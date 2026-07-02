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Hledaný, bez řidičáku a opilý. Muž havaroval a utekl, našli ho ve křoví

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  8:44

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Řidič havaroval s vypůjčeným autem. Nadýchal přes dvě promile. | foto: Policie ČR

Auto neudržel na silnici a skončil s ním v příkopu. Od celkem banální nehody na Strakonicku ale utekl. Dvaatřicetiletý řidič byl totiž opilý, měl už dávno sedět ve vězení a nemá řidičský průkaz. Policistům se ho podařilo vypátrat, následně ho eskortovali do vazební věznice v Budějovicích, kde nastoupil k výkonu uloženého trestu.

Ve pondělí odpoledne přijali policisté na linku 158 oznámení o dopravní nehodě mezi Strakonicemi a Radomyšlí. Podle svědků řidič osobního vozidla nedaleko obce Domanice přejel do protisměru a následně sjel do silničního příkopu. Po nehodě z vozidla vystoupil a jevil známky opilosti.

Zraněný nebyl a nabízenou pomoc odmítl. Když zjistil, že na místo nehody přijíždí policejní hlídka, od havarovaného vozidla utekl. Policisté okamžitě začali po muži pátrat. Přivolali si na pomoc také psovoda, ale jeho nasazení nakonec nebylo potřeba.

Řidič od nehody utekl, proto policisté povolali i psovoda. Nakonec ho ale vypátrali ještě před jeho příjezdem.

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„Díky informacím od svědků se podařilo hledaného řidiče vypátrat ještě před jeho příjezdem. Muž před hlídkou utíkal přes pole. Když zjistil, že nemá šanci, schoval se do křoví u silnice. Po výzvě policisty z úkrytu vyšel a bez odporu se vzdal. Dvaatřicetiletého řidiče ze Strakonic pak policisté zadrželi,“ uvedla strakonická policejní mluvčí Jaromíra Nováková.

Brzy se ukázalo, proč se muž snažil policistům uniknout. Dechová zkouška u něj prokázala 2,11 promile alkoholu. Současně vyšlo najevo, že není držitelem řidičského oprávnění, a navíc prochází databází celostátně hledaných osob.

Náraz do stromu otočil auto přes střechu. Řidič nadýchal skoro 2,5 promile

„Na muže vydal Městský soud v Brně příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Policisté ho proto eskortovali do Vazební věznice České Budějovice, kde nastoupil k výkonu uloženého trestu,“ doplnila mluvčí.

Dopravní nehodu muže, který navíc havaroval s vypůjčeným vozidlem, nadále vyšetřují strakoničtí dopravní policisté.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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