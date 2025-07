Po turistických trasách v lesích okolo Boubína na jihu Čech se ročně procházejí desítky tisíc turistů. Po zdolání vrcholu si ještě donedávna mohli navíc vystoupat na vyhlídkovou věž a pokochat se pohledem na šumavské kopce.

Od soboty je však nejvýše položená rozhledna na české straně pohoří uzavřena kvůli hnilobě v dřevěné konstrukci.

Kondici vyhlídky v nadmořské výšce 1 362 metrů dlouhodobě monitorují statici. „Přes zimu se stav rozhledny rapidně zhoršil. Největším problémem je smrková kulatina, která tvoří její konstrukci. Uvnitř je vyhnilá kvůli zatékání vody výsušnými trhlinami a rozvoji dřevokazných hub i hmyzu, který se podílí na degradaci. Její rozsah se navíc těžko určuje, protože je uvnitř dřeva. To vypadá na povrchu v pořádku, ale není,“ přiblížil stav konstrukce statik Filip Chmel.

Vyloženě na spadnutí zatím věž není. „Jedná se spíše o preventivní opatření, aby se něco nestalo, zejména kdyby foukal vítr,“ řekl Zbyněk Klose, starosta Kubovy huti, jež vyhlídku provozuje.

Vedení obce na Prachaticku se musí rozhodnout, zda se vyplatí investovat další peníze do nákladné opravy. Od roku 2004, kdy boubínská vyhlídka vznikla, má za sebou tři rozsáhlé rekonstrukce. „Ze všech dosavadních oprav by tato byla největší. Neznamenala by ale dlouhodobé zachování rozhledny,“ upozornil starosta.

Narážel na to, že boubínská vyhlídka stojí v první zóně národní přírodní rezervace, která spadá pod nejvyšší stupeň ochrany na území Chráněné krajinné oblasti Šumava. Protože zákon umisťování nových staveb na tomto území zakazuje, musí si zájemce o stavbu zažádat o výjimku. Současná rozhledna získala povolení jako dočasná stavba na 25 let. Vyprší koncem roku 2027.

„Pak je otázka, zda má smysl utratit za opravu miliony korun, když pak rozhlednu musíme demontovat. To bude stát další statisíce. Celé to musí dávat ekonomicky smysl, jsou to investice z veřejných peněz,“ zdůraznil Klose. Kubova Huť však nadále stojí za tím, že rozhledna na Boubín patří, a pokud si obec bude moct opravu dovolit, pustí se do ní.

I ta bude ale vyžadovat stavební povolení. „Všechno se dá opravit. Podle mého názoru to ale není rentabilní. Pokud by se k opravě přistoupilo, musela by se vyměnit většina prvků a v dohledné době i další zbylá část. V tuto chvíli je to už na výměnu všeho. Vzhledem k tomu, že se chystá projekt nové rozhledny, nedává oprava smysl,“ zamyslel se statik Chmel.

Chystá se úplně nová rozhledna

Starosta Klose totiž dlouhodobě prosazuje betonovou stavbu, která by nahradila tu stávající ze smrkového dřeva. Projekt už připravilo renomované architektonické studio Mjölk.

„Pokud dřevu schází opláštění a střecha, životnost nemá. Ukazuje se to na mnoha rozhlednách v Česku. Myslím, že oproti rušivým vlivům častých oprav je varianta dvousetleté životnosti betonové stavby lepší,“ uvažoval Klose o stavbě s půdorysem 49 metrů čtverečních.

Tu bude muset obec nejprve obhájit před Správou CHKO. „Úvahy o betonové konstrukci byly vždy v teoretické rovině. Od pana starosty nemáme zatím nic než záměr. Detailní dokumentace tedy není. Napsali jsme mu, jaké limity musí splnit. Momentálně by měl přinést posouzení vlivu na přírodu a další legislativní záležitosti. Řízení můžeme zahájit až po doplnění žádosti,“ uvedla vedoucí odboru ochrany kulturní krajiny a CHKO Šumava Silvie Havlátková.

Návštěvníci Boubínského pralesa musí počítat i s další změnou. Původní stezka vedoucí kolem pralesního jádra totiž zmizí z turistických map. O jejím trvalém uzavření rozhodl lesní závod. Hrozí tam totiž pády stromů, které uschly po napadení kůrovcem.

„Naučná stezka jádrem pralesa je trvale uzavřená kvůli mnoha souším, které nelze v první zóně chráněné krajinné oblasti odstranit, a mohou tedy kdykoli dopadnout na stezku,“ vysvětlila mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

19. června 2023

Ve spolupráci s Klubem českých turistů lesníci připravují novou trasu. Ta povede po modrých značkách. „Na hráz jezírka ústí povalový chodník, který se bude ještě o několik metrů prodlužovat. Od něj povede rovný úsek na Dlouhohřbetní cestu. Ta už lidi navede doleva na původní modré značení vedoucí k rozhledně,“ přiblížil jihočeský značkař Karel Markvart.