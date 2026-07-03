Větší odstup od domova seniorů, pětimetrový pás podél Husinecké ulice jako rezerva pro vybudování chodníku a cyklostezky nebo otočení horních objektů po vrstevnici. Úpravy územního plánu Prachatic ovlivní chystanou stavbu retail parku a hrozí, že nevznikne.
„Ekonomicky je to neproveditelné. Není vyřešené zásobování, my máme všechno zpracované v našem stávajícím projektu,“ řekl před několika dny na zastupitelstvu Jindřich Kukačka, jednatel investorské společnosti Portin.
Vadily mu změny na poslední chvíli, aniž by ho jako žadatele přizvali. Na to upozorňoval při jednání i zastupitel Vladimír Lang (Nezávislí). „Firma Portin s něčím počítala, už to měla naplánované a s vámi domluvené, a nakonec to bylo úplně jinak. Mně se to nezdá jako férové jednání,“ pronesl.
Městský architekt Luboš Zemen odmítl, že by všechno bylo jinak. Změna územního plánu podle něj stále vychází velmi vstříc návrhu od společnosti Portin. Provedené úpravy jsou podle něj kosmetické.
„Některé připomínky se snažím uplatnit už dlouho, například to, aby velké objekty na svahu byly situovány delší stranou rovnoběžně s vrstevnicemi. Nerozumím tomu, proč někomu vadí, že kolem Husinecké ulice by měl být chodník. Návrh Portinu s tím nepočítá. A patnáctimetrový odstup od domova seniorů považuji za minimální,“ popsal Zemen s tím, že je to kompromis, z něhož nemá radost.
Podotkl, že základním nedostatkem projektu je, že je uzavřený do sebe a nekomunikuje s okolím. Snaží se tak dosáhnout toho, aby se stal součástí města. „Proto je potřebné dopravní propojení nejen pro auta, ale i pro pěší. Také požadujeme, aby navržené objekty měly potřebné odstupy, aby se na svahu chovaly rozumně a racionálně. To, že to návrh nesplňuje, není naše vina,“ dodal Zemen.
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Retail park rozděluje Prachatice. Neshodnou se na něm obyvatelé ani radnice
Kukačka si však nemyslí, že změny jsou kosmetické. Zmínil například navýšení povinné veřejné zeleně z pěti na 7,5 procenta. „To znamená, že objekt u Coopu bude menší zhruba o 1 800 čtverečního metru,“ nastínil. Chodníky prý řeší v areálu.
„Přicházím s investičním záměrem asi za 620 milionů korun, které tady hodláme utratit,“ pokračoval s tím, že nemá povinnost ve městě investovat. U žádného ze 72 projektů po Česku se prý s podobným přístupem firma nesetkala. Zónu v Prachaticích řeší přes dva roky, za tu dobu jich v zemi postavila devět.
Zastupitelka Růžena Štemberková (KDU-ČSL) zmínila, že město by mělo dávat jasné podmínky, aby bylo předvídatelným partnerem. „Dáváme další a další překážky, mnohem větší složitost. Na mě to působí jako zdržování celé záležitosti,“ konstatovala.
V podobném duchu se nese i petice, kterou připravila koalice Srdcem pro Prachatice podporovaná hnutím Naše Česko hejtmana Martina Kuby. Štemberková má být její kandidátkou na starostku.
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Obchodní zóny vyrostou po celém kraji, do dvou let jich přibude minimálně sedm
Autoři petice upozorňují i na to, že pokud se nákupní zóna stavět nebude, přijde město kromě obchodů i o novou přístupovou komunikaci a parkovací místa, kompletní opravu kanalizace v oblasti či 300 nových pracovních míst. Někteří se však zamýšleli, zda bude dostatek zaměstnanců a nedováželi by se zahraniční pracovníci.
Část zastupitelů se snažila svým kolegům připomenout jejich roli. „Naším úkolem není hájit zájmy developera, ale zájmy města,“ komentovala Barbora Koritenská (Živé Prachatice).
Podobně hovořila i Andrea Tajanovská (ODS). Připomněla i dopravní studii, již si Portin nechal zpracovat. Měření zátěže mělo trvat pouze jeden den v době uzavírky Husinecké ulice, a to dvě hodiny dopoledne a dvě hodiny odpoledne. „Neměřilo se na všech úsecích, na nichž to bude měřit nezávislá studie,“ doplnila.
Město si totiž nechává zpracovat svoji širší dopravní studii. Tu podporují i zastupitelé, kteří s budováním zóny souhlasí. Retail park se bude ve městě znovu řešit v polovině července při veřejném projednání.