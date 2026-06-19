Obviněný muž řídil v úterý autobus, který jel z Lince do Českého Krumlova. Tam ale nedojel, protože krátce po půl desáté dopoledne uvázl pod viaduktem v obci poblíž česko-rakouských hranic.
„Řidič pravděpodobně nerespektoval dopravní značení zakazující vjezd vozidel, jejichž výška přesahuje stanovenou mez. Maximální povolená výška je v daném místě stanovená na tři metry,“ uvedl českokrumlovský policejní mluvčí Miroslav Šupík.
V autobusu cestovalo 24 lidí, z nichž šest utrpělo při nehodě lehká zranění. Škoda na autobusu byla předběžně vyčíslena na nejméně jeden milion korun. Poškozením železné konstrukce viaduktu vznikla škoda ve výši nejméně 100 tisíc korun.
Policisté na místě u řidiče provedli dechovou zkoušku, která byla negativní.
|
U Dolního Dvořiště boural autobus s 44 lidmi, o most si strhl střechu
Českokrumlovští kriminalisté nyní zahájili trestní stíhání čtyřiašedesátiletého řidiče, kterého obvinili ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti.
„V případě uznání viny mu hrozí u soudu trest odnětí svobody na šest měsíců až pět let nebo zákaz činnosti. Trestní stíhání pokračuje na svobodě,“ uzavřel Šupík.