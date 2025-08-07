Havárie se stala před 15. hodinou na silnici III. třídy mezi obcemi Boješice a Myslín poblíž Mirovic.
„Řidič pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, vjel vlevo mimo komunikaci, kde narazil do vzrostlého stromu,“ popsal mluvčí jihočeských policistů Milan Bajcura. Náraz to byl tak silný, že úplně sešrotoval přední část vozu Škoda Octavia.
U nehody zasahovaly dvě posádky záchranářů. „Bohužel řidič zemřel už před příjezdem záchranářů. Nikdo další při této tragické nehodě zraněný nebyl,“ upřesnila mluvčí jihočeských záchranářů Kristina Vrkočová.
|
Po nárazech dvou aut do stromů na jihu Čech zemřeli řidič a spolujezdec
Od začátku tohoto týdne se jedná na Písecku o druhou tragickou nehodu. V pondělí našli lidé dvaaosmdesátiletou ženu bez známek života v příkopu u obce Okrouhlá u Milevska. Policisté nyní vyšetřují, jak seniorka zemřela. Na těle neměla žádné známky střetu, ale mimo vozovku ji mohlo odhodit nebezpečně projíždějící auto.