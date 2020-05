Hraniční kontrola odhalila šoféra pár hodin před koncem zákazu řízení

Dvaapadesátiletý řidič přijel k přechodu do Strážného ve čtvrtek kolem třetí hodiny odpoledne. Do země se vracel v osobním automobilu.

„Při hraniční kontrole policisté zjistili, že Magistrát města Hradec Králové mu vyslovil v roce 2019 zákaz řízení všech motorových vozidel, řídit tak nesměl,“ informuje mluvčí jihočeských policistů Jiří Matzner.

Zákaz muži z Prostějova platil do 1. května tohoto roku. Stačilo tak s přejezdem hranic necelý půlden počkat a kontrolou by prošel bez obvinění z trestného činu.

Teď jeho provinění posuzují policisté z Obvodního oddělení Horní Vltavice ve zkráceném přípravném řízení. O trestu rozhodne v příštích dnech soud.

Řidiči může hrozit pokuta, podmínka nebo prodloužení zákazu. Může se také stát, že soud přihlédne k současné složité situaci, že do vypršení zákazu zbývala krátká doba, popřípadě vzít v potaz další odůvodnění ze strany řidiče, a situaci vyhodnotit jako přestupek.

Podle policejního mluvčího Matznera nynější kontroly na hranicích odhalují podobné případy pravidelně.

„Zaznamenali jsme i další porušování zákazů řízení, nebo ke kontrole přijela osoba v pátrání. Narážíme také například na propadlé doklady,“ popisuje.

Na jihu Čech je nyní možné využívat čtyři hraniční přechody. Přes Strážný jezdí lidé do Německa, přes Novou Bystřici, České Velenice a Dolní Dvořiště do Rakouska. Na hranicích se pohybují společné hlídky policie, armády a celníků, které kontrolují a evidují každé vozidlo, které buď odjíždí ze země nebo se do ní vrací.

„To kvůli nařizování karantén, popřípadě odhalení, když někdo izolaci nedodržuje a snaží se i přes ni hranici přejet,“ dodává Jiří Matzner.