České Budějovice příští rok investují 1,5 miliardy, opozici vadí zadlužení

Výstavba bytů v lokalitě Čtyři Dvory, zahájení druhé etapy Sportovního areálu Vltava nebo investice do škol a vodovodů a kanalizací. České Budějovice schválily rozpočet pro rok 2024. Plánují proinvestovat téměř 1,5 miliardy korun. Rozpočet prošel i přes kritiku opozice, které se nelíbilo, že je příliš ambiciózní.

„Rozpočet máme naplánovaný s příjmy okolo tří miliard a výdaji přesahujícími čtyři miliardy. Schodek, který lehce přesahuje jednu miliardu, plánujeme dofinancovat přes městské fondy a úvěry. Ty má město již nasmlouvané, ale zatím je nečerpalo,“ přiblížil náměstek primátorky Petr Maroš (ODS). Doplnil, že při skládání rozpočtu se vedení města snažilo co nejvíce snížit běžné výdaje. Ty jsou pro rok 2024 nižší než v předešlém období. Město na ně vynaloží okolo 2,5 miliardy.

Největšími investičními výdaji bude rekonstrukce Slavie, na niž půjde 400 milionů. Dalších 150 milionů ukrojí rekonstrukce a výstavba vodohospodářských staveb. „Desítky milionů jsou pak určené pro chodníky, silnice nebo školy. Každá oblast veřejného života má v rozpočtu své místo,“ ujistil Maroš.

Tento přístup k rozpočtu se ale nezamlouvá opozici, která ho považuje za nezodpovědný. „Městskou pokladnu jsme současné koalici zanechali v dobrém stavu a připravili jsme i úvěr. Ten byl ale pro strýčka Příhodu, kdyby byl opravdu potřeba, nikoliv pro běžné investice,“ prohlásil opoziční zastupitel Viktor Lavička (ANO).

Také upozornil, že pokud bude město postupovat takto nerozvážně, bude mu nadále narůstat dluhová zátěž. „Vidíme tam dynamický nárůst objemu peněz. Ale na druhou stranu si musíme uvědomit, že to budeme muset v budoucnosti splatit,“ doplnil jeho kolega Roman Kubíček (ANO).

Podle Lavičky by mohl být dluh v roce 2026 až 1,8 miliardy. „To už je opravdu vysoké číslo. Pokud by se pak změnila politická reprezentace, tak by jen těžko mohla uskutečnit svůj politický program,“ naznačil Lavička.

„Co neuděláme teď, bude později jen dražší“

Tyto argumenty však současné vedení města odmítá. Maroš oponoval tím, že takovéto hospodaření je běžnou praxí. „V každé větší firmě se musí pracovat s cizími prostředky. Poslední léta navíc ukázala, že schovávat si peníze a otálet s výstavbou pouze prodražuje výslednou cenu projektů,“ namítal Maroš.

Náměstek primátorky předpokládá, že krajskému městu nehrozí písecký scénář, kde velké plány a zásah do městských rezerv investičně ochromí město na několik příštích let. Kvůli výstavbě nového akvaparku tak Písek do roku 2027 bude jen s obtížemi financovat projekty s rozpočtem nad 50 milionů.

„Myslím si, že toto nám nehrozí. Zpracovali jsme si plány až do roku 2026, do té doby se chystáme proinvestovat téměř 10 miliard. Samozřejmě to nepůjde vše z městských financí, do budoucna chceme ještě více využívat cizí zdroje. Budějovice byly vždy dost konzervativní a měly velice nízkou úvěrovou angažovanost, ale co neuděláme teď, bude později jen dražší,“ uvedl Maroš.

Mezi budoucí plánované investice pak patří akvapark za tři čtvrtě miliardy, národní sportovní hala za 1,3 miliardy nebo bytová výstavba v lokalitě Čtyři Dvory za 1,6 miliardy. U těchto projektů město počítá s financemi z dalších zdrojů. Jsou mezi nimi soukromníci, kraj i stát.

Maroš také upozornil, že přestože rozpočet působí ambiciózně, jen těžko by se v něm hledal projekt, který by mohlo vedení města vyškrtnout. „Všechny navržené investice jsou nutné a město by se jim dřív nebo později nevyhnulo,“ řekl.

Rozpočty jihočeských měst pro rok 2024 Tábor

Zastupitelé budou příští pondělí schvalovat rozpočet počítající s výdaji 1,2 miliardy a příjmy 1,08 miliardy korun. Radnice tedy počítá se schodkem 119 milionů, který bude o více než 100 milionů vyšší než letos. Městu se podařilo v návrhu snížit výdaje na provoz města o 78 milionů na 884 milionů. Investice dohromady zaujímají 313,7 milionu, což je více než čtvrtina výdajů města. Největší akcí bude výstavba parkovacího domu na sídlišti Nad Lužnicí, která měla začít už letos. Více než 40 milionů pak poputuje do rekonstrukce bytového fondu města. Písek

Radnice počítá s rozpočtem se schodkem ve výši přes 230 milionů krytým z rezerv. Výdaje jsou plánované na 1,42 miliardy, zatímco příjmy na 1,19 miliardy. Podle místostarosty Josefa Soumara připadne v otázce investic největší částka na dostavbu domova pro seniory v Sovově ulici, který vyjde na 230 milionů. „Významnou položkou je také započetí výstavby nového křídla ZŠ Šobrova, která vyjde na více než 130 milionů. Vznikne tam 12 učeben a dvě tělocvičny,“ jmenuje Soumar. Strakonice

Rozpočet tam budou zítra schvalovat zastupitelé. Radní ho naplánovali s příjmy 650 milionů a výdaji 751 miliony korun. Schodek tedy bude asi sto milionů. Do investic půjde celkem 200 milionů. Nejvýraznější položkou bude rekonstrukce silnice ve Volyňské ulici či výstavba nové zbrojnice pro dobrovolné hasiče. Radnice také chce investovat 12 milionů do nové stáčecí linky do plechovek v Pivovaru Strakonice. Jindřichův Hradec

Radní zítra předloží návrh rozpočtu, počítají s vysokým schodkem přes 530 milionů. Rekordní výdaje ve výši 1,26 miliardy zahrnují modernizaci čistírny odpadních vod, která bude příští rok stát 240 milionů. „Počítáme i s obnovou pivovaru a rekonstrukcí několika silnic. Naštěstí jsme my a naši předchůdci budovali na tyto projekty rezervy z přebytků,“ vysvětluje starosta města Michal Kozár. Český Krumlov

Zastupitelé projednají ve čtvrtek rozpočet se schodkem přes 44 milionů. Příjmy radní plánují na 554 milionů, zatímco výdaje přesáhnou 598 milionů. Největší investicí města bude příští rok rekonstrukce Lazebnického mostu za 21,5 milionu nebo vybudování parkoviště na sídlišti Mír za 12 milionů. Celkem půjde na investice přes 125 milionů. Prachatice

Zastupitelé budou schvalovat rozpočet příští pondělí. Na rozdíl od ostatních jihočeských měst bude vyrovnaný. Příjmy i výdaje se pohybují lehce nad 344 miliony. Nejvýznamnější položkou z plánovaných investic za 45 milionů korun je první etapa výstavby multifunkčního knihovnického centra či stavba chodníku a parkoviště u bývalého škvárového hřiště.