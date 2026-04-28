Největší sucho za desítky let. Třeboňským rybníkům chybí už přes 20 procent vody

  16:27
Třeboňským rybníkům chybí proti běžnému stavu přes 20 procent vody. A kvůli suchému východnímu větru jejich hladina dál klesá. Na duben je podobné sucho neobvyklé a je největší za několik desítek let. Rybáři se proti ubývající vodě snaží bojovat. Na podzim vynechali výlov u dvou desítek rybníků a při výlovu dalších se snažili co nejvíce vody zadržet v krajině, informoval provozní ředitel Rybářství Třeboň Vladimír Kukačka.
Rybáři loví rybník Rožmberk (17. října 2025)

Rybáři loví rybník Rožmberk (17. října 2025) | foto: Petr Lundák, MF DNES

„Ze zhruba 75 milionů kubických metrů vody, kterou zadržujeme v našich rybnících, tak v současné době máme spočítanou bilanci, že nám jí chybí více než 20 procent,“ uvedl Kukačka.

OBRAZEM: Začal výlov Rožmberka. Vydá 100 tun ryb, za podívanou míří davy lidí

Voda chybí nejen v rybnících, ale i řekách. „Podobné sucho je obvyklé třeba v srpnu, nikdy ne na jaře. Naposledy bylo tak málo vody kolem roku 1990,“ řekl provozní ředitel.

Dodal, že na hospodaření společnosti může mít sucho zásadní dopad. „Rybníky mají poměrně značný odpar, mnohem větší, než bylo historicky obvyklé. Viním z toho hlavně východní vítr, protože je extrémně suchý,“ uvedl Kukačka.

Chybí sníh

Z rybníků teď ubývá centimetr vody každé dva až tři dny. V krajině navíc chybějí zimy s dostatečným množstvím sněhu, ze kterého se při tání uvolňuje vlhkost postupně.

Na podzim rybáři vybrali zhruba 20 rybníků s malým množstvím vody, které z výlovů vynechali. U ostatních výlovů se snažili s vodou dobře hospodařit. „Ve zkratce je to reorganizace systému vypouštění kaskád rybníků tak, abychom co nejefektivněji vodu zachytili v krajině,“ uvedl Kukačka.

Podle množství vody v rybnících také společnost volí rybí násadu. „Rybníky, které mají extrémně málo vody a máme trošku šanci, že se tam voda dotáhne, tak jsme nasadili, nebo plánujeme nasadit třeba milimetrová embrya. A zase tržní ryby, abychom jich měli dostatek a dokázali pokrýt poptávku, jsme nasadili do těch rybníků, které mají dostatek vody,“ doplnil Kukačka.

Děti doprovodily bílého sumce Fandu zpět do Světa. Bude mu tam jako v peřince

Hlavní činností společnosti Rybářství Třeboň je chov ryb. Společnost provozuje rybí líheň, sádky, prodejny ryb a vlastní rybářské revíry pro sportovní rybolov. Spravuje 8000 hektarů rybníků. Roční produkce dosahuje 2800 tun ryb, z čehož 80 procent tvoří kapr.

24. listopadu 2025
Ede: Chci jednat, ale vydírají mě. Konec Dynama, odchod, pokračování? Záleží na městu

Majitelka fotbalového Dynama Nneka Ede jednala se zástupci kraje a města. (14....

Nigerijská majitelka českobudějovického Dynama Nneka Ede se ostře vymezila proti postupu města a Jihočeského kraje, které podle ní vyvíjejí tlak na prodej klubu. V rozhovoru pro iDNES.cz označuje...

Stěhování Dynama do Chomutova? U nás máte zavřeno, vzkazuje Zaťko majitelce

Majitelka Dynama dorazila na krajský úřad k jednání

Fotbalové Dynamo se z Českých Budějovic do Chomutova stěhovat zřejmě nebude. Vedení severočeského klubu v kontaktu s majitelkou Nnekou Ede nebylo a ze spekulací o přesunu je překvapené. Na jihu Čech...

Dřív po náspu jezdily vlaky na Prahu, teď patří bývalá trať cyklistům

Na trase nechybí přístřešky nebo dřevěné zábradlí. Denně ji využijí desítky...

Ještě před patnácti lety se tudy proháněly vlaky na trati z Českých Budějovic do Prahy. Po vybudování moderního železničního koridoru původní násep ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku na čas osiřel. Už...

Karviná byla podezřelá i komisi. Šéf sudích volal Wolfovi: Říkali mi, že to není normální

Libor Kovařík, předseda komise rozhodčích FAČR

Další velké jméno, které se skloňuje v souvislosti s aktuální kauzou v českém fotbale. Šéf profesionálních sudích Libor Kovařík hovoří na jaře 2024 s karvinským primátorem a hlavou tamního klubu...

Největší basketbalová show v Česku. Milujeme trenérovy tanečky, jásají fanynky Písku

Matyáš Ježek (22) mezi Sršni Písek

Více než dva tisíce diváků, koncert, velká show a nakonec i pozitivní výsledek. Vstup píseckých basketbalistů do předkola play off proti USK Praha vyšel na výbornou. Sršni vyhráli 78:65 a ve čtvrtek...

Sanitka spěchala s maminkou k porodu, holčička se ale narodila už cestou

V 0.33 hodin přišla na svět zdravá holčička. Maminka i její novorozená dcera...

Úspěšný, náročný, ale hlavně šťastný výjezd za sebou mají jihočeští záchranáři. Posádka ze Suchdola nad Lužnicí na Jindřichohradecku vyjížděla v noci na dnešek do Českých Velenic k ženě, která začala...

28. dubna 2026  13:03

Krčínův dům v Třeboni je opět na prodej. Prázdný zůstává už skoro třicet let

Třeboňská radnice prodává Krčínův dům spojený s významnou osobností třeboňského...

Nevyšlo to napoprvé, tak to zkoušejí znovu. Třeboňští zastupitelé rozhodli, že Krčínův dům v těsné blízkosti zámku nabídnou opět k prodeji. Cena? Přes 11,1 milionu korun. Opozice naopak prosazovala...

28. dubna 2026  11:03

V Budějovicích hořela administrativní budova. Plameny přeskočily i na auto

Požár v Novohradské ulici v Budějovicích (28. dubna 2026).

Noční požár likvidovali hasiči v Novohradské ulici v českobudějovické čtvrti Nové Hodějovice. Začala hořet střecha a půda administrativní budovy, oheň se rozšířil i na osobní auto a kůlnu. Do akce...

28. dubna 2026  9:30

Lucernu zamořil zápach žluklého másla. Klub museli odvětrat a koncert odložili

Tomáš Maxwell rozjel se svými parťáky po letech českoubudějovickou Lucernu....

V sobotu večer vyrazili rockoví fanoušci do českobudějovického klubu Lucerna na koncert kytaristy a zpěváka Miloše Dodo Doležala. Začátek však odložila nepříjemná situace, kdy neznámý návštěvník na...

27. dubna 2026  15:51

Kdo nejvíc zazáří v play off NBL? Vybírejte basketbalového superhrdinu

Jaromír Bohačík z Nymburka se chystá ke střele za tři.

Se startem play off v basketbalové Maxa NBL přichází i speciální fanouškovská kampaň. Diváci budou moct přispět k výběru největšího superhrdiny celé vyřazovací části soutěže, vítězný hráč získá...

27. dubna 2026  14:23

Budějovické hokejisty přebírá Petrovický, k ruce mu budou Vrbata s Jirušem

Kladno, 24. 10. 2025. Rytíři Kladno - HC Olomouc. Trenér hostů Róbert...

Novým trenérem hokejistů Českých Budějovic se stal Róbert Petrovický, jenž naposledy vedl Olomouc. Asistenty slovenského kouče budou Valdemar Jiruš a David Vrbata. Vedení Motoru to uvedlo na klubovém...

27. dubna 2026  12:34

Reprezentace je pro hlavu osvěžující, libuje si Čoudek, klíčový muž Artisu

Ondřej Čoudek v dresu Artisu Brno

Když brněnský Artis v sobotu v utkání druhé české fotbalové ligy porazil českobudějovické Dynamo 2:1, nechyběl v základní sestavě Brňanů stoper Ondřej Čoudek. Jedenadvacetiletý obránce do Brna přišel...

27. dubna 2026  12:24

Parkovacímu domu na Máji ustoupí stovka stromů. Radní odpověděli na hlavní otázky

Najít volné parkovací místo na sídlišti Máj je pravidelně velký problém.

Zvládne příjezdová silnice větší nápor aut, jak bude místo zabezpečené, kolik stromů pokácíte, jak silný bude světelný smog? Když zatím naposledy zasedli zastupitelé Českých Budějovic, dorazili na...

27. dubna 2026  11:57

Transport po schodech by byl rizikový, pacienta snesli z bytu na plošině hasičů

Pacienta snesli z bytu v panelovém domě v Dačicích pomocí plošiny hasičů. (25....

Záchranáři a hasiči zasahovali společně v Dačicích na Jindřichohradecku. Pacienta se srdečním onemocněním, který měl výrazné potíže s dýcháním, transportovali z bytu pomocí výškové techniky. Pak ho...

27. dubna 2026  9:55

Rychlovlaky na trase z Ostravy do Polska i Brna jsou priorita, potvrdilo ministerstvo

Vysokorychlostní trať (ilustrační foto)

Ministerstvo dopravy potvrdilo důležitost výstavby vysokorychlostní trati do Ostravy s plánovaným zahájením prací v roce 2029 a dále s plánovaným využitím soukromého kapitálu formou takzvaných PPP...

27. dubna 2026  6:48

Ede: Chci jednat, ale vydírají mě. Konec Dynama, odchod, pokračování? Záleží na městu

Majitelka fotbalového Dynama Nneka Ede jednala se zástupci kraje a města. (14....

Nigerijská majitelka českobudějovického Dynama Nneka Ede se ostře vymezila proti postupu města a Jihočeského kraje, které podle ní vyvíjejí tlak na prodej klubu. V rozhovoru pro iDNES.cz označuje...

26. dubna 2026  12:16

