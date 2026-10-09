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Vypadá jako pánev wok. Lidé se posmívají dílu, které odkazuje na rýžování zlata

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  15:14
„To je upadlý satelit. No jo, pánev wok. Úplně vidím, jak si tam opečeme buřty.“ Tak se lidé posmívají novému dvoutunovému uměleckému dílu, které se před několika dny objevilo na Velkém náměstí ve Strakonicích. Má odkazovat na historii a rýžování zlata v řece Otavě, která městem protéká. Část místních si ale z vodního prvku dělá legraci, jiní ho dokonce komentují jako ostudu a volají po návratu sochy dudáka. Ten přitom při instalaci v roce 2011 taky způsobil rozruch.

„Hele, konečně gril.“ I toto je jeden z komentářů, který se na adresu nového uměleckého díla objevil na sociálních sítích. Jen na Facebooku jsou jich stovky a převažují ty kritické a posměšné a ve městě je to nyní téma.

Redakce iDNES.cz se proto ptala i přímo obyvatel v ulicích Strakonic, kde už byly reakce smířlivější, ale také pestré. „Mně se to určitě nelíbí, ale ještě více mě štve, že už měla být oprava náměstí dávno hotová. Že by tu ale někdo spěchal, to se říct nedá,“ komentovala jedna z obyvatelek Monika Roučková. Připomněla tím, že původně mělo být na náměstí hotovo už letos v létě, ale stavařům město prodloužilo termín do konce října.

Další oslovený dílo ještě hodnotit nechtěl. „Není to hotové, tak by to bylo předčasné. Až tam bude voda a celá rekonstrukce náměstí skončí, pak to teprve můžeme kritizovat,“ zmínil Pavel Zálešák. A třeba kolem pobíhajícím dětem se dílo naopak vyloženě líbilo a hlásily, jak je to pěkné.

„Výslednou podobu a funkci bude možné vnímat až po dokončení celého prostoru, zprovoznění vody a osazení navazujících prvků včetně symbolického toku s odkazem na tvorbu Františka Ladislava Čelakovského,“ informovala mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková.

Podoba vodního prvku odkazuje k historii Strakonicka, řece Otavě a rýžování zlata. Součástí díla budou mlžné trysky, které budou rozprašovat jemné kapénky pitné vody. (9. října 2026)
Podoba vodního prvku odkazuje k historii Strakonicka, řece Otavě a rýžování zlata. Součástí díla budou mlžné trysky, které budou rozprašovat jemné kapénky pitné vody. (9. října 2026)
Velké náměstí ve Strakonicích a usazování vodního prvku (9. října 2026)
Velké náměstí ve Strakonicích a usazování vodního prvku (9. října 2026)
9 fotografií

Na sociálních sítích se pak často opakovalo, vraťte nám zpátky dudáka. Místní obyvatelé tak volají po návratu sochy, kterou nechala radnice na Velké náměstí umístit při rekonstrukci před 15 lety. Přitom i v roce 2011 budila u části obyvatel socha v životní velikosti také rozpaky. Některým tehdy připomínala například Rudoarmějce, nakonec ji ale obyvatelé přijali za svou.

Zástupci města proto už dříve garantovali, že po rekonstrukci vrátí dudáka zpět z depozitáře, kam ho dočasně nechali umístit. „Dudák se vrátí,“ ujistila už loni Bučoková. Přesné místo ale zatím není známé.

Ve Strakonicích mají bronzového dudáka, připomíná prý Rudoarmějce

Ale zpět k novému uměleckému dílu. Jak vysvětluje město, jeho podoba odkazuje k historii Strakonicka, řece Otavě a rýžování zlata, zároveň nabídne možnost osvěžení.

„Vodní prvek svým tvarem připomíná mísu používanou při rýžování zlata. Právě zlato a řeka Otava tvoří jednu z hlavních myšlenkových linií celého řešení. Na vodní prvek bude navazovat žlábek symbolizující řeku, překrytý bronzovým prvkem. Do něj budou zakomponované verše z tvorby strakonického rodáka Františka Ladislava Čelakovského. Celé řešení tak propojuje vodu, řeku, historii regionu i literární odkaz města,“ popsala Bučoková.

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Na rozdíl od historických kašen, jejichž původním účelem bylo především zásobování obyvatel vodou, má plnit tento prvek ve veřejném prostoru jinou funkci. Má se stát místem pro zastavení, odpočinek a osvěžení. „Součástí díla budou mlžné trysky, které budou rozprašovat jemné kapénky pitné vody,“ doplnila mluvčí radnice.

Výroba trvala čtyři měsíce

Samotný bronzový prvek je originálním výrobkem, na jehož vzniku se podílela umělecká slévárna v Horní Kalné v Královéhradeckém kraji ve spolupráci s kovovýrobou Hrubý. Výroba trvala přibližně čtyři měsíce a dílo váží dvě tuny.

Významná část vznikala ručně za použití tradičních řemeslných postupů. Bronzové části vyrobili metodou ztraceného vosku. Do připravených forem se následně odléval bronz zahřátý přibližně na 1 200 °C. Vzhled nebude neměnný. Bronz bude přirozeně stárnout a postupně získávat charakteristické odstíny.

Rekonstrukce západní částí Velkého náměstí ve Strakonicích začala loni v červnu a hotová by se zpožděním by měla být na konci října 2026. Náklady jsou přibližně 130 milionů korun.

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