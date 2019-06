Někdo hledá v přírodě houby, já dřeva, říká profesionální řezbářka

Pavla Jelínková (53 let) Narodila se 29. července 1966 v Českých Budějovicích. Do svých pěti let bydlela s rodiči v Mazelově, poté se přestěhovali do Třeboně, kde žije dodnes. Vystudovala střední odbornou školu služeb v Budějovicích, obor aranžérka obuvi a kožené galanterie. Pracovala v oboru do doby, než přestal být o tuto specializaci zájem. Následovala profese spojovatelky, která ji příliš nenaplňovala. Ve volných chvílích se věnovala řezbářství, profesionální řezbářkou se stala ve svých 41 letech. Nejraději vytváří výrobky s tematikou hodin, ryb a nenábožensky pojatých andělů. Její práce se těší velkému zájmu na řemeslných trzích. Pavla Jelínková žije v partnerském svazku se svým přítelem Otou. Má dospělého syna Tomáše a vnučku Emu.