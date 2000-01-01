náhledy
Mlýnské kolo klape, opodál muž řeže na pile dřevo, hasiči se snaží zachránit stodolu, kterou zachvátily plameny, nebo v malovaném sklípku vinař koštuje úrodu. A ještě mnohem více toho uvidíte v betlémě ve Velešíně na Českokrumlovsku, který ve volném čase vyřezává Pavel Rouha. Velešínský výjev narození Ježíše Krista mohou lidé v domě U Kantůrků obdivovat až do 6. ledna vždy od 14 do 17 hodin.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Svatá rodina pochopitelně nemůže chybět. Najdete tu jak samotného Ježíška s Marií i Josefem, tak i tři krále.
Pavel Rouha se synem pracuje na figurkách do velkých detailů. Do betlému zasazuje i místní velešínské obyvatele. Tento hasič bojuje s požárem, který zachvátil stodolu.
Rouhův betlém je postavený na ploše 24 metrů čtverečních, nabízí 150 postav, 35 zvířat a 17 stavení, včetně blízkého velešínského kostela. Pozorný divák najde i voroplavbu na Malši, vozy koněspřežné železnice či zříceninu velešínského hradu.
Pro řadu postaviček byly pro Pavla Rouhu inspirací žijící osobnosti Velešína i celého kraje. Tady na dudy hraje Miroslav Stecher z kapely Dudlajda.
Tvůrcem betlému je velešínský soukromý zemědělec Pavel Rouha, který betlém tvoří ve svém volném čase. Rouha není vyučeným řezbářem, ale již jako malý obdivoval jesličky z Třešti a ve svých šesti letech vyřezal první figurku. S betlémem mu pomáhá jeho syn a společně se snaží, aby každý rok by betlém trošku odlišný.
Stodolu zachvátily plameny, kravka musí okamžitě ven a hasiči už rychle hasí požár. Amatérský řezbář si i u tohoto výjevu pohrává s takovými detaily, jako jsou ohořelé trámy na krovu.
A o kousek výš nad hořící chalupou můžete najít velešínský kostel sv. Václava. Dům U Kantůrků, ve kterém je betlém vystavený, navíc sousedí přímo s vyobrazeným kostelem. Jedná se o velmi starý dům, kde ve středověku bývala lazebna. Tu využívali purkrabí velešínského hradu.
Letos je v betlému 150 figurek. Jsou tu vyobrazená i řemesla, která jsou už dávno zapomenutá či zaniklá. Samotné sestavení betléma trvá asi měsíc.
A byť je Velešín jihočeské město, můžete tu najít i klasický moravský vinný sklípek. Ale jen o kus dál už spatříte vory, jak po Malši svážejí dřevo z lesů v Novohradských horách.
Betlém poprvé vystavili v roce 2006, původně chtěl amatérský řezbář Pavel Rouha pouze opravit některé figurky do betléma po svém dědečkovi. Nakonec ale vyřezal betlém vlastní.
„My to tady milujeme. Pocházím z Českého Krumlova a každý rok sem beru návštěvy, dnes tu jsme s kamarádkami z Ostravy a Prahy. S panem Rouhou se známe osobně, je to miláček, který si s betlémem krásně hraje. Každý rok udělá nové postavičky, vždycky je to někdo, kdo má k regionu vztah. My je tu pak hledáme,“ vyprávěla Jaroslava Dominová, která se před svátky přijela do Velešína podívat.
Rouhův betlém najdete, když se z náměstí J. V. Kamarýta vydáte dolů do ulice Latrán. A hned pod kostelem po pravé straně v čísle popisném 20 je dům U Kantůrků. Otevřeno je tu denně od 14 do 17 hodin, a to až do úterý 6. ledna.
V domě U Kantůrků se můžete kromě betléma podívat také na to, jak se slavily Vánoce před několika desetiletími. Nahlédnete do svátečně vyzdobené kuchyně, ve které nechybí ani místní kroj.
A vedle v místnosti je výstavka dalších ručně vyráběných betlémů z nejrůznějších materiálů. My jsme vyfotili Svatou rodinu vyrobenou z kukuřičného šustí. Najdeme tu také betlémky keramické či vyrobené z perníčků.
