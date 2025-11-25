Budějovický rozpočet na rok 2026: začne stavba náplavky u Malše i noclehárny

Díry v zemi na Senovážném náměstí, které jsou součástí archeologického výzkumu, už napovídají, že se připravuje obrovská proměna centra Českých Budějovic. Právě do tohoto místa chce vedení radnice příští rok investovat prvních 50 milionů korun. Ty mají vést k tomu, že tam postupně vznikne podzemní parkoviště nebo bude odkrytá Mlýnská stoka s posezením na schodech kolem.
To je jen jedna z velkých akcí, jež jsou v rozpočtu krajského města naplánovány pro rok 2026. Radní už návrh schválili a v pondělí ho představili. Rozhodovat o něm ještě budou zastupitelé na prosincovém jednání.
|
Rozpočet Budějovic: nejvíc peněz spolkne Slavie, začne oprava Rudolfovské
Na radnici chtějí pracovat se 4,5 miliardami korun na straně výdajů a příjmy očekávají ve výši 3,8 miliardy. „Rozdíl vykryjeme financováním. To znamená, že využijeme peníze na běžných či zhodnocovaných účtech a částečně jej budeme krýt také úvěrem. To se týká především kulturního domu Slavie,“ upřesnil náměstek primátorky pro finance Petr Maroš.
Slavie se má po dvou a půl letech otevřít 29. prosince pro veřejnost. Ale další práce tam ještě budou pokračovat a provoz začne víceméně až na jaře. Radnice si na projekt vzala úvěr 800 milionů korun.
Tou největší investicí v příštím roce, co do počtu vynaložených peněz, však bude zahájení stavby náplavky Malše s pěším korzem na Zátkově nábřeží právě mezi Slavií a Železným mostem. Na první etapu má město vyčleněných 100 milionů.
Zajímavostí je akce, na niž se dostane po několika letech od demolice původní stavby. Řeč je o přístřešcích na Pražské třídě u Družby. Kvůli jejich špatnému stavu je město nechalo zlikvidovat před pěti lety. Část obyvatel tehdy bojovala i formou petice za jejich zachování.
Výběr investic
Pokračovat bude také rekonstrukce Rudolfovské třídy, na což jsou vyčleněny rovněž desítky milionů. Obyvatele Haklových Dvorů pak potěší, že je připravených 50 milionů na další etapu výstavby kanalizace. Na snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova je vyčleněných 45 milionů a třeba na modernizaci azylového domu Filia a na vybudování noclehárny má jít 30 milionů.
Celkově je na investice připraveno 1,3 miliardy. To ale nemusí být konečná částka. „Rada města vypsala nové poptávkové řízení na úvěr ve výši jedné miliardy,“ uvedl Maroš.
Ve chvíli, kdy Budějovice získají další peníze, chtějí se pustit i do odložené rekonstrukce Domu umění na náměstí Přemysla Otakara II. Jak ale upřesnil Maroš, má to být jen takzvaná light verze. To znamená, že by architektonický ateliér Malý Chmel pozměnil svůj projekt tak, že by se aktuálně upravilo jen patro, kde jsou výstavní prostory a v přízemí by vzniklo nové turistické a informační centrum. Dostalo by se na novou elektroinstalaci a další sítě, jež jsou zásadní pro celý objekt.
Za odpad i MHD zaplatí stejně jako letos
Kromě rozpočtu představili zástupci města rovněž ceny služeb pro rok 2026. „Nebudeme zvyšovat částky za svoz odpadu či městskou hromadnou dopravu, stejně tak za vodu a teplo,“ shrnula primátorka Dagmar Škodová Parmová. Třeba vývoz popelnic a MHD zdražily letos na začátku roku.
Zásadní však pro mnoho obyvatel bude, že v roce 2026 už za svoz odpadu nezaplatí složenkou. Radnice k tomu na jaře chystá i velkou kampaň. Bude možné rozložit platby po půl roce a platit přes internetové bankovnictví, ale nadále také u přepážek na magistrátu.
|
České Budějovice příští rok investují 1,5 miliardy, opozici vadí zadlužení
Rozšíření služeb chystá budějovický dopravní podnik, který začne od července provozovat i sdílená kola. Bude to fungovat podobně jako u známých růžových kol. Když však bude mít někdo třeba roční kupon, může pak jezdit s koly dopravního podniku, aniž by zaplatil další peníze navíc. „Chceme tím nalákat další obyvatele k tomu, aby nejeli po městě autem,“ doplnil Maroš.