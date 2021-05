Na jihu Čech končí ředitel krajského úřadu i šéf turistické centrály

V uplynulých měsících rezignovali na své funkce hned čtyři zkušení ředitelé organizací jihočeského hejtmanství. Tím posledním je sám šéf krajského úřadu Milan Kučera. Post opouští po devíti letech.

To vše po podzimní výměně vedení Jihočeského kraje a nástupu hejtmana Martina Kuby (ODS). Odcházející to však právě s touto změnou nespojují, nebo situaci nekomentovali.

„Mění se nejen okolní svět, ale mění se i naše osobní situace. Dovoluji si Vám proto oznámit, že jsem se k dnešnímu dni rozhodl ukončit svoje pracovní působení na pozici ředitele Krajského úřadu Jihočeského kraje,“ napsal mimo jiné v rozlučkové zprávě svým kolegům Kučera.

Odcházející ředitel se podle hejtmana Kuby rozhodl sám. Důvodem mají být důchodový věk či nový pohled na fungování úřadu. Právě proto to nemusí být zdaleka jediný letošní odchod, ale naopak to může odstartovat propouštění úředníků.

Hejtman se totiž už před volbami netajil tím, že chce provést změny. Po zvolení MF DNES řekl, že se bude věnovat fungování úřadu, a za tím si stojí i dnes.

„Od konce ledna jsme měli v plánu schůzky se zástupci jednotlivých odborů. Měli jsme řešit efektivitu úřadu. Bohužel do toho přišla covidová vlna, takže se k tomu teď vracíme. Budeme si s vedoucími povídat o tom, jak to vidí, jestli je tam lidí moc, nebo málo, a co by se dalo zlepšit,“ potvrdil.

Zároveň nevyloučil, že se počet pracovníků, kterých je zhruba 560, sníží. „Nechci dělat závěry, dokud ty debaty neskončí. Jsem na tohle ale připravený. Myslím si, že krajský úřad má být služba občanům. Oni si ji platí ze svých financí a podle mého tady nemá být ani o jednoho úředníka víc, než Jihočeši potřebují,“ zhodnotil Kuba.

Covidová doba podle něj ukázala, že některé organizace mají prostor ke zlepšení. Na konečná rozhodnutí je ale brzo. „Určitě je to nicméně tak, že budu maximálně tlačit na to, aby úřad fungoval efektivně. Stojím o to, aby byl nejlepší v republice,“ vzkázal Kuba.

Kdo ho povede po Milanu Kučerovi, se teprve uvidí. Kromě něj se bude na kraji hledat náhrada za dalšího zkušeného manažera.

S koncem června funkci ředitele Jihočeské centrály cestovního ruchu opustí i Jaromír Polášek. Příspěvkovou organizaci vedl šest let. Podle Kuby to byl podobný scénář.

„Oba ředitelé za mnou přišli s tím, že se sami rozhodli skončit,“ zmínil Kuba a odmítl, že by důvodem některého z odchodů byla jeho nespokojenost s tím, jak fungují.

Musel propouštět zaměstnance

To potvrdil i sám Polášek. Podle svých slov se rozhodl na základě několika okolností.



„Za těch šest let se podařilo dotáhnout koncepci schválenou v roce 2015. Teď se to láme, máme připravenou téměř kompletní novou strategii na dalších 10 let. K tomu je potřeba člověk, který to potáhne. Zároveň je na kraji jiné vnímání cestovního ruchu a také se mění situace v této oblasti. Já osobně cítím, že nemám energii tomu věnovat dalších 10 let, a raději štafetový kolík předám dál. Cítím, že je čas se posunout,“ shrnul Polášek.

K rozhodnutí ho mohlo posunout i to, že mu kraj při šetření seškrtal o miliony korun letošní rozpočet a centrála musela propouštět.

Polášek ale zároveň počítá s tím, že bude u výběru svého nástupce, jemuž předá veškerou svou práci. „Budu se snažit mu pomoci. Také jsem nabídl kraji, že rád nějakým způsobem přispěji i po tom 30. červnu, protože teď nemám nic definitivně domluveného,“ přidal. Nového šéfa začne hejtmanství hledat v nadcházejících týdnech.

„Kvůli covidu se na trhu práce objevilo dost lidí z odvětví, kteří působili na řídících pozicích,“ zhodnotil Polášek.

Šéf silničářů i nemocnice

Už na konci loňského roku pak odstoupil bývalý šéf Správy a údržby silnic (SÚS) Jihočeského kraje Jan Štícha. I on byl ve funkci poměrně dlouho, odešel po osmi letech. Důvody tehdy komentovat nechtěl. Kuba se netají tím, že změnu ve vedení SÚS vítá.

„Asi bych řekl, že jsem rád, že se tak stalo. Mám trochu jinou představu o fungování této organizace. Prospěje jí, když přijde někdo se zkušenostmi ze stavebního sektoru. Nová ředitelka Andrea Jankovcová (naposledy manažerka jakosti závodu a stavby společnosti Doprastav, pozn. red.) má bohaté zkušenosti,“ zhodnotil hejtman.

V souvislosti s odcházením je třeba zmínit i ředitele českokrumlovské nemocnice Jindřicha Floriána. Hejtman ho v lednu vyzval k rezignaci. Důvodem bylo, že nabízel vakcínu proti covidu-19 příbuzným zaměstnanců. Florián jeho výzvu přijal a rezignoval.

Jednatele pak už loni po konci léta ztratila společnost Jikord, která řídí hromadnou dopravu v kraji. Tam se zatím nic měnit nebude. Poté, co tam kvůli reklamnímu rozhovoru v časopise Playboy musel skončit šéf Jan Aleš, pověřili vedením zkušeného Josefa Michálka.

„Ten bude zatím dál jednatelem. Uvidíme až na podzim, zda přistoupíme k výběrovému řízení,“ řekl náměstek pro dopravu Antonín Krák (ČSSD). Ke konci Aleše přispěl tehdy ještě opoziční Martin Kuba, když na netradiční propagaci a placený PR článek Jikordu upozornil.