Okénkem přiletěl igelit a zakryl mi obličej, popsala řidička okamžik před nehodou

  14:20
Kuriózní příčinu měla nehoda mladé řidičky na Strakonicku. Ta popsala, že narazila do stromu proto, že jí obličej zakryl igelitový pytel, který přiletěl otevřeným oknem. Zraněnou ženu převezli záchranáři do nemocnice.

Řidička vyjela ze silnice a narazila do stromu. | foto: Policie ČR

Mladá žena havarovala v úterý před 18. hodinou na silnici III. třídy mezi Radomyšlí a Rojicemi, kde narazila do vzrostlého stromu. V autě, které skončilo se zdemolovanou přední částí, jela sama.

„Podle jejích slov jí při průjezdu kolem pole náhle vlétl otevřeným oknem do vozu igelitový pytel. Ten jí zakryl obličej a na okamžik ji připravil o výhled. V té chvíli ztratila orientaci, sjela mimo silnici a narazila do stromu,“ popsala strakonická policejní mluvčí Jaromíra Nováková.

Náraz do stromu sešrotoval půlku auta, odletělo mu kolo. Řidič na místě zemřel

Dechová zkouška na alkohol u řidičky byla negativní. Škodu na vozidle policisté odhadli na 60 tisíc korun. U nehody zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému a její okolnosti prověřují strakoničtí dopravní policisté.

„Žena utrpěla zranění, se kterým ji záchranáři transportovali do nemocnice k ošetření,“ uzavřela Nováková.

Nejčtenější

Ede: Chci jednat, ale vydírají mě. Konec Dynama, odchod, pokračování? Záleží na městu

Majitelka fotbalového Dynama Nneka Ede jednala se zástupci kraje a města. (14....

Nigerijská majitelka českobudějovického Dynama Nneka Ede se ostře vymezila proti postupu města a Jihočeského kraje, které podle ní vyvíjejí tlak na prodej klubu. V rozhovoru pro iDNES.cz označuje...

Stěhování Dynama do Chomutova? U nás máte zavřeno, vzkazuje Zaťko majitelce

Majitelka Dynama dorazila na krajský úřad k jednání

Fotbalové Dynamo se z Českých Budějovic do Chomutova stěhovat zřejmě nebude. Vedení severočeského klubu v kontaktu s majitelkou Nnekou Ede nebylo a ze spekulací o přesunu je překvapené. Na jihu Čech...

Dřív po náspu jezdily vlaky na Prahu, teď patří bývalá trať cyklistům

Na trase nechybí přístřešky nebo dřevěné zábradlí. Denně ji využijí desítky...

Ještě před patnácti lety se tudy proháněly vlaky na trati z Českých Budějovic do Prahy. Po vybudování moderního železničního koridoru původní násep ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku na čas osiřel. Už...

Karviná byla podezřelá i komisi. Šéf sudích volal Wolfovi: Říkali mi, že to není normální

Libor Kovařík, předseda komise rozhodčích FAČR

Další velké jméno, které se skloňuje v souvislosti s aktuální kauzou v českém fotbale. Šéf profesionálních sudích Libor Kovařík hovoří na jaře 2024 s karvinským primátorem a hlavou tamního klubu...

Dynamo podalo nabídku na odkup stadionu. Kalkuluje s „obvyklou cenou“

Majitelka fotbalového Dynama Nneka Ede jednala se zástupci kraje a města. (14....

Vedení fotbalového Dynama České Budějovice podalo městu nabídku na odkup stadionu na Střeleckém ostrově. Druholigový celek o tom informoval na sociálních sítích. Město potvrdilo, že nabídku obdrželo....

Mistr efektů. Fait si hraje s ohněm i se dřevem, nad palubovkou zas létá se Sršni

Premium
Dalibor Fait během přípravy zápasu píseckých basketbalistů na tamním zimním...

Ovládá speciální efekty u světových filmových produkcí. Doma si vyrobí stůl nebo jiný předmět ze dřeva – sám, nebo s návodem z YouTube. Pochází z trojčat a hlavně znovu hraje ligový basketbal. To vše...

30. dubna 2026

Poborský o Dynamu: Jsem z toho nervózní. Spory těžko dopadnou dobře

Premium
Karel Poborský

Město a kraj proti majitelce Dynama. Každý mluví jinak, čas se krátí a budoucnost budějovického fotbalu zůstává nejistá. „Trápí mě to. Nic dobrého ze sporů nekouká,“ přiznává Karel Poborský, bývalý...

30. dubna 2026  11:51

Splouvání Teplé Vltavy se odkládá, v řece ještě nikdy nebylo tak málo vody

Splouvání Teplé Vltavy mezi Soumarským mostem a Pěknou reguluje šumavský park.

Kvůli nedostatku vody nezačne v pátek 1. května sezona splouvání Teplé Vltavy. Výška hladiny řeky, která teče šumavským národním parkem, je na historickém minimu. Dnes ráno byla voda na stanici...

30. dubna 2026  11:37

Lyžařská sezona vyšla parádně. Na Monínci si udělali zásobu sněhu pro tu další

Jarní lyžování v Lipně nad Vltavou. (6. března 2026)

Šéfové šumavských skiareálů Lipno a Zadov si pochvalovali především lednovou návštěvnost, ale jsou spokojení s celou lyžařskou sezonou. Jakmile skončila, začaly přípravy na tu letní. Některé atrakce...

30. dubna 2026  9:27

Divadlo míří na 30 míst v osmi městech. Začíná festival Jižní Svéráz

V letní sezoně vyrazí Jihočeské divadlo také do Holašovic.

Pětačtyřicet souborů a uměleckých skupin s celkem 37 inscenacemi a 263 představeními. Takový bude festival Jižní Svéráz, který v pátek 1. května začne Festivalovými jednohubkami. Herci při něm pobaví...

29. dubna 2026  16:24

Nečekaný zvrat. Budějovice ustoupily a přiblížily se dohodě s majitelkou Dynama

Útočník Táborska Lukáš Matějka během zápasu s Českými Budějovicemi

Stěhování klubu jinam, založení nového Dynama a další různé scénáře jsou dost možná pryč. Vedení Českých Budějovic a Jihočeského kraje se na středeční schůzce přiblížilo dohodě s majitelkou Nnekou...

29. dubna 2026  13:16

Dynamo podalo nabídku na odkup stadionu. Kalkuluje s „obvyklou cenou“

Majitelka fotbalového Dynama Nneka Ede jednala se zástupci kraje a města. (14....

Vedení fotbalového Dynama České Budějovice podalo městu nabídku na odkup stadionu na Střeleckém ostrově. Druholigový celek o tom informoval na sociálních sítích. Město potvrdilo, že nabídku obdrželo....

28. dubna 2026  18:27,  aktualizováno  29. 4. 9:36

Nová kuchyně i více pokojů. Modernizace Domu klidného stáří stála 100 milionů

Modernizace Domu klidného stáří sv. Anny stála 100 milionů korun.

Charita Strakonice ukončila v Sousedovicích projekt, který je jedním z největších v její historii. Po přístavbě nabízí Dům klidného stáří sv. Anny více pokojů, přesto nedokáže uspokojit všechny...

29. dubna 2026  9:34

Pachatel i okolí pod kontrolou! Policisté se strážníky cvičili společný postup

Policisté ČR a českobudějovičtí strážníci spolu cvičili zásah proti ozbrojeným...

„Pachatel! Má zbraň! Městská policie. Vyjdi ven!“ volá strážník, když otvírá dveře v pokoji. Za nimi se ukrývá muž, který má v ruce sekyru. Pokládá ji na zem a vychází. Uposlechne výzvy, aby si lehl...

28. dubna 2026  16:50

Největší sucho za desítky let. Třeboňským rybníkům chybí už přes 20 procent vody

Rybáři loví rybník Rožmberk (17. října 2025)

Třeboňským rybníkům chybí proti běžnému stavu přes 20 procent vody. A kvůli suchému východnímu větru jejich hladina dál klesá. Na duben je podobné sucho neobvyklé a je největší za několik desítek...

28. dubna 2026  16:27

Sanitka spěchala s maminkou k porodu, holčička se ale narodila už cestou

V 0.33 hodin přišla na svět zdravá holčička. Maminka i její novorozená dcera...

Úspěšný, náročný, ale hlavně šťastný výjezd za sebou mají jihočeští záchranáři. Posádka ze Suchdola nad Lužnicí na Jindřichohradecku vyjížděla v noci na dnešek do Českých Velenic k ženě, která začala...

28. dubna 2026  13:03

Krčínův dům v Třeboni je opět na prodej. Prázdný zůstává už skoro třicet let

Třeboňská radnice prodává Krčínův dům spojený s významnou osobností třeboňského...

Nevyšlo to napoprvé, tak to zkoušejí znovu. Třeboňští zastupitelé rozhodli, že Krčínův dům v těsné blízkosti zámku nabídnou opět k prodeji. Cena? Přes 11,1 milionu korun. Opozice naopak prosazovala...

28. dubna 2026  11:03

