Řidiče obvinili z ublížení na zdraví, otevřenými dveřmi srazil cyklistku

Nehoda se stala odpoledne 13. září v Suchdole nad Lužnicí na Jindřichohradecku. Muž řídil osobní vůz Seat Leon po silnici v ulici 28. října ve směru k náměstí T. G. Masaryka.

„Zde zaparkoval v odstavném pruhu u domu po pravé straně komunikace. Poté měl porušit důležitou povinnost - aniž by se přesvědčil, zda tak může učinit, měl otevřít směrem do vozovky dveře svého auta v době, kdy ho objížděla cyklistka na dámském kole,“ popsala jindřichohradecká policejní mluvčí Hana Bílková Millerová.

Cyklistka narazila do otevřených dveří auta a upadla na zem. Při střetu utrpěla těžké zranění, s nímž ji záchranka převezla do nemocnice v Jindřichově Hradci. V ní nemusela zůstat, ale bude se léčit nejméně do 30. listopadu.

„V úterý 23. listopadu vydal policejní komisař usnesení o zahájení trestního stíhání, které si podezřelý muž v nejbližších dnech převezme. Jako obviněný bude stíhán pro těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. V případě soudem uznané viny mu hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo peněžitý trest,“ upřesnila mluvčí.