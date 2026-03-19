Touha po pěkné fotce stála řidiče kamionu na Šumavě půl milionu

  18:38
Jihočeští dopravní policisté ve čtvrtek ráno na Šumavě řešili kuriózní nehodu. Řidič kamionu značky Mercedes-Benz Actros zajel se svým vozem k horní stanici patřící ke skiareálu Zadov - Churáňov v okresu Prachatice. Přitom ale strhl lano s kladkami sedačkové lanovky. Podle mluvčí Martiny Joklové řidič zasahujícím policistům řekl, že si chtěl udělat atraktivní fotku.

Řidič si chtěl na Šumavě udělat hezkou fotku a strhl přitom lanovku. | foto: Policie – KŘP Jihočeského kraje

„Podjížděl zmíněnou lanovou dráhu, přičemž přehlédl lano, které se nacházelo v menší výšce, než byla výška jeho vozidla, čímž došlo k uvolnění lana s kladkami a následnému poškození horní části kabiny nákladního vozidla.“ uvedla policejní mluvčí.

Při nehodě se nikomu nic nestalo, lanová dráha byla v době nehody mimo provoz. Řidič podle policie nebyl pod vlivem návykových látek.

Přesto, že řidič neplatil pokutu, jelikož na cestu k lanovce mohou běžně jezdit auta, touha po hezké fotce ho stála 500 tisíc korun. Škoda na kamionu, který řídil, byla předběžně vyčíslena na 300 tisíc korun a škoda na lanové dráze pak zhruba na 200 tisíc korun.

Touha po pěkné fotce stála řidiče kamionu na Šumavě půl milionu

Řidič si chtěl na Šumavě udělat hezkou fotku a strhl přitom lanovku.

Jihočeští dopravní policisté ve čtvrtek ráno na Šumavě řešili kuriózní nehodu. Řidič kamionu značky Mercedes-Benz Actros zajel se svým vozem k horní stanici patřící ke skiareálu Zadov - Churáňov v...

19. března 2026  18:38

