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Retail park dál rozděluje Prachatice. Město neúspěšně nabízelo firmě jiný pozemek

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  8:41
Místostarosta Jakub Nepustil (Živé Prachatice) na jednání sdělil své výhrady...

Místostarosta Jakub Nepustil (Živé Prachatice) na jednání sdělil své výhrady vůči záměru. Ukázal také vizualizaci retail parku v současném terénu, kterou si sám vytvořil. (červenec 2026) | foto: Jan Jakovljevič, MF DNES

Firma Portin chce stavět nákupní zónu na okraji Prachatic u Husinecké ulice.
Na veřejné projednání dorazily desítky místních obyvatel. Své názory...
Firma Portin chce stavět nákupní zónu na okraji Prachatic u Husinecké ulice.
Třeboňský retail park se nachází na výjezdu z města směrem na Budějovice....
13 fotografií
Hluk nebo dopravní zátěž. Část obyvatel Prachatic se stále obává plánované výstavby retail parku v Husinecké ulici. Proti nim stojí petice, kterou zatím podepsalo zhruba 600 lidí. Investor hodlá v projektu pokračovat, dokud to pro něj bude ekonomicky výhodné. Čeká též na připomínky, které lze podávat do konce července.

Budování i provoz obchodního centra přinese výrazný nárůst hluku pro obyvatele a zvýšený pohyb lidí a vozidel. Tak zdůvodnila minulý čtvrtek na veřejném projednání svůj odmítavý postoj k prachatickému retail parku Dana Vávrová, která bydlí nedaleko dotčeného pozemku.

Sídliště na okraji města má podle ní sloužit zejména k bydlení a odpočinku obyvatel, a ne takto rozsáhlým komerčním aktivitám. „Provoz obchodů, zásobování a pohyb vozidel, to vše bude narušovat spánek lidí v okolních domech a zcela zásadně naruší kvalitu života seniorů, kteří potřebují klidné a bezpečné zázemí,“ uvedla. Hned vedle je totiž domov seniorů.

Místostarosta Jakub Nepustil (Živé Prachatice) na jednání sdělil své výhrady vůči záměru. Ukázal také vizualizaci retail parku v současném terénu, kterou si sám vytvořil. (červenec 2026)
Firma Portin chce stavět nákupní zónu na okraji Prachatic u Husinecké ulice.
Na veřejné projednání dorazily desítky místních obyvatel. Své názory vyjadřovali zejména ti, kteří s výstavbou retail parku nesouhlasí. (červenec 2026)
Firma Portin chce stavět nákupní zónu na okraji Prachatic u Husinecké ulice.
13 fotografií

Proti návrhu se při setkání v Rožmberském sále Staré radnice vyslovili i další. Kritice podrobili přítomní i dopravní studii, kterou si nechala zpracovat investorská společnost Portin. Lidem vadilo, že řeší jen dva body ve městě. „My bychom se měli zabývat tím, jaký to bude mít dopad na celé Prachatice,“ podotkl obyvatel Václav Kubička.

Jednatel a spolumajitel společnosti Portin Jindřich Kukačka byl však toho názoru, že jejich studie, kterou si nechali udělat v dobré víře, je příliš dehonestovaná. Požadavky na její rozšíření respektuje, nemůže v tom však suplovat roli města.

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„Pokud si dobře pamatuji, tak tady měl vzniknout před nějakou dobou obchvat města. A proti němu bojovali stejní lidé, kteří teď argumentují nárůstem dopravy. To je pro mě takový paradox,“ poukázal. Argumenty se prý neustále opakují. „Nedozvěděli jsme se nic nového, vyjma toho, jak má vypadat nový územní plán v tom návrhu,“ doplnil.

Projekt hodlá firma držet při životě, dokud to jejímu vedení bude dávat ekonomický smysl. „Počkáme, až uvidíme připomínky. Nyní se na to dívám čistě pragmaticky, že to tady chceme postavit,“ vysvětlil Kukačka. Lidé i firmy mohou návrh připomínkovat do konce července.

Zastánci zóny podepisují petici

Zatímco odpůrci své argumenty vyřkli, podporovatelé z řad občanů mlčeli. Městem však koluje petice, jejíž autorkou je Radka Paulová. Text říká, že zóna může přinést i přístupovou komunikaci, parkovací místa, opravu kanalizace v oblasti či 300 nových pracovních míst.

Paulová petici představila i na jednání, kde předčítala ze vzkazů, jež u ní někteří ze zhruba 600 signatářů zanechali. „V Prachaticích není téměř vůbec nic. Když už fakt potřebuji nakoupit, musím dojíždět mimo město,“ zněl prý jeden z nich. Na konci prázdnin ji chtějí předložit městu.

Retail park rozděluje Prachatice. Neshodnou se na něm obyvatelé ani radnice

Jedna z obyvatelek dále zmínila, že část lidí si stěžuje na zastavění kvalitní zemědělské půdy obchody a poukazují na to, že plocha měla sloužit pro bydlení. „Když tam postavíme bytovky, tak to pole nezmizí?“ ptala se.

Změnu územního plánu představil architekt Jiří Brůha. Autoři dokumentu měli prý posoudit vhodnost záměru. Vycházeli přitom z toho, že území je už nyní zastavitelné, a to až do výšky pěti pater. Nelze ho tak vnímat jako plochu, kde nemůže být vůbec nic.

Město chystá svoji dopravní studii

Zmínil také, že sice v zadání dostali plochu o zhruba 2,5 hektarech, ale území, které se musí v územním plánu řešit, je mnohem větší. „Má městské návaznosti a podle mého názoru to znamená, že město tady má určité možnosti a příležitosti, jak například svoji bytovou zástavbu na svých plochách zpřístupnit a v budoucnu postavit,“ mínil.

Starosta Jan Bauer vnímá rozdílné názory. Připomněl, že investorům nabízeli jiný pozemek patřící městu, kde by se nemusel měnit územní plán. Oni však trvají na současné lokalitě. Ta je komplikovaná hlavně dopravně. Sám míní, že město velikosti Prachatic by si retail park zasloužilo.

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„Měli bychom ale vybojovat takové podmínky, dopravní řešení, ale i podobu samotného areálu, aby ti, kteří dnes protestují, proč to ještě není, za dva roky neprotestovali, protože se tady budou tvořit kolony a budou překvapení, že to je plechová bouda, na kterou se nedá dívat,“ sdělil Bauer.

Myslí si též, že dopravní studie investora nestačí a je potřeba řešit celé město, nejen okolí zóny. Vysoutěžili proto firmu, která jim za necelých 400 tisíc korun vymodeluje, jak by se mohla doprava chovat. „Nemá to být retail park pouze pro Prachatice, ale pro celou spádovou oblast,“ uzavřel.

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