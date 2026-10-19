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Registr vozidel v Českých Budějovicích je zavřený, čeká ho modernizace

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  8:58

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Budova registru vozidel v Českých Budějovicích (18. října 2026) | foto: Lukáš Marek, MF DNES

Jeden z nejnavštěvovanějších úřadů, registr vozidel v Českých Budějovicích, má nyní dočasné omezení provozu. Pracoviště oddělení evidence vozidel odboru dopravy a silničního hospodářství v Kněžské ulici totiž čeká modernizace.

„Místo je značně frekventované a zastaralé zařízení už zdaleka nevyhovuje požadavkům občanů, proto bude kompletně obnoveno,“ potvrdila mluvčí budějovické radnice Jitka Brůha Welzlová s tím, že se klienti dočkají výrazného zlepšení podmínek, komfortu a také zkvalitnění služeb.

Registr vozidel

  • Úplné uzavření pracoviště před zahájením rekonstrukce –
    19. 10.-30. 10. 2026
    Nebude možné vyřizovat běžnou agendu osobně na přepážkách, otevřena bude pouze jedna přepážka pro pozvané klienty k vyzvednutí vyřízených on-line žádostí. Nová on-line objednání nebudou možná.

    Pokud budou občané v této době potřebovat vyřídit úkon, který je místně příslušný Magistrátu města České Budějovice a jinde ho vyřídit nelze, mají se předem telefonicky domluvit na čísle 386 804 412.
  • Omezený provoz v době rekonstrukce –
    2. 11. 2026-28. 2. 2027
    Vzhledem k omezené kapacitě náhradního pracoviště bude možné osobně vyřídit pouze předem objednané úkony. Objednání bude možné prostřednictvím rezervačního systému na webových stránkách. Žádosti bude nadále možné vyřizovat elektronicky prostřednictvím Portálu dopravy – https://doprava.gov.cz.

Samotná rekonstrukce začne 2. listopadu a potrvá do 28. února příštího roku. Už předtím je ale kvůli přípravě celé akce naplánované úplné uzavření pracoviště, a to od 19. do 30. října.

Po dobu stavebních prací pak bude omezený počet vyřizovaných žádostí. „Nicméně úřední hodiny pro předem objednané úkony prostřednictvím online rezervačního systému zůstanou zachované,“ řekla mluvčí.

Pokud budou občané v době úplné uzavírky nutně potřebovat něco vyřídit a nebude to možné v jiné obci s rozšířenou působností, mají se předem telefonicky domluvit se zaměstnanci oddělení evidence vozidel na čísle 386 804 412.

Po dobu rekonstrukce bude v místě nadále fungovat například vyzvedávání registračních značek z depozitu.

U ostatních úkonů, které nebude možné vzhledem k omezené kapacitě pracoviště vyřídit v Českých Budějovicích, žádá magistrát občany, aby podle možností využili jiný obecní úřad obce s rozšířenou působností v Jihočeském kraji: jsou to například Český Krumlov, Kaplice, Soběslav, Trhové Sviny, Třeboň, Týn nad Vltavou či Vodňany, případně lze využít elektronické služby Portálu dopravy.

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