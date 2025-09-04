Řidič pod sebou lovil sluneční brýle a vjel na chodník, kde srazil muže

  10:11
Kvůli slunečním brýlím, které spadly z palubní desky na podlahu vozu, se v úterý udála v Prachaticích vážná nehoda. Když se pro ně řidič za jízdy sehnul, vjel s autem na chodník, kde srazil muže. Toho s těžkým zraněním odvezli záchranáři do nemocnice.
Řidič porazil popelnici, okap a pak i chodce. | foto: Policie ČR

Řidič Škody Fabia projížděl v úterý před sedmou hodinou centrem Prachatic. Plně se nevěnoval řízení a s vozem najel na chodník.

Nehoda se stala v historickém centru Prachatic.

„Z palubní desky mu spadly sluneční brýle. Řidič se je snažil zvednout a při tom se dostal přes obrubník na chodník, kde nejprve narazil do plechové popelnice, následně do okapu u domu a poté i do chodce,“ upřesnila prachatická policejní mluvčí Martina Joklová.

Sražený muž utrpěl těžké zranění, se kterým ho záchranáři převezli sanitkou do místní nemocnice. U obou účastníků byla dechová zkouška na alkohol negativní.

Řidič hledal brýle v autě a havaroval, posádka musela do nemocnice

Hmotná škoda na okapu a popelnici se odhaduje na 20 tisíc korun a na autě je předběžně vyčíslená na 50 tisíc korun.

„Dopravní nehodu nyní prověřují prachatičtí kriminalisté pro podezření ze spáchání přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti,“ uzavřela mluvčí.

Řidič pod sebou lovil sluneční brýle a vjel na chodník, kde srazil muže

