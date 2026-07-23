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Rozhledna Libín po opravě opět láká turisty. Při dobrém počasí jsou vidět i Alpy

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  9:16
Rozhledna Libín je po rekonstrukci opět přístupná. (červenec 2026)

Rozhledna Libín je po rekonstrukci opět přístupná. (červenec 2026) | foto: Václav Pancer, ČTK

Rozhledna Libín je po rekonstrukci opět přístupná. (červenec 2026)
Výhled z rozhledny Libín. Dole jsou vidět Prachatice. (červenec 2026)
Rozhledna Libín je po rekonstrukci opět přístupná. (červenec 2026)
Výhled z rozhledny Libín na Prachatice. (červenec 2026)
16 fotografií
Cesta turistů na Libín už zase nemusí končit jen na vrcholu této dominanty, která ční nad Prachaticemi. Po měsících prací, jež začaly loni na podzim, je hotová rekonstrukce rozhledny a zájemci tak mohou vystoupat i na ni a pokochat se okolní krajinou. Město chce mít z místa turistický tahák.

Cesta turistů na Libín už zase nemusí končit jen na vrcholu této dominanty, která ční nad Prachaticemi. Po měsících prací, jež začaly loni na podzim, je hotová rekonstrukce rozhledny a zájemci tak mohou vystoupat i na ni a pokochat se okolní krajinou.

Chatu na vrcholu Libína otevřeli po 17 letech. Oprava stála 26 milionů

Obnova 27 metrů vysoké kamenné rozhledny na vrcholu Libína s nadmořskou výškou 1 094 metrů stála téměř osm milionů korun. Vedení Prachatic věří, že se rekonstruovaný objekt stane vyhledávanou turistickou atrakcí, jak zmínil místostarosta Jan Kotrba (Prachatice Společně).

„Jsme nedaleko Českého Krumlova, kam míří tisíce turistů. Libín by se i pro ně mohl stát novým lákadlem. Navíc chceme ukázat, že Šumava není jen Kvilda nebo Modrava, ale že zde máme také další zajímavá místa. Snad rozhledna na Libíně pomůže rozbít overturismus některých lokalit,“ uvedl Kotrba.

Rozhledna Libín je po rekonstrukci opět přístupná. (červenec 2026)
Rozhledna Libín je po rekonstrukci opět přístupná. (červenec 2026)
Výhled z rozhledny Libín. Dole jsou vidět Prachatice. (červenec 2026)
Rozhledna Libín je po rekonstrukci opět přístupná. (červenec 2026)
16 fotografií

Rekonstrukce rozhledny, která byla postavena v roce 1883 a z níž lze za dobré viditelnosti spatřit dokonce i Alpy, se mimo jiné týkala nové fasády, oken nebo dveří. Kotrba dodal, že vstup na rozhlednu je prozatím zdarma. „Máme potíže s turniketem, které musí dodavatel odstranit. Do té doby proto nebudou návštěvníci za vstup na rozhlednu nic platit,“ řekl. Následně bude cena za vstupenku 20 korun.

Jedná se o další projekt, jejž město na Libíně v poslední době připravilo. Loni například otevřelo rekonstruovanou horskou chatu, kterou Prachatice koupily v roce 2019 za 8,6 milionu korun. Oprava stála 26 milionů.

Z vrcholu Libína u Prachatic se budou vlnit singletraily, chystají 44 kilometrů

Letos na konci května pak Prachatice na Libíně otevřely první část terénních tras pro rekreační i sportovní cyklisty. Dlouhá je 6,4 kilometru. Záměrem radnice je vybudovat postupně trasy dlouhé přes 44 kilometrů.

„Libín by se měl stát jednou z dominant našeho okolí. Jedná se o lokalitu, která je určená především pro pěší turisty a cyklisty,“ uvedl prachatický místostarosta.

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Rozhledna Libín po opravě opět láká turisty. Při dobrém počasí jsou vidět i Alpy

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