Mladí nechtěli na pole, tak farmáři pomohl s pěstováním cibule a ředkviček robot

Autor: ,
  10:08
Mladý farmář Marek Řeřicha je jeden ze tří zemědělců, kteří na jihu Čech letos vyzkoušeli autonomního robota k pěstování zeleniny v ostrém provozu. Stroj firma Terms z Plané u Českých Budějovic prezentuje na Zemi živitelce. Současný model se umí sám nabíjet z nabíječky, napouštět si vodu a vyměňovat si zařízení pro práci.

Je dlouhý přes dva metry a skoro stejně tak široký. Váží tunu a půl, má dva pásy a jednu ruku, kterou si sám třeba strčí kabel do nabíječky. To je vizitka autonomního robota s názvem Robot Farmer.

Vyvinula ho společnost Terms z Plané u Českých Budějovic a nyní ho představuje před areálem výstaviště, kam míří tisíce lidí na Zemi živitelku. Kdo bude mít štěstí, může na stánku ochutnat ředkvičky, které robot vypěstoval úplně sám.

„Náš Farmer je vhodný pro menší a střední zemědělce. Robota pohání elektřina, ze solárních panelů se může dobíjet, ale jinak se sám umí připojit k dobíjecí stanici,“ popisuje marketingová ředitelka Termsu Michaela Slavíček.

Jihočeská společnost Roboton představila na agrosalonu Země živitelka svůj automatický zemědělský robot Roboton Farmer.
Jihočeská společnost Roboton představila na agrosalonu Země živitelka svůj automatický zemědělský robot Roboton Farmer.
Jihočeská společnost Roboton představila na agrosalonu Země živitelka svůj automatický zemědělský robot Roboton Farmer. Na snímku je marketingová specialistka společnosti Michaela Slavíček.
Jihočeská společnost Roboton představila na agrosalonu Země živitelka svůj automatický zemědělský robot Roboton Farmer.
6 fotografií

„Věříme, že náš stroj k oboru přitáhne mladé lidi. Protože ti moc nechtějí pracovat v zemědělství, toto by je mohlo přitáhnout. Protože nebudou jen denně dělat tvrdou a náročnou práci, ale trošku si to zkombinují s umělou inteligencí a moderními technologiemi,“ doufá Slavíček.

Mladý farmář Marek Řeřicha je jedním ze tří zemědělců, kteří na jihu Čech robota letos vyzkoušeli k pěstování zeleniny. Měl ho zdarma na čtyři měsíce. Vybral si ho proto, že nemohl sehnat mladé lidi na práci na poli.

V zemědělství chybí pracovníci, podniky a farmáři je nahrazují roboty

„Nikdo v mém věku nechtěl. Kamarádi občas pomohli. Když jsem obešel vesnici, lidi nad 60 let byli nadšení. Jenže starší člověk ve 30 stupních Celsia na poli celý den není úplně šťastné řešení,“ vyprávěl farmář.

Robot u něj pěstoval mrkev a cibuli na ploše půl hektaru od jara do léta. „Tým z Termsu ho přivezl, nastavil a byl u setí. Pak to bylo na mně. První dva týdny se vychytávaly mouchy, pak pracoval bez problémů,“ hodnotil Řeřicha. Robota naprogramovali na určitou plochu, trasu, řádky. Zeleninu zaléval, v záhonech plel. Farmář ho ovládal pomocí aplikace v mobilu. „Kliknete do telefonu a robot s extrémní přesností jede, udělá, co mu zadáte. Jen nastavíte, kolik vody či hloubku pletí,“ řekl Řeřicha.

Před srnou i koncem pole zastaví

Robot má senzory, díky nimž zastaví u překážky. Navíc okraj pole, který není vyznačený GPS, je jakoby mrtvá zóna. Kdyby tam zajel, vypne se. „Ale také ho učíme, aby uměl některé překážky rozeznat sám. Kdyby před ním třeba přeběhla srna, zastaví, zkontroluje, že je pryč a bude pokračovat,“ popsala Slavíček.

Na základě těchto zkušeností technici Robot Farmer vylepšují softwarově i hardwarově k čím dál větší samostatnosti. „V současnosti si sám umí dojet do dokovací stanice a nabít se, doplnit si vodu, vše udělá pomocí ramene. Má speciální nástavec a na něj si dá nástroj, který potřebuje, například pro přípravu půdy, pro pletí nebo setí. Na vás je, abyste mu doplnil semínka do seček. Zatím si je neumí nasypat sám, ale věřím, že na tom zapracujeme,“ naznačila Slavíček.

Cílem dalšího vývoje tedy je, aby byl robot zcela autonomní. To znamená, že se mu zadá, aby vytvořil záhon například ředkviček. On si vybere nástavec, zaseje a pak se o ně postará.

Firma by chtěla příští rok stroje pronajímat už za peníze, přesnou částku neuvedla, ale odvíjela by se od velikosti pole, činností a vybavení robota.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Náraz do stromu rozmetal trosky vozu po trávě. Řidič byl na místě mrtvý

Pětačtyřicetiletý řidič nepřežil nehodu, která se stala krátce po poledni na Táborsku. S vozem narazil z dosud nezjištěných příčin do stromu. Vzniklá škoda byla předběžně vyčíslena na bezmála 600...

Do českého zemědělství půjde za pět let 200 miliard, ujistil Fiala na Živitelce

Na českobudějovický agrosalon Země živitelka dorazil i premiér Petr Fiala (ODS). Při prohlídce areálu si prohlédl výstavu hospodářských zvířat i moderní techniky. Připomenul také úsilí české vlády...

Jeřáb se ramenem zasekl do mostu na dálnici. Řidič lezl z kabiny po žebříku

Poškozený most, poničený jeřáb a omezení provozu do dálnici D3 u Veselí nad Lužnicí. Takové jsou následky nehody, kdy jeřáb ze zvednutým ramenem nepodjel most a zasekl se do jeho konstrukce. Řidič...

Supermoderní kurník se sám stará o slepice, nakrmí je a uklidí vajíčka

Země živitelka v Českých Budějovicích vstupuje do nové éry a farmářům, pěstitelům a chovatelům představuje budoucnost zemědělství. Jednou z novinek je autonomní kurník, který má na agrosalonu...

Tunel i most. Kraj plánuje příští rok v Budějovicích dopravní stavby za miliardy

Jihočeský kraj chce v příštím roce zahájit dopravní stavby v Českých Budějovicích a okolí za miliardy korun. Jde například o tunel pod nádražím, druhou etapu jižní tangenty nebo most přes Vltavu ze...

Kajakář Krejčí obhájil titul ve vodním slalomu, Lipno poznalo tři nové šampiony

Kajakář Jakub Krejčí jako jediný dokázal na domácím šampionátu v Lipně nad Vltavou obhájit český titul ve vodním slalomu. V ostatních třech disciplínách byli premiéroví vítězové - na kajaku Bára...

23. srpna 2025  17:26

Mladí nechtěli na pole, tak farmáři pomohl s pěstováním cibule a ředkviček robot

Mladý farmář Marek Řeřicha je jeden ze tří zemědělců, kteří na jihu Čech letos vyzkoušeli autonomního robota k pěstování zeleniny v ostrém provozu. Stroj firma Terms z Plané u Českých Budějovic...

23. srpna 2025  10:08

Z ohrady na Strakonicku utekl chovateli půltunový býk, zamířil do lesa

Až do druhého dne policie pátrala po zhruba pětisetkilogramovém černém býkovi, který ve čtvrtek utekl z ohrady chovatele ve Škvořeticích na Strakonicku. Policisté apelovali na obyvatele okolních...

22. srpna 2025  10:50,  aktualizováno  16:03

Supermoderní kurník se sám stará o slepice, nakrmí je a uklidí vajíčka

Země živitelka v Českých Budějovicích vstupuje do nové éry a farmářům, pěstitelům a chovatelům představuje budoucnost zemědělství. Jednou z novinek je autonomní kurník, který má na agrosalonu...

22. srpna 2025  15:39

O sto čtyřicet případů více. Borelióza na jihu Čech sílí a útočí na rekord

Bezmála o sto čtyřicet případů lymské boreliózy více než v loňském roce zaznamenali dosud jihočeští hygienici. Pokud bude nakažených přibývat i nadále podobným tempem, může letošní výskyt onemocnění...

22. srpna 2025  8:34

Do českého zemědělství půjde za pět let 200 miliard, ujistil Fiala na Živitelce

Na českobudějovický agrosalon Země živitelka dorazil i premiér Petr Fiala (ODS). Při prohlídce areálu si prohlédl výstavu hospodářských zvířat i moderní techniky. Připomenul také úsilí české vlády...

21. srpna 2025  17:12

Země živitelka ukáže automat na brambory i supermoderní kurník

V Českých Budějovicích probíhá největší zemědělský veletrh v zemi, Země živitelka. Letos se zaměří na inovativní techniky a digitalizaci v zemědělství. K vidění bude například kurník budoucnosti nebo...

21. srpna 2025  16:47

Bití, hlad i ostříhané vlasy. Manželé ženě nabídli bydlení, pak ji zotročili

Urážky, fyzické napadání, ale i odebírání invalidního důchodu. Tím vším si musela projít žena na Prachaticku, kterou týral manželský pár. Kriminalisté ji našli při domovní prohlídce ve velmi...

21. srpna 2025  12:35

Archeologové ve Strakonicích prozkoumali středověké sídliště, vyrostou zde garáže

Nože, zvířecí kosti, ale i střepy a výhňové kleště objevili archeologové ve strakonickém Častavíně. Našli tam raně středověké sídliště, které přináší cenné poznatky o životě na Strakonicku v 9. až...

21. srpna 2025  9:02

Náraz do stromu rozmetal trosky vozu po trávě. Řidič byl na místě mrtvý

Pětačtyřicetiletý řidič nepřežil nehodu, která se stala krátce po poledni na Táborsku. S vozem narazil z dosud nezjištěných příčin do stromu. Vzniklá škoda byla předběžně vyčíslena na bezmála 600...

20. srpna 2025  17:09

?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny
?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny

Už vás nebaví trávit hodiny úklidem? ?S inovativními produkty značky Dreame můžete přeměnit únavné povinnosti v zážitek bez námahy a získat...

Tunel i most. Kraj plánuje příští rok v Budějovicích dopravní stavby za miliardy

Jihočeský kraj chce v příštím roce zahájit dopravní stavby v Českých Budějovicích a okolí za miliardy korun. Jde například o tunel pod nádražím, druhou etapu jižní tangenty nebo most přes Vltavu ze...

20. srpna 2025  10:53

Drama v nemocnici. Agresor napadal zdravotníky, zranil policistu a ničil celu

S velmi agresivním mužem se museli potýkat strakoničtí policisté. Jeli pro něj do nemocnice, kde nadával zdravotníkům. Pak ho museli uklidňovat cestou na oddělení i v cele. Nepomáhaly ani uklidňující...

20. srpna 2025  9:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.