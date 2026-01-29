Z parkoviště vyjel až napodruhé. Prásk! A autu před sebou úmyslně urazil kryt zrcátka

Vyjetí z podélného stání až napodruhé podle policistů zřejmě rozlítilo řidiče osobního vozu v Táboře natolik, že autu stojícímu před ním záměrně poškodil zrcátko. Vzhledem k tomu, že se jednalo o úmyslné poškození cizí věci, bude případ dále řešený v závislosti na výši vzniklé škody buď jako přestupek, nebo trestný čin.

KRIMI

Událost se odehrála v podvečer 22. ledna v ulici 9. května a městské policii ji oznámil očitý svědek.

Na kamerovém záznamu je vidět, jak se řidič osobního auta snaží vyjet z podélného stání. Jeho vůz je těsně „sevřený“ automobily, proto se mu to podařilo až napodruhé.

Zřejmě to řidiče rozlítilo natolik, že když míjel vozidlo, které stálo před ním, vyklonil se z okénka a rukou mu poškodil zpětné zrcátko. Plast, který odpadl, navíc při odjezdu přejel.

Opilý řidič porazil parkovací automat i popelnice. Zkoušel jsem driftovat, řekl

Detaily incidentu včetně registračních značek obou vozidel následně odhalil operátor kamerového systému a strážníci tak mohli obratem vyrozumět majitele poškozeného vozu. Mimo to se ukázalo, že pachatel neměl zaplacený poplatek za parkování.

„Vzhledem k tomu, že se jednalo o úmyslné poškození cizí věci, bude případ dále řešen v závislosti na výši vzniklé škody buď jako přestupek, nebo trestný čin,“ upozornil mluvčí táborských strážníků Pavel Šimek.

