Senior skončil s autem v rybníce. Vytáhli ho svědci, co jeli okolo

K nehodě došlo v půl sedmé ráno. Dva muži ve věku 47 a 38 let, kteří viděli, jak auto sjelo do rybníka, na nic nečekali, zavolali o pomoc na linku 155 a skočili do vody, aby řidiči pomohli.

„Jednali velmi rychle a pohotově. U vozidla rozbili okénko a řidiče z vozidla vytáhli na břeh ještě před příjezdem záchranných složek. Oběma mužům patří velké poděkování, protože bez jejich pomoci by se mohl utopit,“ řekla mluvčí strakonické policie Jaromíra Nováková.

Při příjezdu policistů byla z auta vidět jen střecha a řidič už byl v péči lékařů.

„Podchlazeného muže si po příjezdu na místo převzali záchranáři a následně ho převezli do strakonické nemocnice,“ dodala Nováková.

Dopravní policisté ze Strakonic se nyní budou řešit příčinu nehody. Dechová zkouška vyloučila u řidiče požití alkoholu.