Starosta Miroslav Slinták si v uplynulých dnech užíval, že Římov se stal vesnicí roku na jihu Čech, ale zároveň měl spoustu práce s tím, že musí nachystat na 10. července ceremoniál, na kterém si ceny převezmou i další oceněné obce.
Slinták přiznal, že výsledek nečekal. „Bylo to velké překvapení. My jsme do toho dali téměř všechno a nevěděli jsme, co ještě dál vylepšit. Takže když zaznělo jméno Římov, byl to obrovský okamžik,“ poznamenal s tím, že se soutěže zúčastnili už poněkolikáté.
„Když tady byla komise poprvé, bylo veliké horko. Snažili jsme se jim ukázat celou obec, ale prakticky jsme je utavili,“ směje se. „Takže už jsme věděli, že se to nemusí všechno oběhat, stačí odprezentovat to nejdůležitější.“
Letos podle něj sehrála klíčovou roli i tradice, kterou Římov proslul. „Úplně nejvíc zabodovalo, že jsme s hodnoticí komisí prošli kus křížové cesty. Udělali jsme malé procesí, šli jsme s korouhví a museli jsme u toho zpívat,“ popsal. „Říkali, že to ještě nikde nezažili.“
Oceněné obce
Zlatá stuha, vítěz soutěže
Turisté do Římova míří také kvůli muzeím, která se věnují poutnictví a mašinkám. V létě je láká koupání na jezu v Malši pod přehradou. V Hamru obec nechala zmodernizovat zázemí kempu.
Výraznou roli v životě Římova hraje právě místní farnost a spolupráce s ní. „Je to vyznamenání,“ komentoval ocenění správce farnosti Jakub Václav Zentner. „Bez pašijové cesty a poutního místa by Římov nebyl tím, čím je. Titul určitě zvýší povědomí o obci. Ne každý ví, co tu máme, a tohle to může změnit,“ upozornil.
Pozornost porotců kromě poutního areálu zaujala také rekonstrukce obecní knihovny a péče o kulturní dědictví. „Výsledky potvrzují, že jihočeský venkov má obrovský potenciál. Letošní ročník znovu potvrdil, že za úspěšnými obcemi stojí aktivní lidé, kteří mají zájem o místo, kde žijí. Římov podle hodnocení komise vynikl především mimořádně silným komunitním duchem, péčí o kulturní dědictví a promyšleným rozvojem. Všem oceněným patří poděkování za práci, kterou pro své obce dlouhodobě odvádějí,“ komentoval vyhlášení výsledků náměstek hejtmana Jihočeského kraje David Štojdl.
Starosta potvrdil, že bez podpůrného týmu by to nešlo. „Je to hlavně ansámbl děvčat, které se o to tady postaraly, a kterým patří dík,“ připomněl.
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Evropu pojedeme vyhrát, zní z Vacova, který se stal českou Vesnicí roku
„Bylo vidět, jak jsou tu lidé zapálení a zapojení. Už přes rok vznikalo v komunitách spoustu nápadů,“ zdůraznila Pavla Tichá z Galerie Římov, která patří do přípravné skupiny.
„Velkou radost máme i z ocenění knihovny, kterou vede Lucie Táchová. Je to takové hnízdo komunitního života. A jsme rádi, že jsme propojení s farností, školou i hasiči. Teď se těšíme na celostátní komisi, protože budeme mít víc času ukázat věci, na které dřív nebyl prostor,“ připomněla, že jako vítěz krajského kola postupují do celostátního.
Podle starosty to žije spolkovým životem i v místních částech, například v Dolní Stropnici. V Branišovicích vzniká nová klubovna s knihovnou.