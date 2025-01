Spor o vícepráce za Slavii může skončit u soudu. Cena poskočí až o 300 milionů

Soud. Obě strany tvrdí, že to je řešení, ke kterému se vůbec nechtějí dostat. Jenže zároveň už mají zástupci města České Budějovice i projektantů rekonstrukce KD Slavie k ruce právníky, kteří řeší závažný spor.

Už v první polovině prosince psala MF DNES o tom, že se kompletní přestavba historického kulturního domu v centru města výrazně prodraží. Pak ale čísla ještě stoupla a z radnice zní obrovských 300 milionů korun navíc. Původní rozpočet přitom byl necelé půl miliardy. To tedy překračuje i zákonné možnosti navyšování vysoutěžené sumy.

Vedení města říká, že jak stavba postupovala, tak se objevovaly další a další nečekané vícepráce. Velké problémy měly být se statikou, stavaři také nečekaně narazili například na chodbu, o níž nikdo nevěděl. A vše se tak na sebe nabalovalo.

Na vině jsou podle radnice chyby už v samotném projektu, který zpracovalo konsorcium zkušených ateliérů Chaix & Morel et Associés z Francie, Christian Anton Pichler a Jan Proksa z Rakouska. Ti to ale jednoznačně odmítají.

Architekt Jan Proksa netuší, odkud se částka 300 milionů víceprací bere a z čeho se skládá. Odmítá také, že by navýšení stavebních víceprací jen za rekonstrukci KD Slavie v hodnotě 300 milionů mohlo hypoteticky nastat z důvodů chyb projektové dokumentace. „Je možné, že do toho město České Budějovice počítá nějaké chystané změny proti původnímu zadání projektu, či jiné částky, se kterými mě zatím nikdo neseznámil,“ uvedl Proksa.

Odmítá tvrzení, že za takové výrazné prodražení, které ani zatím v této výši doposud nenastalo, by mohl pouze špatně zpracovaný projekt, nebo snad špatná komunikace architekta se stavaři.

„Snahou autorů projektu je nastalé problémy vyřešit bezkonfliktně s městem a generálním dodavatelem stavby tak, aby došlo k minimu víceprací a co nejmenšímu nutnému zdržení,“ zdůraznil. Zároveň věří, že stavba bude přínosem pro město a bude sloužit dalších 150 let.

Skutečnost, že vše už řeší také právníci, potvrdil i náměstek primátorky pro investice a finance Petr Maroš (ODS). V pondělí k tomu byl dokonce bod na jednání rady, která schvalovala dodatek smlouvy s právníky „v souvislosti s hrozícím sporem ve věci Smlouvy na vytvoření projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na projektu...“.

„Co se týká té právní části, tak odešly čtyři reklamační dopisy. S panem architektem se vše snažíme věcně řešit. Soudní spor by nebyl dobrý ani pro jednu stranu, nepřejeme si ho,“ reagoval.

Víc konkrétní ani jedna ze stran není, protože jsou jejich zástupci vázaní mlčenlivostí. Maroš si ale stojí za tím, že vícenáklady dosáhnou až na 300 milionů, když už nyní mají být 190 milionů.

Oprava měla skončit už letos na jaře

Rekonstrukce a dostavba měly být původně hotové letos na jaře, brzy se ukázalo, že to nebude dřív než na podzim, nyní je termín do konce roku. To už je však nutné stihnout, aby ještě město nemuselo vracet dotaci 177 milionů od ministerstva kultury.

Zhotovitelem je sdružení firem Metrostav, Geosan a Auböck. A Metrostav už se nechal pro Budějckou drbnu slyšet, že navýšení cen prací o 300 milionů souhlasí s tím, že to je částka včetně DPH.

Problémy kolem Slavie aktivně zajímají i část veřejnosti, a tak například Michal Hořejší podával žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím. „Zajímá mě, v čem tkví 300 milionů vícenákladů za rekonstrukci KD Slavie,“ upozornil s tím, že má pocit, že se od radních města nedozvídá celou pravdu.

O Slavii se tak jistě bude znovu debatovat také na jednání zastupitelů 17. února. Připravují se na to například opoziční Piráti. „Od vedení města máme málo informací. Nyní sbíráme podklady,“ ujistil pirátský zastupitel Martin Novotný.

Už je také nutné naplno řešit následné využití kulturního domu, o čemž také prozatím není úplně jasno. Naposledy v prosinci zaznělo, že by tam mohlo dočasně sídlit Malé divadlo, jedna ze scén Jihočeského divadla. Prostor by se měl využívat na pořádání plesů, koncertů, neměla by chybět kavárna a tak dále.

Zatím však není jasné, kdo přesně dostane provoz na starost. Město uvažuje mimo jiné o vzniku nové správy kulturních zařízení, buď samostatně, nebo formou rozšíření současných Sportovních zařízení města České Budějovice.