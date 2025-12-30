OBRAZEM: Sto padesát postaviček, hrad i koněspřežka. To je Rouhův betlém

Autor:
  10:02
Mlýnské kolo klape, opodál muž řeže na pile dřevo, hasiči se snaží zachránit stodolu, kterou zachvátily plameny, nebo v malovaném sklípku vinař koštuje úrodu. A ještě mnohem více toho uvidíte v betlémě ve Velešíně na Českokrumlovsku, který ve volném čase vyřezává Pavel Rouha. Velešínský výjev narození Ježíše Krista mohou lidé v domě U Kantůrků obdivovat až do 6. ledna vždy od 14 do 17 hodin.
Rouhův betlém ve Velešíně na Českokrumlovsku je přes svátky turistickým... Rouhův betlém ve Velešíně na Českokrumlovsku je přes svátky turistickým... Rouhův betlém ve Velešíně na Českokrumlovsku je přes svátky turistickým... Rouhův betlém ve Velešíně na Českokrumlovsku je přes svátky turistickým... Rouhův betlém ve Velešíně na Českokrumlovsku je přes svátky turistickým... Rouhův betlém ve Velešíně na Českokrumlovsku je přes svátky turistickým... Rouhův betlém ve Velešíně na Českokrumlovsku je přes svátky turistickým... Rouhův betlém ve Velešíně na Českokrumlovsku je přes svátky turistickým... Rouhův betlém ve Velešíně na Českokrumlovsku je přes svátky turistickým... Rouhův betlém ve Velešíně na Českokrumlovsku je přes svátky turistickým... Rouhův betlém ve Velešíně na Českokrumlovsku je přes svátky turistickým... Rouhův betlém ve Velešíně na Českokrumlovsku je přes svátky turistickým...

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Plná parkoviště, dlouhé fronty u lanovek. Lidé vzali sjezdovky na jihu Čech útokem

Před Silvestrem lyžařská střediska praskají ve švech

Tisíce lyžařů denně plní velké šumavské areály. Parkoviště jsou už ráno plná, u lanovek se tvoří fronty. S tím musí návštěvníci počítat, protože vánoční prázdniny patří k vrcholům zimní sezony....

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec

Kladenští hokejisté slaví gól, vpravo jeho autor Niko Ojamäki.

Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...

Slavie v Budějovicích je hotová, ale jen navenek. Náklady přesáhnou 900 milionů

Spolkový dům Slavie v centru Českých Budějovic při slavnostním otevření. (29....

Po rozsáhlé proměně za 900 milionů korun představilo v pondělí vedení Českých Budějovic nové Kulturní a kreativní centrum Slavie. Vzniklo přestavbou více než 150 let staré budovy v centru města. Pod...

Pět hasičů se zranilo při zásahu u požáru sauny na Českokrumlovsku

Pět hasičů utrpělo zranění při hašení sauny v domě s apartmány na náměstí v...

Pět hasičů skončilo v nemocnici poté, co při úterním požáru sauny v Horní Plané na Českokrumlovsku utrpěli zranění. Měli různé popáleniny nebo se nadýchali kouře. O vývoji situace novináře...

31. prosince 2025  9:17

Nymburk vyhrál rekordním rozdílem, ke 131 bodům bere i prvenství v základní části

Nymburští basketbalisté slaví výhru 131:43 nad Olomouckem.

Basketbalisté Nymburka deklasovali v posledním letošním ligovém kole Olomoucko rekordním rozdílem 131:43 a zajistili si s předstihem prvenství v základní části soutěže. Jen o pět bodů jim uteklo...

30. prosince 2025  21:29,  aktualizováno  22:34

Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec

Kladenští hokejisté slaví gól, vpravo jeho autor Niko Ojamäki.

Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...

30. prosince 2025  21:31

Plná parkoviště, dlouhé fronty u lanovek. Lidé vzali sjezdovky na jihu Čech útokem

Před Silvestrem lyžařská střediska praskají ve švech

Tisíce lyžařů denně plní velké šumavské areály. Parkoviště jsou už ráno plná, u lanovek se tvoří fronty. S tím musí návštěvníci počítat, protože vánoční prázdniny patří k vrcholům zimní sezony....

30. prosince 2025  15:31

Plzeň nám pomůže do ligy, věří majitel fotbalového Táborska ve spolupráci

Petr Kolář, šéf klubu FC Lom Tábor

V létě se mu ulevilo, když udržel výkonného ředitele Martina Vozábala i přes velký zájem brněnské Zbrojovky. V polovině sezony už o něj ale majitel fotbalového Táborska Petr Kolář i celý klub přišel....

30. prosince 2025  13:03

OBRAZEM: Sto padesát postaviček, hrad i koněspřežka. To je Rouhův betlém

Rouhův betlém ve Velešíně na Českokrumlovsku je přes svátky turistickým...

Mlýnské kolo klape, opodál muž řeže na pile dřevo, hasiči se snaží zachránit stodolu, kterou zachvátily plameny, nebo v malovaném sklípku vinař koštuje úrodu. A ještě mnohem více toho uvidíte v...

30. prosince 2025  10:02

Slavie v Budějovicích je hotová, ale jen navenek. Náklady přesáhnou 900 milionů

Spolkový dům Slavie v centru Českých Budějovic při slavnostním otevření. (29....

Po rozsáhlé proměně za 900 milionů korun představilo v pondělí vedení Českých Budějovic nové Kulturní a kreativní centrum Slavie. Vzniklo přestavbou více než 150 let staré budovy v centru města. Pod...

29. prosince 2025  16:37

Na skládce se převrátil popelářský vůz, spolujezdec podlehl zraněním

Při nehoda popelářského vozu zemřel spolujezdec.

Kriminalisté z Jindřichova Hradce vyšetřují neštěstí, které se stalo v pondělní odpoledne na skládce u Otína. Převrátil se tam popelářský vůz, spolujezdec při nehodě zemřel.

29. prosince 2025  15:37

Mladší generace se vrací ke kupování cédéček a elpíček, říká podnikatel

Premium
Když Daniel Chalupa s kolegou před 30 lety otevřeli Music Center, prodávali...

Daniel Chalupa je jedním z majitelů Music Centra na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích. Provozují ho už třicet let. „Teď už nejde postavit obchod jen na cédéčkách,“ říká. Zákazníci...

29. prosince 2025

Promítání i hra pro děti. V šumavské Kvildě po opravě otevřeli vytížené infocentrum

Za vstupním prostorem zůstává expozice tvořená 3D exponáty zvířat s novým...

Infocentrum v šumavské Kvildě – jedno z nejstarších a zároveň nejnavštěvovanějších informačních center – je znovu otevřené po rozsáhlé rekonstrukci vnitřních prostor. Stála přes 2,5 milionu korun....

29. prosince 2025  10:36

Advantage Consulting, s.r.o.
STAVBYVEDOUCÍ - POZEMNÍ STAVBY (45.-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 45 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Box použil mimo ring jen jednou, když ho s tržbou přepadlo šest chlápků. Ubránil ji

Jiří Plecer se boxu věnoval 23 let.

Box je o trpělivosti. Podobně jako pomalé kouření dýmky, říká bývalý reprezentant Jiří Plecer. Letos oslavil osmdesátiny a zavzpomínal, jak českobudějovická sokolovna žila sportem i koncerty, nebo...

28. prosince 2025  13:51

Hrdinové z jižních Čech. Otec se synem v ledové vodě zachránili tonoucí chlapce

Zachránce tonoucích.Martin Černý se synem Jakubem (druhý a třetí zleva)...

Měla to být původně příjemná vycházka Martina Černého a jeho devětadvacetiletého syna Jakuba u rybníka Aloisov v Praze. Otec ho navštívil v pátek 21. února v hlavním městě, kde jeho syn žije. Nakonec...

28. prosince 2025  13:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.