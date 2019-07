Nový ředitel gymnázia zaváděl radikální změny, po protestech končí

Hembera skončí ve funkci na konci července. Na rozvázání pracovního poměru k 31. červenci se s ním dohodl náměstek hejtmanky pro školství Zdeněk Dvořák na úterní schůzce.

„Bouří se proti němu učitelé, studenti, rodiče i město. A to je situace, které se nedá čelit. Přitom v celé řadě věcí měl pan ředitel pravdu. Jeho problém je, že chtěl všechny nedostatky, které ve škole zjistil, řešit najednou a přitom ty kroky nedovedl všem uspokojivě vysvětlit,“ konstatoval Dvořák.

Pětačtyřicetiletý Hembera nastoupil do ředitelny hradeckého gymnázia jako vítěz krajského konkurzu loni v srpnu. Předchozí vedení po sobě zanechalo řadu závad, včetně finančních. A protože nový ředitel přišel do školy zvenčí, pustil se do změn v jejím chodu rázně. Jako „ajťák“ přinesl do sborovny jiný způsob komunikace, než používal předchozí, umělecky založený ředitel Miloslav Vokáč. Teď však končí i jeho nástupce.

Situace byla dlouho nepřehledná a složitá, říká zástupkyně

Pro větší část učitelského sboru v čele se zástupkyní ředitele gymnázia Janou Burianovou je to dobrá zpráva. Pedagožka už na začátku léta označila situaci ve škole za nepřehlednou a vztahy v pedagogickém sboru v rozkladu.

„Situace byla dlouho nepřehledná a složitá, teď škola potřebuje hlavně klid a směr, kterým se bude dál ubírat,“ řekla Burianová.

Rozporné signály z gymnázia nelibě neslo i vedení města, starosta Stanislav Mrvka měl obavy hlavně o to, aby hradečtí deváťáci nedávali přednost školám v Budějovicích, Třeboni a Dačicích. „Ten proces už začal, a to mi vadí. Nový ředitel neumí jednat s lidmi. Podporu od nás měl, ale prokaučoval ji,“ popsal Mrvka.

Jenže podle náměstka hejtmanky pro školství Dvořáka zrovna argument o odchodu hradeckých žáků na přespolní gymnázia až v poslední době neplatí.

„Za předchozího vedení školy, když jsem byl ředitelem budějovického Biskupského gymnázia, odešlo skutečně hodně žáků z Hradce k nám i na okolní gymnázia. A čekali jsme, že to s příchodem nového ředitele ustane, a taky to částečně ustalo. Ale potom vlivem toho dalšího vývoje začali zase odcházet, takže tu situaci je třeba řešit,“ popsal Dvořák.

Inspekce mluvila o napjatém ovzduší

Fakt je, že pracovníci České školní inspekce, kteří na hradecké škole prošetřovali letos v květnu a červnu dvě stížnosti na výsledek maturitní zkoušky, popsali ovzduší na gymnáziu jako napjaté.

„Při inspekční činnosti byly patrné signály, že klima uvnitř pedagogického sboru vykazuje napětí a ředitel s některými pedagogy jedná spíše z pozice síly,“ sdělil náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

Část rodičů i učitelů však kroky nového ředitele k posunu gymnázia vpřed vítala a jeho konec ve funkci je překvapil.

„Za předchozího ředitele úroveň školy upadala, hned po výměně vedení se řešily finanční problémy. Já jsem vkládal v nového ředitele naděje, že dokáže věci zlepšit, posunout, zmodernizovat. Jenže chtěl zvládnout za krátkou dobu velké změny a to postavilo proti sobě ředitele a učitele,“ řekl Tomáš Drs ze školské rady Gymnázia Vítězslava Nováka.

I školská rada se zabývala rozjitřenou situací, žáci nevěděli, jak si některé kroky ředitele vysvětlit, rodiče i kantoři se rozdělili na tábory jeho příznivců a odpůrců.

Ředitel nezůstane na gymnáziu ani jako učitel

„Můj soukromý názor je, že za tak krátkou dobu se nedají zhodnotit výsledky jeho práce. Spíš šlo o to, že dostatečně nevysvětlil učitelskému sboru, kdo by měl odejít a kdo zůstat. A to vyvolalo nejistotu v očích učitelů. Vím, že za předchozího ředitele řada studentů radši volila jinou školu, a proto se volalo po změně. Teď se jeví, že ten stav ani komunita okolo gymnázia nechce tak radikálně změnit,“ objasnil Drs.

Samotný končící ředitel už nezůstane na gymnáziu ani jako učitel, vrátí se ke kariéře informatika v soukromé společnosti. „Já se k té situaci nechci oficiálně vůbec vyjadřovat. Z jednání na kraji jsem rozčarován, ale fungovat ve společnosti, která mě vnímá nepřátelsky, se nedá,“ řekl David Hembera.

Za ředitelem stojí i předseda spolku pro rozvoj gymnázia Vladimír Nosek: „Jeho odchodu je škoda, je to předčasné. Problémů se tam nakupilo dost a řešit je trvá nějakou dobu. Chtěl tu nastolit řád, který odpovídá gymnáziu. Možná mu trošku chyběl smysl pro diplomacii, to je snad jediná věc, kterou bych mu mohl vytknout,“ shrnul.

Do výběru nového šéfa v podzimním konkurzu bude pověřena vedením školy zástupkyně ředitele Jana Burianová.