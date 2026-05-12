Opilý řidič staré volhy nejdříve zboural plot, pak i zaparkované Audi A3

Autor:
  8:53
Jeden zničený plot a hned tři nabouraná vozidla. To je výsledek jízdy opilého řidiče v Kaplici na Českokrumlovsku. Se starou volhou vyrazil v noci do ulic posilněný alkoholem. Teď mu za to hrozí pokuta, zákaz řízení a dokonce i vězení.
Volha se zastavila až o zaparkované audi. | foto: Policie ČR

Nehoda se stala v noci ze soboty na neděli 10. května v ulici Na Vyhlídce. Krátce po jedné hodině ranní jel osmatřicetiletý řidič ve směru z centra města a na křižovatce vjel do protisměru.

„Pokračoval na krajnici a přední částí svého vozidla narazil do kovového oplocení, které vyvrátil. To ale jeho jízdu nezastavilo,“ popsal jihočeský policejní mluvčí Miroslav Šupík.

S volhou, které se také s nadsázkou přezdívalo ruský mercedes, jel dál a po chvilce narazil do zadní části zaparkovaného vozidla značky Audi A3. „To navíc vlivem nárazu narazilo pravou zadní částí do opodál odstaveného volva,“ upřesnil Šupík.

Řidič se při nehodě poranil na hlavě, a tak ho záchranáři odvezli do nemocnice v Českém Krumlově. Ještě předtím však u něj kapličtí policisté provedli dechovou zkoušku, při které mu naměřili více než dvě promile alkoholu v dechu.

Celková škoda, kterou řidič svou jízdou způsobil, je předběžně vyčíslená na nejméně 210 tisíc korun. „Dopravní policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Muži v případě uznání viny hrozí u soudu trest odnětí svobody od šesti měsíců do tří let, peněžitý trest nebo zákaz činnosti,“ doplnil mluvčí.

Drtivý náraz odtrhl i střechu. Řidič na dálnici rozstřelil auto o stojící kamion

Řidič BMW narazil na D3 na Kaplicku do stojícího kamionu. (23. dubna 2026)

Příliš pozdě si na dálnici D3 nedaleko Kaplice na Českokrumlovsku všiml polský řidič BMW kamionů stojících v koloně. Povedlo se mu ještě trochu strhnout řízení do strany, což mu zřejmě zachránilo...

Radnice musela sundat sovětskou vlajku, tak stáhla i tu americkou

Písecká radnice vyvěsila v Den vítězství i vlajku Sovětského svazu. Policie...

Provozovatelka kavárny v Českém Krumlově vyvěsila ve čtvrtek českou a ukrajinskou vlajku. Jednatel městské společnosti, jíž budova patří, ji však donutil výzdobu sundat s odkazem na to, že nesměla do...

OBRAZEM: Unikátní pragovka je jediná v Česku. Přijela na Křivonosku

55. ročník Rallye Křivonoska - motocyklů a automobilů vyrobených do roku 1945,...

Stovky mávajících a fotících diváků podél trati, autokemp provoněný spáleným benzinem, skvělé jarní počasí a desítky historických automobilových a motocyklových veteránů. Takový byl 55. ročník...

Nabídka Budějovic Dynamu: Nepřijatelné. Investujte raději do školství, tvrdí majitelka Ede

Majitelka fotbalového Dynama Nneka Ede jednala se zástupci kraje a města. (14....

Nigerijská majitelka Dynama Nneka Ede odmítla nabídku města a kraje. Kritizuje snahu získat vliv nad akademií, zároveň slibuje milionové investice do mládeže a nadále plánuje návrat...

Rok vězení za podříznutí májky? Nešikovi to úplně nevyšlo, hledá ho policie

V Dolanech někdo podřízl májku tak nešťastně, že spadla na dráty elektrického...

Tradiční zvyk podřezávání májky může skončit až ročním vězením. Na Prachaticku ji neznámý pachatel podťal tak nešťastně, že poničila dráty elektrického vedení. Policisté událost řeší jako podezření z...

Klub je finančně stabilizovaný, tvrdil manažer Dynama. Hotel si ale platili sami hráči

Ochoche z Českých Budějovic střeží míč před jihlavským Křivánkem.

Fotbalové Dynamo bylo dnes hlavní téma českobudějovických zastupitelů. Majitelka Nneky Ede je podle vyjednavače Jana Teplého připravená dát do klubu tolik peněz, kolik bude třeba. Na to zástupci...

11. května 2026  10:40,  aktualizováno  17:13

Zvládl všechny nástrahy a je rekordmanem. Rys Bardi došel ze Šumavy do Krušných hor

Mladý rys Bardi, když ještě žil se sourozenci a matkou na Šumavě.

Dvouletý rys Bardi došel ze Šumavy až na německou stranu Krušných hor. Obě pohoří dělí vzdušnou čarou vzdálenost 160 kilometrů. Podle hnutí Duha, která jeho pohyb monitoruje, se jedná o nejdelší...

11. května 2026  16:09

Vedle psa uvázaného v lese ležely prázdné misky. Není to týrání, řekla policie

Pes byl uvázaný v lese poblíž Kaplice. (9. května 2026)

Českobudějovická odchytová služba Animal Rescue vyjížděla v sobotu do lesa na Českokrumlovsku, kde někdo uvázal ke stromu asi ročního psa. Uspali ho a převezli do svého areálu. Policie to neřeší jako...

11. května 2026  14:18

Radnice musela sundat sovětskou vlajku, tak stáhla i tu americkou

Písecká radnice vyvěsila v Den vítězství i vlajku Sovětského svazu. Policie...

Provozovatelka kavárny v Českém Krumlově vyvěsila ve čtvrtek českou a ukrajinskou vlajku. Jednatel městské společnosti, jíž budova patří, ji však donutil výzdobu sundat s odkazem na to, že nesměla do...

11. května 2026  12:31

V třeboňských rybnících chybí přes dvacet procent vody, sucho trápí i zemědělce

Tak vypadají pole v okolí Českých Budějovic.

V Českých Budějovicích napršelo za březen a duben jen 26 milimetrů srážek. Číslo patří k nejnižším za 150 let měření. Zemědělci upozorňují, že obiloviny zaseté v březnu nevzešly nejlépe a na polích...

11. května 2026  9:21

Zázrak házenkářek Slavie a finálový sen žije. Jsem na hráčky hrdý, zářil Čurda

Lovosice, 10. 5. 2026, interliga házenkářek, 2. zápas semifinále Slavia Praha -...

Panečku, to byl nervák! Házenkářkám Slavie se vzdalovalo finále play off české interligy, jenže po zázračném povstání a úspěšném sedmičkovém rozstřelu vyhrály a sérii s Mostem v neděli srovnaly na...

11. května 2026  6:30

Fotbalisté Táborska po porážce se Slavií B ještě nemají jistou baráž o první ligu

Fotbalisté Prostějova.

Fotbalisté Táborska po porážce se Slavií B ještě nemají jistou baráž o postup do nejvyšší soutěže. Jihočeský tým v utkání 28. kola druhé ligy prohrál na soupeřově hřišti 1:2. Sparta B si udržela...

10. května 2026  17:21

Co je nové, to je hezké. Rob se těší do Třebíče, konec ve Vsetíně ho zaskočil

Luboš Rob ze Vsetína během utkání proti Českým Budějovicím

Narodil se sice na jihu Čech v Českých Budějovicích, ovšem svoje nejlepší hokejové roky strávil ve Vsetíně. A na Valašsku měl působit ještě minimálně dva roky. Jenže... Před nedávnem se...

10. května 2026  15:46

OBRAZEM: Unikátní pragovka je jediná v Česku. Přijela na Křivonosku

55. ročník Rallye Křivonoska - motocyklů a automobilů vyrobených do roku 1945,...

Stovky mávajících a fotících diváků podél trati, autokemp provoněný spáleným benzinem, skvělé jarní počasí a desítky historických automobilových a motocyklových veteránů. Takový byl 55. ročník...

10. května 2026  6:01

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Ze čtení před lidmi jsem měl obavy, ale zájem publika mě zklidnil, říká spisovatel

Mrvík vydává druhou sbírku povídek.

Českobudějovický spisovatel Zbyněk Mrvík napsal dva soubory povídek. Jeden má název Jsme zde, abychom byli šťastní, druhý pak A čeho se bojíš ty. Svou prvotinu vydal až v pozdějším věku, až když mu...

9. května 2026  10:03

Nabídka Budějovic Dynamu: Nepřijatelné. Investujte raději do školství, tvrdí majitelka Ede

Majitelka fotbalového Dynama Nneka Ede jednala se zástupci kraje a města. (14....

Nigerijská majitelka Dynama Nneka Ede odmítla nabídku města a kraje. Kritizuje snahu získat vliv nad akademií, zároveň slibuje milionové investice do mládeže a nadále plánuje návrat...

9. května 2026  8:15

