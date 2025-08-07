Náraz do stromu sešrotoval půlku auta, odletělo mu kolo. Řidič na místě zemřel

  9:05
Musela to být obrovská rána, po které jedno kolo skončilo daleko od vraku a druhé se dostalo do míst, kde sedí spolujezdec. Jednapadesátiletý řidič osobního vozu narazil ve středu odpoledne do vzrostlého stromu a zemřel ještě před příjezdem záchranářů. Jedná se o druhou tragickou nehodu v tomto týdnu na Písecku.
Náraz do stromu sešrotoval přední část vozu. | foto: Policie ČR

Havárie se stala před 15. hodinou na silnici III. třídy mezi obcemi Boješice a Myslín poblíž Mirovic.

Řidič zemřel ještě před příjezdem záchranářů.

„Řidič pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, vjel vlevo mimo komunikaci, kde narazil do vzrostlého stromu,“ popsal mluvčí jihočeských policistů Milan Bajcura. Náraz to byl tak silný, že úplně sešrotoval přední část vozu Škoda Octavia.

U nehody zasahovaly dvě posádky záchranářů. „Bohužel řidič zemřel už před příjezdem záchranářů. Nikdo další při této tragické nehodě zraněný nebyl,“ upřesnila mluvčí jihočeských záchranářů Kristina Vrkočová.

Po nárazech dvou aut do stromů na jihu Čech zemřeli řidič a spolujezdec

Od začátku tohoto týdne se jedná na Písecku o druhou tragickou nehodu. V pondělí našli lidé dvaaosmdesátiletou ženu bez známek života v příkopu u obce Okrouhlá u Milevska. Policisté nyní vyšetřují, jak seniorka zemřela. Na těle neměla žádné známky střetu, ale mimo vozovku ji mohlo odhodit nebezpečně projíždějící auto.

