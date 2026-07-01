Blížící se bouři v pondělí 29. června sledoval už při nakládce v jedné vodňanské firmě. „Viděli jsme, že se na nás žene bouřka od Prachatic. Takže jsme se skladníkem chvátali, abychom nezmokli, což se nám podařilo,“ popisuje. Když zavřel auto a najel na váhu, zrovna začínalo pršet. Po chvíli však zesílil vítr i déšť, a když vyjel na hlavní silnici na Budějovice, byla viditelnost zhruba 50 metrů.
„Osobáky stály už u krajnic, protože se bály jet dál, takže tím jsem poznal, že to nebude úplně legrace,“ pokračuje s tím, že bouřka patřila k těm větším, jež za volantem zažil. Větve a menší stromky ze silnic odklízel už několikrát. Vždy to však bylo jednou za několik kilometrů. „Tady jsem na nějakých pěti kilometrech zastavoval asi šestkrát,“ dodává.
Speciální vybavení pro tyto případy nevozí. Když se rozhodne přiložit ruku k dílu, dělá jen to, o čem ví, že zvládne. Dvoumetrovou větev zasahující do celého pruhu tak snadno vezme a odhodí. „Nebudu jen sedět v autě a čekat, než přijedou hasiči, aby udělali totéž, co můžu udělat i já,“ říká. Sám působí u vyšebrodských hasičů a ví, že jsou pro ně tyto výjezdy nepříjemné, když mohou řešit něco jiného.
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Zkušenosti od hasičů mu pomohly, i když vystoupil z kamionu a byl u vysokých stromů. Hlídal si nad sebou, jestli tam nevisí něco, co by na něj mohlo spadnout. Sám pochází z Lipenska, kde se paradoxně nic nedělo, prý tam měli 30 stupňů a jasno. Po návratu z práce tak se svými kolegy nikam vyjíždět nemusel.
Jinak ale k podobným zásahům jezdí často a ví, co se může stát. Někteří řidiči však prý riskují a větve raději objíždějí, než aby je zahodili. „Radši zmoknu, protože ty mokré věci ze sebe sundám, obléknu si suché, ale když do toho někdo nabourá autem, tak už má nějakou majetkovou škodu, může být škoda na zdraví. Takže těch pár minut by snad nemělo nikoho pohoršovat,“ míní.
Hit na sociálních sítích
Na nasazení sedmatřicetiletého Kováříka upozornil na sociálních sítích uživatel Tomáš Loucký. Ten vyfotil zadní stranu jeho návěsu a doplnil jej komentářem. Dílo se začalo šířit na různé stránky na Facebooku i Instagramu a nasbíralo mnoho tisíc interakcí. Sám Kovářík autorovi děkuje, takto silnou odezvu v žádném případě nečekal.
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„Koukal jsem na to s otevřenou pusou a divil se, že v této době dokáže někdo něco podobného pochválit. Docela mě to i dojalo,“ líčí. Lidé se telefonáty či esemeskami obraceli i na firmu. „Pro mě je to samozřejmost, ale když jsem si pročetl příspěvky a komentáře, tak asi ani nejde o to, kolik toho člověk udělal a odházel, ale spíš o samotný čin, že se to moc nevidí na silnicích,“ doplňuje.
Připouští, že vnímání řidičů kamionů ve společnosti není nejlepší. „Třeba to i pomůže, aby si lidé udělali obrázek, že ne každý kamioňák je lempl,“ doufá. V komentářích u příspěvků prý narážel i na ty velmi pěkné k této profesi. „Najdou se mezi námi lidé, kteří vědí, co to obnáší, že to není jen točení volantem, ale i fyzicky i psychicky náročná práce,“ uzavírá.