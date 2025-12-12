Šumava je symbolem otevřenosti a spolupráce. Šéfa parku ocenili v Bavorsku

Autor:
  9:16
Zatímco pro jeho předchůdce to většinou byla štace na dva až tři roky, Pavel Hubený je ředitelem Správy Národního parku Šumava už od roku 2014, a je tak v tomto ohledu rekordmanem. Teď se navíc dočkal i významného ocenění – Bavorské evropské medaile. Dostal ji za oživení a rozvíjení přeshraniční spolupráce.
Šéf Správy NP Šumava Pavel Hubený pózuje s oceněním, které dostal na začátku...

Šéf Správy NP Šumava Pavel Hubený pózuje s oceněním, které dostal na začátku prosince. | foto: Annette Nigl

Eric Beißwenger předává Pavlu Hubenému ocenění , které dostal za oživení a...
Pavel Hubený pózuje s Ursulou Schuster, ředitelkou NP Bavorský les.
Pavel Hubený převzal Bavorskou evropskou medaili.
Divočina je naše šance. Tak se jmenuje kniha, kterou napsal Radek Štěpánek. Je...
8 fotografií

Vysoké státní vyznamenání Svobodného státu Bavorsko převzal Pavel Hubený na začátku prosince od bavorského ministra pro evropské záležitosti Erica Beißwengera.

„NP Šumava tvoří spolu s Bavorským lesem největší souvislou lesní chráněnou oblast ve střední Evropě – zelenou střechu Evropy. Po desetiletí oddělovala tuto krajinu a její obyvatele železná opona, dnes je symbolem otevřenosti, setkávání a spolupráce. To je z velké části také zásluha Pavla Hubeného,“ uvedl mimo jiné Beißwenger.

Bavorská evropská medaile je už druhým zahraničním oceněním, které Hubený obdržel. Bavorskou státní medaili za mimořádný přínos pro životní prostředí převzal z rukou ministryně životního prostředí a ochrany spotřebitele Ulrike Scharf už v roce 2017.

Šéf Správy NP Šumava Pavel Hubený pózuje s oceněním, které dostal na začátku prosince.
Eric Beißwenger předává Pavlu Hubenému ocenění , které dostal za oživení a rozvíjení přeshraniční spolupráce.
Pavel Hubený pózuje s Ursulou Schuster, ředitelkou NP Bavorský les.
Pavel Hubený převzal Bavorskou evropskou medaili.
8 fotografií

„Mám velkou radost, že se nám takto společně daří. A doufám, že je to na našich národních parcích vidět,“ komentoval své aktuální ocenění šéf Správy NP Šumava.

A aby toho nebylo málo, před nedávnem také vyšla kniha s Pavlem Hubeným. V ní v obsáhlém rozhovoru vypráví o vlcích, lidech a přírodě, jak zní v podtitulu. Autorem publikace je Radek Štěpánek, mimo jiné bývalý redaktor MF DNES.

Knihu vydalo Nakladatelství Lidové noviny a na 256 stranách ředitel parku přibližuje svůj pohled na minulost, současnost i budoucnost ochrany přírody na Šumavě, ale vlastně i v celé České republice. Představuje se jako zastánce divokosti a člověk, který je s přírodním prostředím niterně spjatý, ale také jako znalec místních poměrů.

Nový boj o divočinu na Šumavě. Některé návrhy jdou proti ochraně přírody

Komentuje třeba velmi sledovaná témata, jako je návrat vlků do naší přírody, snahy o vyhlášení Národního parku Křivoklátsko, developerské záměry na Lipensku nebo vysychání české krajiny.

V knize je také množství černobílých i barevných snímků mapujících šumavskou krajinu. Upozorňuje třeba na to, že území o rozloze sedm tisíc hektarů už je dnes zcela bez lovu, myslivci tam nestřílí. „Do roku 2035 už by to mělo být 52 procent území celého národního parku,“ vypráví Hubený v knize.

Dokument představí příběh vody na Šumavě, autor strávil v přírodě 160 dní

Kniha vyšla v nákladu čtyři tisíce kusů. „Myslím si, že kdo si ji přečte, bude mít lepší přehled o tom, co se u nás pro ochranu přírody dělá a proč se to dělá. Zároveň si myslím, že jsou tam třeba informace z Lipenska, které takhle přímo ještě nikdy nezazněly. Prostě na ně k novinách nebo reportážích není prostor, ale knížka ten prostor nabízí,“ prohlásil Štěpánek.

„Proto jsem taky ten rozhovor dělal, abych dořekl všechno, o čem jsem psal už jako novinář. Zároveň jsem Pavlu Hubenému vděčný, že přistoupil na to, že se budu ptát třeba i na nepříjemné otázky a všechny mi zodpověděl. Toho si cením,“ uzavřel.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Saunový ráj v Třeboni za 95 milionů se povedl na výbornou. Slibuje odpočinek

Nová budova Třeboňských lázní potřebovala prostor, logickou orientaci a...

Nová budova Třeboňských lázní potřebovala prostor, logickou orientaci a přírodní, uvěřitelné materiály. A také především aktivní zapojení architektů. Úkolu se ujaly Petra Ciencialová a Kateřina...

Pardubice otočily mač s Boleslaví, Sparta padla v Brně. Vítkovice vyhrály v Litvínově

Pardubická radost po gólu Mladé Boleslavi.

Fanoušci hokejové extraligy se v pátečním, 29. kole rozhodně nenudili. Za sedm zápasů padlo 42 gólů. Nejvíce gólu padlo v klání druhého týmu se třetím, Liberec nakonec ledě Třinec vyhrál 5:3. Kometa...

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

ODS ukončila členství jihočeským odpadlíkům. Nešťastné a nevhodné, reagoval Kuba

Hejtman Kuba oznámil, že odchází z ODS

Vedení ODS ukončilo členství jihočeským a českobudějovickým zastupitelům, kteří již dříve oznámili, že stranu opustí. Končí na základě veřejné deklarace odchodu, sdělil místopředseda občanských...

Studie odhalila nová zdravotní rizika pro tetované. Týkají se imunity a očkování

„Inkoust za několik hodin po tetování putuje lymfatickými cévami a ve velkém...

Běžně používané tetovací barvy mají vliv na imunitu, vyvolávají zánět a mohou snižovat účinnost některých vakcín. Vědci z z Biologického centra Akademie věd ČR v Českých Budějovicích představili...

Šumava je symbolem otevřenosti a spolupráce. Šéfa parku ocenili v Bavorsku

Šéf Správy NP Šumava Pavel Hubený pózuje s oceněním, které dostal na začátku...

Zatímco pro jeho předchůdce to většinou byla štace na dva až tři roky, Pavel Hubený je ředitelem Správy Národního parku Šumava už od roku 2014, a je tak v tomto ohledu rekordmanem. Teď se navíc...

12. prosince 2025  9:16

Když bude Rudolfovské údolí přírodním parkem, zabrzdí to stavby. Někteří jsou proti

Údolí Rudolfovského potoka je oblíbenou lokalitou pro rodiny s dětmi.

Pamatuje těžbu stříbra a antracitu nebo vodní kanál k pohánění důlních strojů. Dnes vede údolím Rudolfovského potoka u Českých Budějovic oblíbená naučná stezka Cesta kolem hornického města, ale také...

11. prosince 2025  16:58

Starostu z Novohradska stíhá policie. Kvůli jeho chybě přišla obec o deset milionů

V Horní Stropnici na Českobudějovicku dělá už od roku 1998 starostu Václav

Jednoho dne v Horní Stropnici na Českobudějovicku zkontrolovali obecní účet a zjistili, že tam nejsou peníze. Okamžitě kontaktovali banku, u které účet vedou, a také policii. „Ztratilo se nám...

11. prosince 2025  13:26

Studie odhalila nová zdravotní rizika pro tetované. Týkají se imunity a očkování

„Inkoust za několik hodin po tetování putuje lymfatickými cévami a ve velkém...

Běžně používané tetovací barvy mají vliv na imunitu, vyvolávají zánět a mohou snižovat účinnost některých vakcín. Vědci z z Biologického centra Akademie věd ČR v Českých Budějovicích představili...

11. prosince 2025  10:30

Volejbalisté Karlovarska a Liberce vyhráli na úvod 1. kola evropských pohárů

Volejbalisté Českých Budějovic před zápasem

Volejbalisté Karlovarska a Liberce vyhráli své úvodní zápasy 1. kola evropských pohárů. Karlovarsko v Poháru CEV porazilo Milon Atény na jejich palubovce 3:1 na sety, Liberec ve Vyzývacím poháru...

10. prosince 2025  22:38

Kamiony zmizí ze sídliště i od školky. Začala stavba vytouženého obchvatu Blatné

V Blatné začala stavba první etapy přeložky silnice II/173. Nová komunikace za...

Nákladní doprava nyní jezdí v Blatné na Strakonicku přes sídliště i kolem školky. Z ulic ji odvede obchvat za více než 335 milionů korun, jeho stavba potrvá přes dva roky. Navazovat by na něj měla...

10. prosince 2025  17:32

Za Kubou odchází třetina jihočeské ODS. Přijdou noví členové, předpovídá Jirsa

Jihočeský hejtman Martin Kuba. Volební štáb ODS po skončení krajských voleb a...

S odchodem hejtmana Martina Kuby z ODS opustila jihočeské občanské demokraty asi třetina členů. Konec by se podle odhadů měl týkat přibližně 300 lidí. V ODS na jihu Čech zůstává nyní přibližně 600...

10. prosince 2025  14:23

Projekt spalovny u Krumlova kraj znovu odmítl, má další podmínky

Energoblok zásobuje elektřinou na čtyři tisíce obyvatel Českého Krumlova.

Plánovaný projekt kotle na spalování komunálních odpadů v Přísečné u Českého Krumlova už podruhé neprošel řízením EIA krajského úřadu. Záměr vrátil odbor životního prostředí kraje investorovi k...

10. prosince 2025  11:44

V kuchyni začalo hořet. Žena stihla před plameny utéct, muž zemřel

Požár v domě na Kaplicku podle hasičů nastal v kuchyni. (10. prosince 2025)

Požár rodinného domu ve Smrhově na Českokrumlovsku si ve středu nad ránem vyžádal jednu oběť. Zemřel muž, který v rodinném domě bydlel. Žena stihla z objektu utéct a vyvázla bez zranění. Příčiny...

10. prosince 2025  9:01

Nový most přes Lužnici testoval Kocour, vlaky se na Bechyňku vrátí o víkendu

Při zátěžových zkouškách vjely na železniční most přes Lužnici lokomotiva a dva...

V sobotu začnou po pěti měsících opět jezdit vlaky z Tábora do Bechyně po železničním mostě přes Lužnici. Od července byl uzavřený kvůli rekonstrukci a na trati byla výluka. Stavaři mimo jiné...

9. prosince 2025  16:01

Zraněný řidič po nehodě odešel do tmy. Hluboko v poli ho vystopoval svědek

Po zásahu v poli byla sanitka pořádně zabahněná.

Náročný zásah absolvovali záchranáři z Jindřichova Hradce. Přijeli k havarovanému autu, ale zraněný řidič mezitím odešel do rozbahněného pole. Vydal se za ním svědek nehody, který ho po dvou...

9. prosince 2025  14:12

V referendu řekli spalovně ne. Teď v Písku netuší, čím budou vytápět byty i školy

Výstavba ZEVO Písek má stát více než dvě miliardy korun.

Obyvatelé Písku na podzim v referendu odmítli stavbu ZEVO (zařízení na energetické využití odpadu), jenže město teď nemá náhradní řešení, jak zajistit teplo. Na radnici tak teď musí řešit, odkud...

9. prosince 2025  9:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.