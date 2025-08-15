Stopadesátkou po dálnici na podzim. ŘSD už osazuje na D3 nové dopravní značení

Tři minuty mohou od přelomu září a října ušetřit řidiči, kteří pojedou po jihočeské D3 mezi Táborem a Českými Budějovicemi. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začalo v úseku osazovat nové proměnné dopravní značení, které umožní řidičům jezdit až stopadesátkou. Padesátikilometrový úsek jihočeské D3 bude vůbec prvním místem v celé republice, kde se rychlostní limit na dálnici zvýší na 150 km/h.

Bude mezi sjezdem na Planou nad Lužnicí u Tábora a skončí u Úsilného u Českých Budějovic.

Nové dopravní značení umístí ŘSD na 21 úsecích. „Celkem tam bude na padesáti kilometrech 42 značek, které umožní v testovacím provozu pro řidiče rychlost až 150 km/h,“ řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Stopadesátka ale bude na dálnici D3 povolená, jen když k tomu budou vhodné klimatické podmínky. V okamžiku, kdy se zhorší, proměnná značka se buď změní na přeškrtnutou rychlost, nebo úplně zhasne a bude platit klasická dálniční rychlost 130 km/h.

Na dálnici D3 u odpočívky u Chotýčan nainstalovalo ŘSD nové proměnné dopravní značení, které v určitých úsecích dovolí jet řidičům až 150 km/h. (15. srpna 2025)
„Zároveň bude platit povinnost řidiče, aby rychlost a způsob jízdy přizpůsobil stavu a povaze vozovky,“ doplnil Rýdl. Ideální podmínky podle něj jsou počasí bez deště a dobrou dohledností, suchá vozovka, ale také plynulý provoz na dálnici.

Existuje také možnost, že ŘSD povolí stopadesátku jen na části D3. Nehrozí ale, že by zvýšenou maximální povolenou rychlost měnilo střídavě na jednotlivých úsecích. Vždy ji bude chtít povolit na nějakém delším souvislém úseku.

Instalaci značení na dálnici D3 provází také dopravní omezení. „Na místech, kde se pohybují pracovníci, jsme vymezili provoz z levého jízdního pásu tak, abychom mohli bezpečně pracovat,“ upozornil mluvčí Rýdl.

Rychlostí 150 km/h pojedou řidiči po D3 už na podzim. Naženou asi tři minuty

Omezení provozu se bude po dálnici posouvat a potrvá pravděpodobně do závěru srpna. Potom už chtějí pracovníci testovat funkčnost a spolehlivost, aby jej mohli na přelomu září a října uvést do ostrého provozního režimu.

Hodnota zakázky dosáhla 54,5 milionu korun bez daně. Smlouvu s dodavatelem ŘSD uzavřelo na pět let a její součástí je nejen instalace proměnných dopravních značek, ale i zajištění provozu a údržby systému po celé období.

Všechny značky se budou ovládat z Národního dopravního a informačního centra v Ostravě. „Je to celostátní dispečink, který bude na základě předem nastavených algoritmů sledovat situaci na padesáti kilometrech D3 a bude vyhodnocovat, zda se pustí stopadesátikilometrová rychlost, nebo ne,“ popsal Rýdl.

Novinku otestují a pak možná rozšíří

Proměnná značka je hranolového typu a má tři pozice, a to tma, rychlost sto padesát a konec této rychlosti. Dodavatelem zařízení je sdružení firem Mobility and Intelligence a Značky Morava. První jmenovaná společnost dodala technologii, druhá má na starost zemní práce a samotné umístění značení.

„Je zálohovaná a trvale napájená. Původně plánované solární napájení se nakonec nedělalo z důvodu, že kdyby byly zhoršené povětrnostní podmínky a došlo by napájení značky, tak se mohlo stát, že by tam zůstala třeba rychlost sto padesát a hrozila by nehoda,“ vysvětlil Vít Jadrníček ze společnosti Mobility and Intelligence.

Po dálnici 150 km/h? Úspora času malá, riziko velké, míní šéf dopraváků

Provoz se zvýšenou rychlostí plánuje ŘSD průběžně vyhodnocovat ve spolupráci s Policií ČR. Pokud se ukáže stopadesátka jako bezpečná a pro řidiče smysluplná varianta, je možné i její rozšíření na další dálniční úseky.

V této souvislosti se hovoří například o části hradecké D11 mezi Kolínem a Jaroměří nebo o moravské D1. „Nejdříve ze všeho ale uděláme zkušenost tady. Není to nějaký slib, že to tam nakonec bude,“ uzavřel Rýdl.

Přesnější termín, kdy by se mohla rychlost 150 km/h rozšířit i na další místa české dálniční sítě, není podle Rýdla v tuto chvíli možné říct. Testovací provoz na jihočeské D3 totiž nemá stanovenou délku.

Zavedení vyšší povolené rychlosti mělo původně přijít už letos v létě. Nakonec ho ale ŘSD muselo odložit, protože se vzhledem k doplňujícím dotazům účastníku protáhlo výběrové řízení na zhotovitele. Možnost zvýšit na vybraných dálničních úsecích rychlost na 150 km/h přinesla novela zákona o pozemních komunikacích, která platí už od ledna 2024.

