RegioJet opět může vozit lidi mezi městy na jihu Čech, kraj se omluvil

S autobusy Student Agency jezdily na těchto trasách stovky lidí do práce nebo do školy. Zákaz kraje vyvolal řadu negativních reakcí a kraj své stanovisko změnil.

RegioJet hned požádal o vydání nové licence a od této soboty plně obnoví vnitrokrajskou přepravu cestujících na lince Praha – Písek – České Budějovice – Český Krumlov.

„Jsme rádi, že kraj změnil názor a můžeme opět naplno obsluhovat naše zákazníky. Tato restrikce se velmi negativně dotkla našich cestujících, kterým chyběly vybrané spoje při cestách do škol, do zaměstnání nebo ve volném čase. Kraj pochopil, že jsou naše spoje pro cestující důležitým dopravním prostředkem. Ti by neměli být ze strany úřadů omezovaní v tom, jakými spoji potřebují jezdit. Nyní jim tedy opět můžeme nabídnout plný rozsah spojení, které potřebují,“ uvedla manažerka dopravy firmy RegioJet Kristýna Slezáková.

Podle kraje byl zákaz chybou firmy Jikord, která je jihočeským koordinátorem dopravy. Zaměstnanci Jikordu udělali špatné rozhodnutí, bez vědomí krajského úřadu, uvedl na Facebooku jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

„Jakmile jsem to v prosinci zjistil, hned jsme to opravili. Chvíli to trvalo, protože RegioJet si musel zažádat znovu o licenci u pražského magistrátu, ale vše už je vyřešené. Omlouvám se všem, kterým to zkomplikovalo cestování,“ uvedl hejtman.

Mluvčí firmy Student Agency Aleš Ondrůj v prosinci řekl, že firma měla na zákaz řadu negativních reakcí.

„Kraj nám řekl, že nám ve všední dny zakáže přepravovat cestující, kteří jedou z Krumlova nebo z Písku do Budějovic, protože tam má svoje objednané spoje. Rozhodl se omezit cestující v tom, aby mohli využívat našich spojů, a chce je přesměrovat do sebou objednávaných spojů,“ popsal Ondrůj.

Omezení zakotvil kraj do nové licence, stav trval od 12. prosince. Kraj podle Ondrůje v covidové době, kdy cestujících jezdí méně, hledal cestu, jak vylepšit ekonomiku spojů, jež objednává. Kraj spoje firmy RegioJet nedotuje, doplnil.

RegioJet jezdí v jižních Čechách od roku 2008. Podobná situace nastala již v roce 2017, kdy vedení kraje stejně omezilo možnost přepravy. „I tehdy, stejně jako dnes, bylo omezení záhy zrušené, protože se setkalo s velkou nevolí veřejnosti,“ uvedla Slezáková.