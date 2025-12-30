|
OBRAZEM: Sto padesát postaviček, hrad i koněspřežka. To je Rouhův betlém
Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví
Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...
Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno
Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...
Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec
Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...
Slavie v Budějovicích je hotová, ale jen navenek. Náklady přesáhnou 900 milionů
Po rozsáhlé proměně za 900 milionů korun představilo v pondělí vedení Českých Budějovic nové Kulturní a kreativní centrum Slavie. Vzniklo přestavbou více než 150 let staré budovy v centru města. Pod...
Pět hasičů se zranilo při zásahu u požáru sauny na Českokrumlovsku
Pět hasičů skončilo v nemocnici poté, co při úterním požáru sauny v Horní Plané na Českokrumlovsku utrpěli zranění. Měli různé popáleniny nebo se nadýchali kouře. O vývoji situace novináře...
Nymburk vyhrál rekordním rozdílem, ke 131 bodům bere i prvenství v základní části
Basketbalisté Nymburka deklasovali v posledním letošním ligovém kole Olomoucko rekordním rozdílem 131:43 a zajistili si s předstihem prvenství v základní části soutěže. Jen o pět bodů jim uteklo...
Plzeň nám pomůže do ligy, věří majitel fotbalového Táborska ve spolupráci
V létě se mu ulevilo, když udržel výkonného ředitele Martina Vozábala i přes velký zájem brněnské Zbrojovky. V polovině sezony už o něj ale majitel fotbalového Táborska Petr Kolář i celý klub přišel....
Mlýnské kolo klape, opodál muž řeže na pile dřevo, hasiči se snaží zachránit stodolu, kterou zachvátily plameny, nebo v malovaném sklípku vinař koštuje úrodu. A ještě mnohem více toho uvidíte v...
Na skládce se převrátil popelářský vůz, spolujezdec podlehl zraněním
Kriminalisté z Jindřichova Hradce vyšetřují neštěstí, které se stalo v pondělní odpoledne na skládce u Otína. Převrátil se tam popelářský vůz, spolujezdec při nehodě zemřel.
Mladší generace se vrací ke kupování cédéček a elpíček, říká podnikatel
Daniel Chalupa je jedním z majitelů Music Centra na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích. Provozují ho už třicet let. „Teď už nejde postavit obchod jen na cédéčkách,“ říká. Zákazníci...
Promítání i hra pro děti. V šumavské Kvildě po opravě otevřeli vytížené infocentrum
Infocentrum v šumavské Kvildě – jedno z nejstarších a zároveň nejnavštěvovanějších informačních center – je znovu otevřené po rozsáhlé rekonstrukci vnitřních prostor. Stála přes 2,5 milionu korun....
Box použil mimo ring jen jednou, když ho s tržbou přepadlo šest chlápků. Ubránil ji
Box je o trpělivosti. Podobně jako pomalé kouření dýmky, říká bývalý reprezentant Jiří Plecer. Letos oslavil osmdesátiny a zavzpomínal, jak českobudějovická sokolovna žila sportem i koncerty, nebo...
Hrdinové z jižních Čech. Otec se synem v ledové vodě zachránili tonoucí chlapce
Měla to být původně příjemná vycházka Martina Černého a jeho devětadvacetiletého syna Jakuba u rybníka Aloisov v Praze. Otec ho navštívil v pátek 21. února v hlavním městě, kde jeho syn žije. Nakonec...