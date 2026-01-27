Překročil rychlost v obci, pak chtěl hlídce ujet. Policisté ho vytlačili ze silnice

  16:45
Několik přestupků v rychlém sledu napáchal dvaapadesátiletý muž na Jindřichohradecku. Vše začalo tím, že překročil povolenou rychlost v obci. Když ho policisté zastavili, odmítl test na alkohol a navíc se pokusil hlídce ujet. Zastavil ho PIT manévr, při kterém ho policisté vytlačili ze silnice.
Policisté vytlačili ze silnice vůz, který pronásledovali. (27. ledna 2026)

V úterý dopoledne kontrolovali dopravní policisté z Jindřichova Hradce dodržování nejvyšší povolené rychlosti v Novosedlech nad Nežárkou.

V 10.12 hodin kolem nich projel osobní vůz značky Ford Fusion rychlostí 79 km/h (po odečtení tolerance 76 km/h). V obci je přitom povolená maximálně padesátka.

Ujíždějícího řidiče nezastavil ani PIT manévr, zkrotl až pod namířenou zbraní

Policisté vozidlo kousek za obcí zastavili a s řidičem začali řešit zjištěný přestupek. „Dvaapadesátiletého muže následně vyzvali k provedení dechové zkoušky na přítomnost alkoholu, kterou odmítl, stejně jako následný odběr biologického materiálu,“ popsala jindřichohradecká policejní mluvčí Věra Mžiková.

Policisté mu proto další jízdu zakázali a zadrželi mu řidičský průkaz. Při vyřizování přestupku však řidič nečekaně nasedl do svého auta a začal hlídce ujíždět. Opakovaně vjížděl do protisměru a nereagoval na výzvy k zastavení vozidla od policistů, kteří ho pronásledovali.

„Policisté se proto po krátkém pronásledování rozhodli použít PIT manévr, pomocí kterého vůz vytlačili mimo komunikaci. Řidiče následně zajistili. Na případu dál pracují dopravní policisté,“ uvedla Mžiková a doplnila, že škoda na vozidlech byla předběžně vyčíslena na 100 tisíc korun.

Překročil rychlost v obci, pak chtěl hlídce ujet. Policisté ho vytlačili ze silnice

Ústí pokračuje v krasojízdě ligou, Písek poprvé v sezoně zdolal vicemistra Brno

Ústecký Isaac Davidson (vlevo) a Dominik Heinzl z Ostravy

Ústečtí basketbalisté pokračují v krasojízdě ligou. V neděli doma smetli Ostravu 105:82 a připsali si už osmé vítězství z posledních 10 zápasů. Stovku při vstupu do nadstavbové skupiny A1 nadělil...

25. ledna 2026  21:46

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

25. ledna 2026  14:50,  aktualizováno  20:24

