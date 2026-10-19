Registr vozidel v Českých Budějovicích je zavřený, čeká ho modernizace

„Místo je značně frekventované a zastaralé zařízení už zdaleka nevyhovuje požadavkům občanů, proto bude kompletně obnoveno,“ potvrdila mluvčí budějovické radnice Jitka Brůha Welzlová s tím, že se klienti dočkají výrazného zlepšení podmínek, komfortu a také zkvalitnění služeb.
Registr vozidel
Samotná rekonstrukce začne 2. listopadu a potrvá do 28. února příštího roku. Už předtím je ale kvůli přípravě celé akce naplánované úplné uzavření pracoviště, a to od 19. do 30. října.
Po dobu stavebních prací pak bude omezený počet vyřizovaných žádostí. „Nicméně úřední hodiny pro předem objednané úkony prostřednictvím online rezervačního systému zůstanou zachované,“ řekla mluvčí.
Pokud budou občané v době úplné uzavírky nutně potřebovat něco vyřídit a nebude to možné v jiné obci s rozšířenou působností, mají se předem telefonicky domluvit se zaměstnanci oddělení evidence vozidel na čísle 386 804 412.
Po dobu rekonstrukce bude v místě nadále fungovat například vyzvedávání registračních značek z depozitu.
U ostatních úkonů, které nebude možné vzhledem k omezené kapacitě pracoviště vyřídit v Českých Budějovicích, žádá magistrát občany, aby podle možností využili jiný obecní úřad obce s rozšířenou působností v Jihočeském kraji: jsou to například Český Krumlov, Kaplice, Soběslav, Trhové Sviny, Třeboň, Týn nad Vltavou či Vodňany, případně lze využít elektronické služby Portálu dopravy.