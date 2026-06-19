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Kriminalisté obvinili řidiče, který se s autobusem zasekl pod viaduktem

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  8:54
Českokrumlovští kriminalisté zahájili trestní stíhání čtyřiašedesátiletého řidiče, který se s autobusem zasekl pod viaduktem v obci Rybník, když pravděpodobně nerespektoval dopravní značení. Muže obvinili ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti.

KRIMI

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Obviněný muž řídil v úterý autobus, který jel z Lince do Českého Krumlova. Tam ale nedojel, protože krátce po půl desáté dopoledne uvázl pod viaduktem v obci poblíž česko-rakouských hranic.

„Řidič pravděpodobně nerespektoval dopravní značení zakazující vjezd vozidel, jejichž výška přesahuje stanovenou mez. Maximální povolená výška je v daném místě stanovená na tři metry,“ uvedl českokrumlovský policejní mluvčí Miroslav Šupík.

Provoz na železnici byl brzy obnovený. (16. června 2026)
Řidič uvázl s autobusem pod železničním viaduktem v obci Rybník. (16. června 2026)
Řidič uvázl s autobusem pod železničním viaduktem v obci Rybník. (16. června 2026)
Řidič zřejmě nerespektoval dopravní značení a uvázl pod viaduktem. (16. června 2026)
12 fotografií

V autobusu cestovalo 24 lidí, z nichž šest utrpělo při nehodě lehká zranění. Škoda na autobusu byla předběžně vyčíslena na nejméně jeden milion korun. Poškozením železné konstrukce viaduktu vznikla škoda ve výši nejméně 100 tisíc korun.

Policisté na místě u řidiče provedli dechovou zkoušku, která byla negativní.

U Dolního Dvořiště boural autobus s 44 lidmi, o most si strhl střechu

Českokrumlovští kriminalisté nyní zahájili trestní stíhání čtyřiašedesátiletého řidiče, kterého obvinili ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti.

„V případě uznání viny mu hrozí u soudu trest odnětí svobody na šest měsíců až pět let nebo zákaz činnosti. Trestní stíhání pokračuje na svobodě,“ uzavřel Šupík.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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