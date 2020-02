Rejnok od Kaplického v Českých Budějovicích nebude, šanci má vodní svět

Několikaletý příběh Rejnoka nemá šťastný konec. Na pozemcích v areálu bývalých kasáren ve Čtyřech Dvorech, které mezitím dál zarůstají trávou, teď českobudějovická radnice připravuje nové využití. Nejčastěji se mluví o výstavbě vodního světa.

Pomyslným koncem Koncertního a kongresového centra Antonína Dvořáka bylo únorové setkání budějovických zastupitelů. Ti za několik minut rozhodli, že už město nebude nadále držet pozemky pro Rejnoka, jehož hodnota se před třemi lety odhadovala na 2,3 miliardy korun.

„Z té myšlenky se nenaplnilo vůbec nic. Každá politická reprezentace měla problém najít investora i odpověď na to, jak se bude provoz financovat. Pozemky byly kvůli tomu několik let zablokované, což jsme se rozhodli změnit,“ uvedl náměstek primátora Juraj Thoma (OPB).

Projekt monumentální stavby navržené uznávaným architektem Janem Kaplickým prosazoval od roku 2008 předseda Jihočeské společnosti přátel hudby Antonín Kazil. Ale nepodařilo se mu sehnat investora.

Vedení radnice tak předložilo návrh změny územního plánu ve zkráceném řízení. Ta městu umožní, aby se na rozlehlé ploše pustilo do nového projektu. Změna se týká pozemku vedle oblíbeného parku 4Dvory. Táhne se středem areálu bývalých kasáren až ke křižovatce ulic Evžena Rošického a O. Nedbala.

„Vybrali jsme nejobecnější možný scénář, což nám dovolí téměř všechny sportovně-relaxační aktivity. Může tam vzniknout sportovní hala, venkovní koupaliště či vodní svět,“ sdělil Thoma. Návrh radnice nakonec schválilo 39 zastupitelů, jen jeden se zdržel.

Nejvíce skloňovanou variantou je nyní vodní svět. „Zatím nemáme konkrétní parametry takové investice ani jiné podobné. Já osobně jsem otevřený podobným nápadům. Mělo by to být něco, co bude sloužit lidem,“ přeje si Thoma.

„Mezi politiky panuje shoda, aby tam podobná věc vznikla. Nyní se ale těžko specifikuje. Určitě by to ale měl být volnočasový relaxační areál pro veřejnost. Takové zařízení v Budějovicích chybí. Nemělo by to být místo určené pro vrcholový sport, protože například plavecký bazén pro závody už máme. To se nedá říct o zařízení pro vodní radovánky, za nimiž místní jezdí třeba do rakouského Gmündu,“ myslí si náměstek primátora Viktor Lavička (ANO).

Cílem je nabídnout místním i turistům novou volnočasovou aktivitu. „Bylo by to zaměřené na rodiny s dětmi. Řešili jsme, že by součástí byly sauny či hala pro volejbal. Něco podobného mají na Praze 11, je to takové sportovní centrum,“ přidává náměstek primátora Viktor Vojtko (STAN). Podrobnosti k projektu bude radnice teprve řešit.

Někteří místní by byli pro, jiní mají k záměru výhrady. „Rozhodně si myslím, že by se tam něco postavit mělo. Byla bych spíše pro něco, co bude víc sloužit občanům města, místo atrakce, která přivede do celkem poklidné části davy z okolních měst. Myslím, že těm, kteří se chtějí vykoupat, plavecký stadion stačí,“ domnívá se 22letá obyvatelka nedalekého sídliště Máj Dita Staňková.

Kuba: Stáváme se tak městem plným vizí, projektů a nápadů

Vodní svět by mohl najít podporu i v opozici. „Už když jsme pracovali na našem volebním programu, tak nám bylo jasné, že město Rejnoka neutáhne. Tohle mi připadá jako racionální úvaha. Pokud by to mělo přitáhnout turisty, tak by to Českým Budějovicím prospělo. Chybí nám něco, kvůli čemu se návštěvníci zdrží, protože jsme pro ně hlavně tranzitním městem,“ domnívá se opoziční zastupitel Martin Kuba (ODS).

Pochybuje však, jestli na výstavbu vůbec dojde. „Obávám se toho, jestli se tam někdy obyvatelé vůbec vykoupou, když sleduji neschopnost radnice nějaký velký projekt dotáhnout. Stáváme se tak městem plným vizí, projektů a nápadů, protože tady chybí schopný realizační tým. Ukázkou toho je sportovní hala,“ dodává Kuba.

Zda se výstavba uskuteční, se teprve uvidí. Město se do dalšího kroku může pustit v ideálním případě za několik měsíců, až skončí změna územního plánu.