Pomáhal plačícím dětem i řídil dopravu, pochválil po nehodě cestující řidiče MHD

Lukáš Marek
  9:09
Nejdříve díky rychlému manévru zabránil vážnější srážce na zasněžené a kluzké silnici. Pak neváhal a začal se starat, zda není někdo zraněný, uklidňoval plačící děti a pomáhal dalším cestujícím, následně i chvíli řídil dopravu. Za to vše si řidič českobudějovického dopravního podniku Peter Vereš vysloužil pochvalu. Sám se přitom se svým činem nepochlubil.

Nehoda autobusu MHD a osobního vozu se stala 9. ledna za silného sněžení v Okružní ulici v Budějovicích. | foto: Dopravní podnik

Nehoda autobusu MHD a osobního auta se stala 9. ledna v krajském městě v Okružní ulici. České Budějovice od rána zasypávaly přívaly sněhu.

„Dělal jsem, co mi přišlo v tu chvíli nejlepší. Autobus jsem strhl na obrubník, jinak by došlo k čelnímu střetu. Zásadní určitě bylo, že se nikomu nic nestalo, takže jsem se mohl věnovat dalším povinnostem a uklidnění situace. Menší děti byly hodně vystrašené, plakaly, přišlo mi důležité jim pomoct a o situaci říct s klidem rodičům, aby nepanikařili také oni,“ popsal Peter Vereš, který tehdy řídil na lince 18.

Nezapomněl dodat, že mu se situací po nehodě pomáhal i dispečer a na místě traťový dispečer.

V pražském Suchdole začal hořet autobus, uhasil ho pohotový řidič

Jednání řidiče si dobře všimli právě samotní cestující a jeden z nich napsal dopravnímu podniku děkovný dopis.

„Zachoval se naprosto profesionálně. Jeho první starostí bylo, zda není někdo zraněný. Zajistil vůz, pomohl cestujícím. Postaral se o všechny z nás a zejména o menší děti, jejichž rodiče dokonce osobně telefonicky o situaci informoval. Také cestující, kteří se rozhodli pokračovat pěšky, starostlivě nabádal k maximální opatrnosti. Dočasně dokonce řídil provoz, aby se v místě nehody netvořily kolony,“ popsal cestující Luboš Dorotka ve svém poděkování.

Dopravní podnik taková reakce hodně potěšila. „Velmi si vážíme toho, že se cestující ozývají nejen v případech nespokojenosti, ale také tehdy, když chtějí vyjádřit poděkování. Pozitivní zpětná vazba od cestujících pro nás není samozřejmostí a o to více nás těší. Takové zprávy vždy předáváme přímo konkrétním zaměstnancům,“ zmínil ředitel podniku Slavoj Dolejš a sám také řidiči děkoval za vzorný přístup.

