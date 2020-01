Číňané si při kýchání nedávají ruku před pusu, říká mladík vozící turisty

Máte kvůli koronaviru v posledních dnech větší obavy?

Nikdy jsem nebyl nemocný. V životě jsem neměl chřipku, takže se nebojím. Samozřejmě ale není příjemné, když vedle vás někdo neustále kýchá. O víkendu to jedna paní z Asie udělala několikrát během pár minut. Nejhorší je, že nemají návyky jako Evropané. Především lidé z Číny si nedávají ruku před pusu. Kýchnou a rozprsknou to kolem sebe. Je to pro ně normální.

Budete proto nosit roušku?

Rozhodl jsem se ji nenosit, protože jsem se dozvěděl, že je mi prý k ničemu. Mám ji ale v autě. Kdyby nastoupil někdo, kdo by vypadal na omdlení, tak si ji vezmu.

Zvažujete, že byste s prací na nějaký čas skončil?

Inkubační doba je poměrně dlouhá a lidé jsou dost nezodpovědní, takže nad tím přemýšlím. Teď ale jedu na čas pryč. Nebojím se, že bych se nakazil, ale nerad bych to například přinesl domů a roznášel to.

Z jakých zemí turisty převážíte?

Jsou to hlavně Asiaté, lidé z Číny, Koreje, Hong Kongu, Tchaj-wanu a pak třeba Australané nebo Američané.

Víte, z jakých měst čínské turisty vozíte?

Když už člověk jezdí delší dobu, tak to sám pozná. Většinou je to Peking, Šanghaj a větší města. Třeba o Wu-chanu jsem ale do posledních dnů neslyšel.

Přijíždí lidí z Asie v posledních dnech méně?

Loni jich bylo o něco víc. Například Český Krumlov je ale stejně plný turistů. Navíc část z nich už přiletěla do Evropy třeba před dvěma týdny, kdy izolace neplatila.

