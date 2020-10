Výlov Rožmberka bez návštěvníků. Kvůli koronaviru museli zrušit slavnost

U největšího českého rybníka jsou tak nyní hlavně rybáři. Jen na hrázi se v jednom stánku prodávají kapří hranolky. Velké slavnosti jsou kvůli covidu-19 zrušené.

„S lidmi by to bylo veselejší, to je jasné. Ale pro nás je to vlastně normální. Ti chlapi musejí udělat standardní rybářskou práci, tedy ryby vylovit, vytřídit a odvést na sádky k prodeji, v tom se pro nás nic nemění,“ ví ředitel Rybářství Třeboň Josef Malecha. Zmiňuje, že doprovodná akce sloužila hlavně k propagaci rybářství a konzumaci sladkovodních ryb, jako je kapr.

Kolemjdoucí mohou sledovat výlov pouze z hráze. Cestu si jich sem našly desítky. „Je vidět, že jsou lidé disciplinovaní. Jak jsme upozorňovali, že výlov bude v omezeném režimu, uposlechli to a nechodí sem,“ říká Malecha. „Našim cílem je ochránit zdraví zaměstnanců tím, že znemožníme, aby se dostali do kontaktu s návštěvníky. Příchozím tak zamezujeme, aby vstupovali do prostor, kde rybáři pracují,“ dodává.

Kapry si mohou zájemci koupit na sádkách Rožmberk. Prvotřídní i výběrové kapry tam prodávají za jednotnou cenu 75 korun.

Výlov Rožmberka začal v pondělí, Malecha předpokládá, že hotovo bude ve čtvrtek. Rybáři při něm sloví 150 tun ryb.

Třeboňští rybáři mají tento týden náročný, kromě Rožmberka totiž loví i další velké rybníky – Velký Tisý a Ponědražský. „Tento týden poputuje na sádky 500 tun tržních ryb,“ počítá ředitel.