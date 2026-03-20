Cizinec mířil na jih Evropy s kamionem plným skotu, návěsu chybělo jedno kolo

Dopravní policisté zastavili na okraji Českých Budějovic kamion s návěsem na přepravu zvířat, u kterého chybělo jedno kolo. Na dalším byla úplně sjetá pneumatika. Souprava v takto technicky špatném stavu mířila na jih Evropy. Firmě i řidiči policisté uložili kauci ve výši 200 a 50 tisíc korun. Skot nechala firma přeložit na jiný přívěs. Šofér skončil u soudu.
U návěsu chybělo jedno pravé kolo. Náprava byla ke konstrukci uchycená poutacím popruhem.

Další pneumatika byla úplně bez vzorku.
Nákladní soupravy složené z tahače a návěsu pro přepravu zvířat si v pondělí po 12. hodině všimli dopravní policisté, kteří se specializují na nákladní dopravu.

Technické nedostatky byly viditelné na první pohled. Kamion mířící po silnici I/34 od Budějovic na Lišov odklonili na sjezd k obci Hůry. Za volantem seděl cizinec (ročníku 1988).

„Při kontrole zjistili, že řidič má v digitálním tachografu vloženou kartu jiné osoby, kterou do PC vložil hodinu před zastavením, čímž se pravděpodobně dopustil přečinu neoprávněný přístup k počítačovému systému a informací,“ zahájil jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura výčet problémů, které postupně zjistili.

Tím dalším, který je zaujal nejdříve, bylo chybějící pravé kolo na návěsu. Náprava byla ke konstrukci uchycená poutacím popruhem. A pneumatika na jiném kole pozbyla dezénu.

„Na základě zjištěných skutečností byla firmě zajišťující přepravu na stovky kilometru na jih Evropy uložená kauce ve výši 200 tisíc korun a řidiči 50 tisíc korun, která byla obratem uhrazena,“ upřesnil mluvčí.

Zároveň mu byla zakázána další jízda a vzhledem k zjištěnému přečinu byl zadržen a převezen na policejní oddělení. Skot převážený v návěsu firma nechala přeložit do náhradního přívěsu.

„Zadržený řidič byl po konzultaci se státním zástupcem umístěný do policejní cely. Zde strávil 48 hodin a ve středu byl převezen k soudci okresního soudu,“ uvedl Bajcura a dodal, že odešel s dvouletou podmínkou.

