Zkolabovanému řidiči zůstala po nehodě noha na plynu, z auta sršely jiskry

Autor:
  12:16
Díky rychlému zásahu policistů a následné spolupráci všech složek integrovaného záchranného systému se podařilo poskytnout okamžitou pomoc muži, který ve Studené na Jindřichohradecku zřejmě zkolaboval za volantem a následně havaroval. Vrtulník záchranářů ho transportoval na kardiologické oddělení budějovické nemocnice.
Řidič zřejmě zkolaboval za volantem a pak narazil s vozem do klece s...

Řidič zřejmě zkolaboval za volantem a pak narazil s vozem do klece s propanbutanovými lahvemi před obchodem ve Studené. | foto: Policie ČR

Řidič zřejmě zkolaboval za volantem a pak narazil s vozem do klece s...
Řidič zřejmě zkolaboval za volantem a pak narazil s vozem do klece s...
Řidič zřejmě zkolaboval za volantem a pak narazil s vozem do klece s...
Řidič zřejmě zkolaboval za volantem a pak narazil s vozem do klece s...
6 fotografií

Nehoda se stala v pondělí okolo 15. hodiny v Tyršově v ulici. Starší řidič osobního vozidla přejel do protisměru a narazil do klece s propanbutanovými lahvemi u obchodu. Podle policie a zdravotnické záchranky k tomu došlo pravděpodobně vlivem náhlé zdravotní indispozice.

Řidička projíždějící okolo informovala o nehodě hlídku dopravních policistů, která se nacházela poblíž. „Policisté okamžitě vyjeli na místo, kde zjistili, že ve vozidle sedí starší muž v bezvědomí. Motor běžel a v důsledku toho, že měl muž nohu na plynovém pedálu, docházelo k jiskření z utržené poloosy,“ popsala situaci jindřichohradecká policejní mluvčí Věra Mžiková.

Nehoda čtyř aut na D10. Jeden z řidičů zkolaboval, řízení chtěl převzít spolujezdec

Jeden z policistů pomocí teleskopického obušku rozbil zadní okénko, aby se dostal do vozidla, zatímco druhý přivolal zdravotnickou záchrannou službu. Poté vypnuli motor, otevřeli dveře u řidiče a zraněného muže vytáhli z vozidla.

Ihned mu začali poskytovat první pomoc a prováděli resuscitaci až do příjezdu hasičů, kteří disponovali defibrilačním přístrojem. Resuscitace následně pokračovala za využití přístroje až do příjezdu zdravotníků, jemuž muže předali do další péče.

Řidič zřejmě zkolaboval za volantem a pak narazil s vozem do klece s propanbutanovými lahvemi před obchodem ve Studené.
Řidič zřejmě zkolaboval za volantem a pak narazil s vozem do klece s propanbutanovými lahvemi před obchodem ve Studené.
Řidič zřejmě zkolaboval za volantem a pak narazil s vozem do klece s propanbutanovými lahvemi před obchodem ve Studené.
Řidič zřejmě zkolaboval za volantem a pak narazil s vozem do klece s propanbutanovými lahvemi před obchodem ve Studené.
6 fotografií

Díky rychlému zásahu first respondera (policista, hasič nebo dobrovolník schopný realizovat zásah u člověka v přímém ohrožení života) a následné rozšířené resuscitaci se záchranářům podařilo řidičovy životní funkce obnovit.

„Po konzultaci se specializovaným pracovištěm ho letecká záchranná služba transportovala do nemocnice v Českých Budějovicích, kde ho předala do péče kardiologického oddělení,“ upřesnila mluvčí jihočeských záchranářů Kristina Vrkočová.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tak přece. Losa Emila v Rakousku uspali a odvezli k Šumavě, málem vnikl na dálnici

Populární los Emil, který se v posledních týdnech po putování Českem pohyboval po severním Rakousku, byl ráno uspán, protože se nebezpečně přiblížil dálnici u hornorakouské obce Sattledt. Podle...

Kdo je záhadný muž? Znenadání se objevil na Českokrumlovsku, nikdo ho tam nezná

Před několika dny se v malé obci Mirkovice na Českokrumlovsku z ničeho nic objevil muž, kterého tam ale nikdo z místních neznal. Když se delší dobu potuloval kolem zaparkovaných aut, jedna z...

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

Liberec šokoval Brno v poslední vteřině, první jsou Budějovice. Slaví i Sparta

Hokejová extraliga má za sebou páté kolo. Parádní představení se odehrálo v Brně, kde domácí Kometa čtyřikrát vedla, Liberec čtyřikrát vyrovnal a v poslední vteřině dal vítězný gól. Třinec v...

Nehladit, je ve službě. Budějovická městská policie přijala psovodku s Maverickem

U českobudějovické městské policie nově působí psovodka Jaroslava Mrkosová. Vede rok a půl starého německého ovčáka, kterému říká Maverick. „Je pracovitý a dokáže udržet při akci čistou hlavu,“...

Zkolabovanému řidiči zůstala po nehodě noha na plynu, z auta sršely jiskry

Díky rychlému zásahu policistů a následné spolupráci všech složek integrovaného záchranného systému se podařilo poskytnout okamžitou pomoc muži, který ve Studené na Jindřichohradecku zřejmě...

23. září 2025  12:16

Nový zimní stadion v Hluboké za 325 milionů má přilákat i reprezentace

Příští rok začne stavba hokejové arény v Hluboké nad Vltavou. Využijí ji kluby, firmy i veřejnost. Podle radního Davida Šťastného se stadion pro pětitisícové město stane vedle sportovně-rekreačního...

23. září 2025  9:21

Pěstounství je potřeba víc propagovat, říká jihočeská lídryně Starostů

Jihočeská lídryně Starostů Pavla Pivoňka Vaňková chce pokračovat v rozdělané práci ve Sněmovně. Věnuje se hlavně sociální oblasti. „Pro mě je důležitá nejen prorodinná politika a slaďování soukromého...

22. září 2025  19:14

Tragická nehoda na Jindřichohradecku. Spolujezdkyně čelní střet nepřežila

Na silnici I/34 u Lásenice na Jindřichohradecku se dopoledne čelně srazila dvě auta. Na následky zranění zemřela spolujezdkyně z jednoho vozu a další tři lidé utrpěli zranění. Záchranáři navíc...

22. září 2025  18:59

Kdo je záhadný muž? Znenadání se objevil na Českokrumlovsku, nikdo ho tam nezná

Před několika dny se v malé obci Mirkovice na Českokrumlovsku z ničeho nic objevil muž, kterého tam ale nikdo z místních neznal. Když se delší dobu potuloval kolem zaparkovaných aut, jedna z...

22. září 2025  14:49,  aktualizováno  18:34

Pro tajné agentky se slanili mezi obchody. Jižní Čechy hostí mistrovství zásahovek

Pěkně zostra začalo v pondělí čtyřdenní Mistrovství ČR zásahových jednotek s mezinárodní účastí, které se odehrává na jihu Čech. Pětičlenné týmy musely v budějovickém nákupním centru IGY dostat do...

22. září 2025  16:51

Další obrat. Majitelem jindřichohradecké úzkokolejky bude Gepard Express

Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) získá společnost Gepard Express. Věřitelský výbor na pondělní schůzi souhlasil s prominutím zmeškání lhůty k uhrazení 83 milionů korun. Je to další obrat v...

22. září 2025  15:54

Emil může posílit genetiku losí populace u Lipna, zřejmě pochází z Polska

Los Emil, kterého dnes rakouské úřady uspaly a převezly k Šumavě, by mohl posílit genetiku losí populace u jihočeského Lipna. Na pravém břehu přehrady žije dlouhodobě maximálně patnáct losů...

22. září 2025  15:16

V Budějovicích vyrobili největší český burger. Oproti světovému rekordu prcka

Dvě patra s masem vážícím úhrnně téměř 90 kilogramů, bulka o průměru jeden metr a dvanáct centimetrů. Dohromady 164,3 kilogramu. Tak vypadal nový největší burger Česka, který v sobotu před zraky...

22. září 2025  15:15

Tak přece. Losa Emila v Rakousku uspali a odvezli k Šumavě, málem vnikl na dálnici

Populární los Emil, který se v posledních týdnech po putování Českem pohyboval po severním Rakousku, byl ráno uspán, protože se nebezpečně přiblížil dálnici u hornorakouské obce Sattledt. Podle...

22. září 2025  9:52,  aktualizováno  10:33

Cyklisté překonají Vltavu v Hluboké po nové lávce, končí proplétání mezi auty

V Hluboké nad Vltavou otevřeli novou lávku přes řeku. Stála 80 milionů korun. Její těleso stavbaři smontovali vedle na parkovišti a jeřáb konstrukci usadil na začátku srpna. Využijí ji pěší i...

22. září 2025  9:44

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

21. září 2025  15:20,  aktualizováno  20:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.