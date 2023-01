Oprava na radnici odhalila skryté místnosti, mohly sloužit jako šatlava

Zachovalé kamenné klenuté stropy ze 16. století, malá kamínka v koutě a stará dřevěná podlaha. V okně jsou navíc ještě dnes patrné stopy po mřížích. Zdá se, jako by se zde před mnoha lety zastavil čas. A je to vlastně pravda.

Vchod i okno do dvou místností v přízemí staré radnice ve Vimperku na Prachaticku někdo z neznámého důvodu zazdil. Protože nebyly zakreslené ani v žádných stavebních plánech, nikdo dlouhá desetiletí netušil o jejich existenci. Vchod se znovu objevil až díky rekonstrukci.

„Do roku 2020 byla v hlavní místnosti, která je vidět z náměstí, zámečnická dílna. Když ale zámečník odešel do důchodu, začalo město přemýšlet, jak s prostorem naloží. Chtěli jsme poměrně prostornou místnost přeměnit na víceúčelový prostor, kde bychom mohli připomenout historii města a třeba tam i vytvořit galerii,“ vzpomíná referentka odboru školství, kultury a cestovního ruchu města Lenka Pechoušková.

Když začali dělníci s rekonstrukcí, zjistili, že pod vrstvou omítky je ukrytý vchod. Dveře vybourali a za nimi se odhalily dvě malé místnosti. Rekonstrukci tedy radní pozastavili do doby, než zjistí o místě více informací a hlavně to, jak s prostorem naloží. „I okno bylo zazděné. Z druhé strany máme schodiště. Bylo znatelné, že tam kdysi nějaké okno mohlo být. Nikdo ale zřejmě neměl touhu po tom pátrat,“ potvrzuje Martina Křížová, vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Nově objevené místnosti mohly kdysi sloužit jako šatlava. „Historicky se mluví o tom, že tady byla, ale nikdo neměl ponětí, že v těchto místech. Jako první stála budova, jejíž průčelí je vidět z náměstí. Poté se dostavěla zadní část, kde měla být šatlava. Proto se domníváme, že to s tím souvisí. Dosud ale s jistotou nevíme, co přesně tam bylo. Nemáme ani žádný historický pramen, ani památkáři nemají jasnou odpověď,“ podotýká Pechoušková.

Aby se turisté zabavili, i když prší

Před více než 20 lety prováděli archeologové podrobný průzkum, který odhalil vstup do gotických sklepů ze 14. století, které se nacházejí pod celou budovou. Ani tenkrát ale nikdo neměl tušení o dalších prostorech.

„Ve sklepích máme nyní pro turisty připravenou únikovou hru. Samotná budova je ale mladší. Datuje se až do 16. století. Skryté místnosti tak budou stejně staré,“ naznačuje Pechoušková.

V budoucnu by v nich mohly být řemeslné dílny přibližující historii města. To potvrzuje i architektonická studie, kterou si město nechalo vypracovat. Neřeší navíc jen budoucí podobu zmiňovaných tří místností, ale rovněž úpravu navazujících venkovních prostor, jako je například průjezd. Studie také počítá s vybudováním toalet a malé kuchyňky.

„V současnosti se připravuje projektová dokumentace, abychom mohli nejpozději v příštím roce hledat vhodné dotační tituly, dokončit stavební část a následně se zaměřit na vlastní provoz,“ doplňuje starostka Jaroslava Martanová.

Cílem projektu je především rozšířit nabídku pro turisty při nepříznivém počasí. „Když je krásné počasí, je na Šumavě a ve Vimperku skvěle. Ale co když prší? Víceúčelovým prostorem s řemeslnými dílnami bychom mohli turistům i místním nabídnout další zážitek. Ve spolupráci s řemeslníky chceme návštěvníkům ukázat příběhy města v audiovizuální podobě doplněné o vlastní prožitek z výroby produktu,“ přibližuje celý koncept Renata Lešková, která má na starost rozvoj cestovního ruchu, a dodává, že mezi nabízenými tématy jsou Zlatá stezka s výrobou bylinkových solí, knihtisk – výroba ručního papíru i jednoduchých vazeb, textilní průmysl, práce se dřevem, sklářství, včelařství či bylinkářství.

Novinka by podle Leškové měla vyjít podle předběžných odhadů na milion korun. Pokud vše půjde podle plánu, hotovo by mohlo být do dvou let.