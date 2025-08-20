Náraz do stromu rozmetal trosky vozu po trávě. Řidič byl na místě mrtvý

  17:09
Pětačtyřicetiletý řidič nepřežil nehodu, která se stala krátce po poledni na Táborsku. S vozem narazil z dosud nezjištěných příčin do stromu. Vzniklá škoda byla předběžně vyčíslena na bezmála 600 tisíc korun. Okolnostmi nehody se budou dál zabývat dopravní policisté ve spolupráci s kriminalisty.
Náraz do stromu byl tak silný, že přední kolo skončilo daleko od vozu. | foto: HZS Jihočeského kraje

K tragické nehodě došlo po 12. hodině na přehledném úseku silnice II/137 mezi obcemi Malšice a Slapy na Táborsku.

„Řidič vozidla značky Škoda Karoq tam z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru a pokračoval dále mimo vozovku, kde následně narazil do stromu,“ upřesnil policejní mluvčí Miroslav Šupík.

Náraz do stromu byl tak silný, že přední kolo skončilo daleko od vozu.
Řidič nepřežil náraz auta do stromu.
Řidič narazil s autem do vzrostlého stromu.
Vrak auta odvezla odtahová služba.
Řidič při dopravní nehodě utrpěl zranění, jimž na místě podlehl. Profesionální jednotka hasičů z Tábora zaklíněného muže vyprostila, ale lékař už mohl jen konstatovat smrt.

„Hasiči následně prověřili, že z vozu nevytékají provozní kapaliny a provedli protipožární opatření,“ doplnila mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Náraz do stromu obrátil auto na střechu, jeho řidička na místě zemřela

Vzniklou škodu policisté předběžně vyčíslili na bezmála 600 tisíc korun. „Okolnostmi vzniku této tragické dopravní nehody se nadále budou zabývat táborští dopravní policisté ve spolupráci s kriminalisty,“ doplnil Šupík.

Silnice byla několik hodin zavřená a policisté odkláněli auta na objížďku, nyní už opět průjezdná.

Jde o šestou oběť v období letních prázdnin na jihočeských silnicích. Od začátku roku zemřelo v kraji při dopravních nehodách 25 lidí.

Náraz do stromu rozmetal trosky vozu po trávě. Řidič byl na místě mrtvý

