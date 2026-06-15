V sobotu před 23. hodinou jela řidička po silnici I/3 od Českého Krumlova. Mezi okružní křižovatkou u Vltavy a sjezdem na Homole srazila divočáka.
„Řidička zastavila, prase zůstalo ležet na silnici. Od krajského města přijel řidič, který také zastavil, oblékl si reflexní vestu a chtěl řídit dopravu, aby nedošlo k další kolizi,“ popsal jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.
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Po chvíli jel od Českých Budějovic řidič, který se chtěl vyhnout už stojícím autům, ale srazil muže, který u nehody pomáhal. Na místo vyjela posádka záchranářů z Plané a vůz s lékařem v setkávacím systému rendez-vous.
„Sražený muž utrpěl vážná mnohočetná poranění hlavy a došlo u něj k zástavě oběhu. Záchranáři u něj zahájili resuscitaci. Lékař po příjezdu na místo rozhodl o uvedení muže do celkové anestezie a napojení na umělou plicní ventilaci,“ upřesnil mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra.
Pacienta následně ve vážném stavu transportovali na anesteziologicko-resuscitační oddělení českobudějovické nemocnice.