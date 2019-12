Do výstavby silnic pošle kraj miliardu. Opozice rozpočet nepodpořila

Ekonomové Jihočeského kraje naplánovali na rok 2020 příjmy 19,1 miliardy korun a výdaje 19,9 miliardy korun. To je dosud nejvyšší objem peněz, s nímž bude kraj v rozpočtu hospodařit.

Výdaje jsou o 880 milionů korun vyšší než příjmy, schodek mají pokrýt rezervní fondy kraje. Rozpočet schválili ve čtvrtek jihočeští zastupitelé, hlasovalo pro něj 34 z 50 politiků v zasedacím sále.

„Dostáváme se k hranici dvaceti miliard korun. Nejvíc peněz, téměř deset miliard, je na školství, hlavně na platy a provoz. Držíme míru investování, loni jsme byli nejlepší ze všech krajů v poměru investic a výdajů,“ uvedl náměstek jihočeské hejtmanky Jaromír Novák (ČSSD).

Krajský rozpočet pro příští rok navrhuje kapitálové výdaje 4 miliardy 133 milionů korun, což je zhruba pětina ze všech výdajů. A přibližně o 200 milionů korun méně, než předpokládal rozpočet pro letošek.

Celková částka určená na investice se však zřejmě ještě zvýší díky dotacím z evropských fondů, o které se kraj uchází především na dopravní stavby.

Do výstavby a obnovy silnic má jít v příštím roce zhruba miliarda korun. „Počítáme s pokračováním rekonstrukce silnice od Kaplice na Pohorskou Ves za 64 milionů korun a ve spolupráci s Českými Budějovicemi se chceme pustit do opravy Plavské ve směru od konce krajského města na Roudné za 52 milionů,“ řekl vedoucí krajského odboru dopravy Jiří Klása.

Mezi největší připravované dopravní výdaje patří stavba části obchvatu Tábora na zelené louce za 105 milionů, která měla začít už letos.

„Už jsme měli na tuto ulici Vožickou vysoutěženého dodavatele, ale nakonec musí dojít k přeprojektování. To bude hotové na jaře a poté musíme rozhodnout, jak dál s touto důležitou stavbou,“ popsal náměstek hejtmanky Josef Knot (Pro jižní Čechy).

Silničáři se pustí i do oprav dalších mostů, obnoví například most přes říčku Smutná za Bechyní a most přes Dobrovodskou stoku v Budějovicích za 32, respektive 30 milionů korun.

Vybudují skanzen v Trocnově

V oblasti zdravotnictví dostane nejvyšší částku budějovická nemocnice, a to 250 milionů korun na přestavbu horního areálu, kde začala před měsícem s proměnou a dostavbou pavilonu chirurgie a operačních sálů.

Největší z osmi krajských nemocnic dlouhodobě pracuje na vystěhování všech oddělení z dolního areálu, který chce do roku 2023 zcela opustit. „Nemocnice pak předá dolní areál kraji a můžu vám říct, že to uděláme velmi rádi,“ reagoval generální ředitel nemocnice Michal Šnorek na obavy některých zastupitelů, aby kraj o rozlehlý dolní areál po bývalé vojenské nemocnici nepřišel.

S téměř 51 miliony z krajského rozpočtu může počítat táborská nemocnice na dostavbu nového pavilonu psychiatrie, na přístavbu a úpravu budovy Jihočeské vědecké knihovny v Budějovicích je připraveno 103,5 milionu korun, přičemž obě tyto stavby pořizuje hejtmanství s pomocí evropských dotací.

Do táborského divadla Oskara Nedbala kraj napumpuje 26 milionů korun na dokončení obnovy vstupních prostor a sálu a do Jihočeského muzea necelých dvacet milionů na vybudování skanzenu v Trocnově na Budějovicku, kde vyroste během následujících pěti let Žižkův dvorec a dobová vesnice se zemědělskou usedlostí a chudinskými domy.

Kuba kritizoval částku pro centrálu cestovního ruchu

Rozpočet nezapomíná ani na handicapované a seniory. Na investice v sociální oblasti schválili jihočeští zastupitelé necelých 200 milionů korun.

„Například v Centru sociálních služeb Empatie postavíme chráněné bydlení pro šest až devět klientů a sociálně terapeutickou dílnu, v Domově Petra Mačkov přistavíme zdravotní pavilon pro dvacet lidí s těžkým zdravotním postižením. Vylepšíme také prostředí pro obyvatele Domova pro seniory v Horní Stropnici. Je to stará budova, kde jsou malé pokoje, úzké chodby či nevyhovující prádelna,“ vypočítala vedoucí krajského odboru sociálních věcí Pavla Doubková.

Podle hejtmanky Ivany Stráské (ČSSD) sestavila koalice pro obyvatele regionu i nové zastupitele, kteří převezmou řízení kraje příští rok na podzim, solidní rozpočet. „Jeho předností je finanční zodpovědnost, kraj bez dluhů, zachování veřejných služeb, školství, zdravotnictví, sociální služby a silnice v dobrém stavu,“ sdělila.

Opozici však nepřesvědčila, její zástupci pro nový budget ruku nezvedli. „Žijeme ve velmi bohatých dobách, kdy do rozpočtu teče hodně peněz, a jde mi o to, aby se efektivně utrácely a směřovaly k rozvoji kraje. Já tvrdím, že pokud Jihočeská centrála cestovního ruchu má 39 milionů korun na marketing kraje, který je navštěvován, nejsem si jist, jestli ji v takovém rozsahu potřebujeme proti tomu, že třeba do dětských domovů dáváme o deset milionů méně,“ řekl zastupitel Martin Kuba (ODS).