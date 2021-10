Respirátory už lidé nenosí v obchodních centrech ani ve vozech MHD

Je běžné všední odpoledne, po českobudějovickém Mercury centru s autobusovým nádražím se prochází několik stovek nakupujících a cestujících. Všichni by měli mít uvnitř nasazené respirátory, ale stačí se rozhlédnout a za dvacet sekund napočítáte 15 lidí bez této ochranné pomůcky.

Počty nakažených covidem přitom znovu rostou, ale v obchodním centru to vypadá, jako by to bylo přesně naopak. Přímo v pasážích mimo prodejny už se respirátory moc nenosí.

MF DNES provedla průzkum i v dalších centrech a také ve vozech MHD. Všude je situace podobná. Třeba na lince 11 není nic výjimečného, když z 15 cestujících jede hned pět bez ochrany úst a nosu. Přimět tyto lidi k dodržování nařízení je však velmi složité.

Ti, kteří respirátor nenosí, jsou většinou touto povinností otrávení, roušky je obtěžují či se spoléhají na očkování.

Když redaktorka vyjela v Budějovicích linkou 1 MHD, hned narazila na několik cestujících, kteří si dávali roušku alespoň pod nos. Jeden mladík se pak s nasazením vůbec neobtěžoval. Pak přestoupila na vytíženější linku 9 směrem na sídliště Vltava. Na plné zastávce neměl ochranu úst prakticky nikdo a někteří tak pak i nastoupili do trolejbusu, a byli to tentokrát spíše starší cestující.

Uvnitř byl mladý pár také se zcela odhaleným obličejem. K němu se přidala dívka sedící v zadní části a žena s rouškou pověšenou pouze za ucho. A směrem k zastávce Vltava-střed již nemělo respirátor stále více cestujících.

A upoutala třeba slečna, která ho měla nejdříve řádně nasazený, ale následně si ho dala dolů, aby si mohla lépe popovídat s kamarádkou. Ostatní cestující dodržující nařízení si druhé skupiny nevšímali a nikterak na ně nereagovali.

Dopravní podnik (DP) se v tomto ohledu snaží působit preventivně. „Cestující informujeme formou letáků ve vozech a sdělení na LCD obrazovkách. Zaměstnanci, kteří jsou v provozu, nemají možnost dodržování mimořádného opatření efektivně kontrolovat, ve vozech je pouze řidič, namátkově revizoři,“ vysvětluje mluvčí DP Barbora Smudková.

Pokuta až 10 tisíc korun

Po dotazech MF DNES pak podnik minulý týden v úterý uspořádal kontrolní akci ve spolupráci s hygieniky. Za dvě hodiny při ní odhalili jen šest lidí bez ochrany dýchacích cest. U tří stačilo upozornění, zbytku preventisté budějovického DP respirátor poskytli.

„Jedna slečna autobus dobíhala a nasadila si ho pár sekund po nastoupení, starší dámu jsme upozornili, že ho musí mít nasazený i na nose, aby fungoval,“ vyjmenovává pracovník krajské hygienické stanice Daniel Krbeček.

Další cestující se chtěli nasazení respirátoru vyhnout usazením v méně frekventované zadní části vozu. „I v tomto případě ale stačilo poučení o možných sankcích při nedodržení opatření,“ doplňuje Krbeček. Cestující bez ochrany dýchacích cest by při „ostré“ kontrole za účasti městské policie mohli dostat pokutu až 10 tisíc korun.

„Bez respirátorů potkáváme maximálně jednotky cestujících. Nejčastěji se stává, že si ho prostě jen zapomenou nasadit,“ popisuje vedoucí inspekce provozu Petr Ostřanský.

Při průzkumu MF DNES však byly prohřešky mnohem častější než při akci dopravního podniku. Na lince 11 do Nových Hodějovic bylo v jednu chvíli bez ochrany osm lidí.

Ještě uvolněnější je situace v nákupních centrech. Tam si lidé často zakryjí ústa a nos, až když vstupují přímo do prodejny. Po samotném centru se ale pohybují bez roušky, podle průzkumu přes 20 procent.

Vedení center naproti tomu stále dodržují zvýšená hygienická opatření. Častěji vše čistí. „Jsou to tlačítka ve výtahu, zábradlí, madla eskalátorů a tak dále. Stále máme všude dostatečné množství dezinfekcí,“ ujišťuje ředitel PR a marketingu CPI Property Group Jakub Velen, pod kterou spadá například NC Géčko či IGY Centrum.

Ohledně tématu nošení roušek a respirátorů Velen zmiňuje, že na každé směně mají bezpečnostního manažera, který dohlíží na dodržování nařízení. Pokud se setká s někým, kdo ochranu nemá, stačí většinou poprosit, aby si ji nasadil, a vše je vyřešené.

