Nehoda se stala krátce před osmou hodinou na přejezdu pár desítek metrů od vlakové stanice v Bavorově. Přejezd nechrání závory ani zvukové a světelné výstražné zařízení, pouze značka Stop.

Řidička, ročník 1997, která vezla v autě dítě, na přejezd vjela přesto, že strojvedoucí houkáním oznamoval příjezd vlaku. Náraz odhodil auto mimo koleje.

„Záchranáři měli v péči mladou ženu a dítě. Přestože u nich na místě neshledali žádné zjevné zranění, převezli je kvůli podrobnému vyšetření na chirurgické oddělení strakonické nemocnice,“ upřesnila mluvčí jihočeských záchranářů Kristina Vrkočová.

U nehody spolupracovala také profesionální jednotka hasičů z Vodňan s podnikovou jednotkou Správy železnic České Budějovice. Čtyři cestující z vlaku i strojvedoucí vyvázli bez zranění. Škodu na autě a vlakové soupravě policisté odhadli na 600 tisíc korun. Provoz na trati Číčenice – Prachatice byl obnoven před desátou hodinou.

Na Strakonicku je to druhá událost na železnici v tomto týdnu. V úterý osmdesátiletý senior utrpěl vážná zranění poté, co ho ve Vodňanech srazil vlak. Kolem kolejí se pohyboval, protože se z nich snažil odehnat svého psa. Svým zraněním po převozu do nemocnice podlehl.