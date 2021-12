Odpůrci plánovaného bytového domu v Budějovicích uspěli u soudu

Soud zjistil ve stavebním řízení vady a věc vrátil krajskému úřadu. Ten přitom letos stavební povolení potvrdil. Záměr se tak vrací o krok zpátky.

Majitelé okolních domů, kteří proti projektu bojují a napadají například stavební řízení, nyní uspěli. Za vadami přitom stojí i radní města České Budějovice, kteří investorovi schválili trvalou přístavbu, nájezdovou rampu objektu, bez souhlasu zastupitelů. Ti se kauzou zabývali na prosincovém jednání.

„Podle rozhodnutí soudu překročila rada města pravomoci, když bez souhlasu zastupitelstva pronajala pozemek pro trvalou stavbu,“ upozornil opoziční zastupitel Josef Špak (Piráti).

Část pravomocného rozsudku z letošního listopadu a jeho zdůvodnění má MF DNES k dispozici. Soudní rozhodnutí poznamenalo právě i jednání před týdnem, kdy měli zastupitelé hlasovat o prodeji 25 čtverečních metrů městského pozemku u budoucího domu, a to energetické společnosti EG.D (E.ON). Ta potřebuje prostor na modernizaci trafostanice ve zmiňovaném domě. Majetkový převod ale zastupitelé odmítli.

„Dlouhodobě jsem proti stavbě bytového domu na tomto místě. Město by mělo podle mě nabídnout investorovi vhodný náhradní pozemek,“ zmínil zastupitel a bývalý náměstek primátora František Konečný (nezařazený zvolený za ANO).

Podle právního zástupce obyvatel okolních domů Jaroslava Hanuse jsou ve hře další žaloby na stavební řízení. Na soud se jeho klienti obrátili až po vyčerpání všech možností odporu, jako je připomínkování a odvolávání se ke krajskému úřadu. Nelíbí se jim, že dům zabere veřejné prostranství a zatíží klidnou lokalitu hlukem a dopravou.

Jiný náhled má na věc developer, firma Omega & partners. Jednatel společnosti Václav Bušek už dříve uvedl, že splnili všechny podmínky stavebního úřadu i města a akci zdržují jen obstrukce okolních obyvatel. Začátek stavby přitom ještě v létě plánovali po Vánocích.

„Krajskému úřadu nezbude po rozsudku nic jiného než vrátit stavební řízení příslušnému úřadu,“ předpokládá advokát Hanus.

Zastupitelé navíc chtějí, aby o prodeji nebo pronájmu pozemku pro příjezdovou rampu rozhodovali příště oni, což může celý záměr developera zlikvidovat.

Navržený šestipatrový dům se 33 byty má stát na místě odstaveného teplárenského výměníku a trafostanice. Byty mají vzniknout do šestého poschodí, přízemí je navržené jako parkoviště a trafostanice. Spory se už deset let vedou o příjezd do domu, protože vhodné okolní pozemky patří městu.