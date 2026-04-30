Mladá žena havarovala v úterý před 18. hodinou na silnici III. třídy mezi Radomyšlí a Rojicemi, kde narazila do vzrostlého stromu. V autě, které skončilo se zdemolovanou přední částí, jela sama.
„Podle jejích slov jí při průjezdu kolem pole náhle vlétl otevřeným oknem do vozu igelitový pytel. Ten jí zakryl obličej a na okamžik ji připravil o výhled. V té chvíli ztratila orientaci, sjela mimo silnici a narazila do stromu,“ popsala strakonická policejní mluvčí Jaromíra Nováková.
Dechová zkouška na alkohol u řidičky byla negativní. Škodu na vozidle policisté odhadli na 60 tisíc korun. U nehody zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému a její okolnosti prověřují strakoničtí dopravní policisté.
„Žena utrpěla zranění, se kterým ji záchranáři transportovali do nemocnice k ošetření,“ uzavřela Nováková.
