V Českém Krumlově roznáší balíčky s ochrannými pomůckami všem obyvatelům

„V balíčku nalezne každý občan Českého Krumlova textilní roušku s kapsičkou na filtr, další textilní roušku od českokrumlovských dobrovolných švadlenek, filtr z mikrovláken, pár jednorázových rukavic jako osvětu a leták s důležitými informacemi. Balíčky připravili dobrovolníci ihned, jak se nám podařilo obstarat dostatečné zásoby roušek, rukavic a filtrů,“ uvedla mluvčí českokrumlovské radnice Petra Nestávalová.

Aby radnice nemusela vytvářet a roznášet 13 tisíc balíčků, využila databázi poplatníků poplatku za odpad. „V ní máme dobře evidované domácnosti, budeme tedy doručovat balíčky podle tohoto klíče a celkové množství zásilek se nám tak podařilo snížit z necelých 13 tisíc na 6 500,“ vysvětlila mluvčí.

Roušky obdrží na kontaktní adresu všichni plátci komunálního odpadu, kteří byli v evidenci městského úřadu v polovině února 2020, s nimi rovněž poplatníci, kteří jsou pod plátcem evidováni. Někdo tedy obdrží balíček pro jednoho, jiný pro tři osoby.

„Už jsme roznášeli informační letáky a teď tedy i roušky a další pomůcky. Pracuji na úřadě, takže jsme se nyní zapojili tímto způsobem,“ uvedla při ranní roznášce balíčků Hana Bořecká. A roznášela také Lucie Cábová. „Dostala jsem na starost místní část Vyšný, kde také bydlím. Myslím, že je to dobrá myšlenka a pomůže to,“ zhodnotila.

A spokojení s dodávkou byli také obyvatelé. „Je to moc fajn a potěšilo mě to. Zkusila jsem si ušít roušku sama, ale moc dobře to nedopadlo. Je to teď pro nás složitá doba, čím je člověk starší, tím je to horší,“ reagovala Marie Lžíčařová z Krumlova.

Pokud by někdo balíček neobdržel, je to nejspíš proto, že je v místě v nájmu a není trvale hlášený, takže neplatí ani komunální odpad.

Dobrovolníci balíčky roznáší adresně do schránek. Pokud se do ní nevejde, dobrovolník zazvoní a pokusí se předat osobně, pokud ani tak neuspěje, vhodí do schránky lísteček s instrukcemi, jak se k balíčku dostat dodatečně.

Roznáška může trvat více dní.