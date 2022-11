Městské služby v Budějovicích podraží, lidé si připlatí za vodu i teplo

„Inflace vystoupala k 20 procentům, to se na cenách městských služeb nějakým způsobem odrazit muselo. Zároveň jsme se ale snažili nastavit je tak, aby pro obyvatele města vytvořili co nejmenší zátěž,“ sdělil první náměstek primátorky Petr Maroš (ODS).

Největší zdražení se týká tepla, cena se oproti minulému roku navýší o 14,17 procent. Z loňských 691 korun za gigajoule tepla tak nyní stoupne na 789. Stále se však jedná o zdražení nižší než je současná výše inflace.

„Je to kompromis, který částečně ulehčí obyvatelům a nám dá možnost dále vést teplárnu jako funkční podnik, který je ziskový a může i investovat,“ vysvětlil rozhodnutí radnice Maroš s tím, že na stole byla i možnost zdražení o pouhých 10 procent. To by ale pro teplárnu znamenalo ztrátu 40 milionů korun a propad co červených čísel.

Jihočeský hejtman a radní města Martin Kuba pak zmínil, že díky přednákupu emisních povolenek na celý rok je českobudějovická teplárna schopná garantovat celoroční zachování ceny bez nutnosti jejího navyšování. Doplnil také, že od příští topné sezony teplárna počítá s napojením na temelínský teplovod.

Druhou městskou službou, která se nevyhnula zdražování, voda a stočné. Cena oproti minulému roku vzroste o 8,36 procenta z 78 korun za kubický metr vody na 84,52. I tato cena by pak měla být platná po celý rok 2023, zástupci města ale upozorňují, že kvůli změně legislativy ohledně pachtovného je možné, že v příštích letech dojde k dalšímu nárůstu.

Jízdné v MHD se nezmění

Vše při starém naopak zůstane u MHD. Současné vedení města se rozhodlo zachovat letošní cenu jízdenek a potřebné peníze pro Dopravní podnik hledat primárně úsporami. Nebudou se však rušit ani omezovat již zavedené linky, město chce snížit hlavně provozní náklady podniku a zredukovat jeho personální složení.

„S panem Dolejšem (ředitelem dopravního podniku, pozn. red.) jsem se sešli několikrát a byl pod velkým tlakem, aby pro dopravní podnik našel ideální řešení. Srdcem podniku jsou jeho řidiči a ty by si měl hýčkat, myslíme si proto, že je možné v podniku zredukovat počet administrativních pracovníků, což výrazně sníží jeho provozní náklady,“ uvedl Kuba.

Další položkou rozpočtu, která se i přes rekordní inflaci na peněženkách obyvatel města nepodepíše, je svoz odpadu. Jeho cena bude stejně jako v předešlých letech 680 korun ročně, a to i přesto, že společnosti FCC, která tuto službu pro město vykonává, stále rosou provozní náklady a požaduje od města více peněz.

„Již dříve doplácely České Budějovice společnosti FCC za její služby okolo 45 milionů korun. Letos se tato část opět zvýšila a překonala hranici 50 milionů, i přesto jsme se rozhodli, že rozdíl dorovnáme z městské kasy a nebudeme ho přenášet na obyvatele,“ sdělil Maroš.

Bazén podraží o 10 procent

Poslední částí nového rozpočtu, která se přímo dotkne obyvatel města, je zdražení v sportovních zařízeních, zřizovaných městem. Tam se radnice rozhodla o zdražení ve výši 10 procent, což odpovídá například desetikorunám za vstup na plavecký bazén.

„Bylo nutné pečlivě zvážit, jaké zdražení je nutné a které nikoliv. Některé položky totiž výrazně zasáhnou do rodinných rozpočtů, ale do toho městského nepřinesou téměř nic. Takovým opatřením jsem se proto chtěli vyhnout,“ řekl Kuba s tím, že finální návrh rozpočtu bude zastupitelstvo schvalovat 19. prosince.

„Navrhovaný rozpočet si budu muset před hlasováním pečlivě prostudovat, je ale nutné nemyslet v něm jen na škrty, ale také na příjmy. S tím je spojené vysvětlit lidem některá nepopulární rozhodnutí, jako je například zdražování ceny za vodu nebo teplo. To jsou věci, které mě při hlasování budou zajímat a na které by podle mě mělo nové vedení města klást důraz,“ uvedl opoziční zastupitel Ivo Moravec (HOPB)

Zdražování se ale nevyhnulo ani jiným městům v Jihočeském kraji. Například v Táboře zdraží po deseti letech MHD. Hodinová jízdenka bude stát od 1. ledna 24 korun. To je o čtyři koruny více než nyní v Českých Budějovicích.

Zdražením město reaguje na navyšování cen za energie. „Všech 31 autobusů jezdí na plyn a už letos bude muset město krýt navýšení, které bude ke konci roku 12 milionů oproti stávající dotaci, jíž už nyní město přispívá. Ta bylo dosud přibližně 30 milionů ročně,“ propočítal starosta města Štěpán Pavlík (Tábor 2020). Příští rok by navíc mělo být podle propočtů navýšení o dalších 24 milionů oproti standardní dotaci.

Naopak cena za svoz odpadu zůstane v Táboře i v příštím roce stejná. O sedm procent ale zdraží například teplo. Mírně se upraví i cena vody. „Voda jako taková se nezdražuje. Provozovatel ale má prokazatelně vyšší náklady. To se tedy mírně projeví na ceně,“ doplnil Pavlík.