Řidičku autobusu překvapil na silnici pštros, chovatelce utekl už v neděli

  12:19
Už čtvrtý den se po Jindřichohradecku pohybuje bílý pštros, který utekl z výběhu chovatelky. V úterý večer překvapil na silnici řidičku autobusu, která nečekané setkání oznámila policii. Současné chladnější počasí pštrosům problém nedělá. Podle odborníků by se je lidé neměli pokoušet sami odchytit.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: archiv Romany Maškové

Pštrosa, s nimž se řidička setkala na trase z Jindřichova Hradce do Hatína, se zatím nepodařilo odchytit. Policisté už však vypátrali chovatelku, které zvíře patří.

„O jeho pohybu informujte linku 158, my to pak předáme chovatelce,“ vyzval veřejnost policejní mluvčí Jiří Matzner.

V lese Českého Švýcarska se procházel pštros, utekl chovatelům a šel s turisty

Eliška Dušková, zooložka ze zoo Na Hrádečku v Horní Pěně, nemá o útěku pštrosa informace. Podle ní ale druhy jako emu hnědý, pštros africký nebo u nás nejčastěji chovaný nandu přežijí i zimu. Chovají se celoročně venku, potřebují mít jen úkryt, kde se schovají před vlhkem a prochladnutím.

Pokud by na zvíře lidé narazili, měli by se držet dál. „Pštrosi nejsou útoční, že by člověka naháněli, spíš je to plaché zvíře. Takže kdyby se jej dotyčný snažil odchytit, tak mu uteče. Pokud ho někde uvidíte, je na místě kontaktovat policii,“ dodala Dušková.

Ranní bouračky na jihu Čech kvůli mlze, auto se srazilo s koněm

Ideální je zvíře co nejrychleji odchytit. Pštrosi totiž mohou způsobit i dopravní nehody. Jednu takovou řešili policisté kolem silvestrovské půlnoci v roce 2022. Tehdy z ohrady u Trhových Svinů na Českobudějovicku utekla trojice pštrosů, z nichž jednoho srazilo auto. Zvíře nehodu nepřežilo.

Řidičku autobusu překvapil na silnici pštros, chovatelke utekl už v neděli

