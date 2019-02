Taxi místo MHD? Proč si s myšlenkou nepohrát, říká šéf dopravního podniku

Vrátí se ještě autobusy do Krajinské ulice? Loni to byla z pohledu hromadné dopravy ve městě nejpropíranější věc.

Pro mě osobně je to uzavřené. Linka si své cestující našla i tak.

Takže se nevrátí?

Pro mě je teď hlavně důležité, aby se linka nějaký čas neměnila, abychom mohli vůbec vyhodnotit její provoz. Když je to samé sem tam, tak to není nic příjemného. Spíš si myslím, že bude město řešit dopravu na náměstí Přemysla Otakara II., ale i v Krajinské a dalších ulicích v centru jako celek, a pak se uvidí. Padaly i názory, že by z Krajinské mohla být taková výstavní ulice zcela bez aut.

S tím sem tam jste mi nahrál. Mnozí cestující kritizují, že se příliš často linky přečíslují.

Je to nepříjemné. Ale potřebovali jsme na úpravy provozu zareagovat a čísla logicky sjednotit. Teď sami cítíme, že potřebujeme nějakou dobu nedělat změny. Ale jinak žijeme v hektické době a nelze očekávat, že se za deset let nic nepromění.

Ono to asi bude podstatně dříve. Změny a úpravy provozu plánuje město, vlastník dopravního podniku.

Město připravuje optimalizaci MHD, což je správný krok. Musí to přijít od objednavatele. Pak bude vědět, jestli linky jezdí rozumně, zda spoje plní svůj význam.

Vidíte sám někde místa, kam by se mělo jezdit méně, nebo více?

Veřejná doprava se na území republiky dělá 150 let stejným způsobem. S nejlepším vědomím se naplánují linky, vybudují zastávky a pak se čeká na příchod zákazníka. Nešlo by to udělat jinak? Byla by to asi revoluce technologická, ale asi i myšlenková. Ale cestující očekávají stále více rychlosti a komfortu.

Slavoj Dolejš Ředitelem Dopravního podniku města České Budějovice je od června 2015, ale už v roce 2013 byl pověřený řízením společnosti. Na manažerských pozicích působil ve firmě od roku 2011. Nejdříve se vyučil elektromechanikem, po střední škole vystudoval obor teritoriální studia na VŠERS a poté hospodářská studia na Univerzitě J. A. Komenského. Byl také budějovickým zastupitelem. Je ženatý a má dva syny, mezi jeho koníčky patří rybaření.

Kam tím směřujete?

Když dáte někomu na výběr, jestli pojede levně od domu s taxi, nebo půjde na zastávku. Co si většina lidí vybere?

Taxi, ale to by musela být jeho cena opravdu příznivá.

A proč si s touto myšlenkou nepohrát. Koneckonců dopravní podnik v minulosti taxislužbu úspěšně provozoval, mohla by být určitým způsobem dotována. Proč bychom ji nemohli provozovat znovu. Nebo carsharing (sdílení aut, pozn. red.). Třeba v Německu si ho ve Frankfurtu město provozuje samo. Myslím, že tyhle věci mají velkou budoucnost a můžeme je dělat jako veřejnou službu. Představuji si to jako kombinaci taxíku a městské hromadné dopravy. Jezdil by podle aktuální poptávky cestujících. Vím, že je to dost odvážné, ale byl bych rád, kdyby se povedlo rozjet nějaký projekt. Kdo nic nedělá, nic nezkazí.

Takže by třeba večer nejezdil na Srubec žádný autobus, ale já bych si taxi dopravního podniku přivolal telefonem?

Ideálně přes aplikaci, nebo na zavolání na dispečink.

Jak hodláte s tímto nápadem pracovat? Představil jste ho oficiálně na radnici?

To ještě ne. Nyní sbírám podklady, abych pak mohl se záměrem předstoupit a měl ho podložený čísly.

Odbočili jsme, od optimalizace si asi město představuje něco jiného. Třeba změny tras linek, jejich rušení, nebo naopak zavádění nových.

Od cestujících spíš vnímám, že chtějí přidat. Kdybychom byli hodně odvážní, tak bychom ponechali páteřní linky a ještě několik důležitých k nim přidali a ostatní by se řešily jinak. Linkovou dopravou, nebo taxi, seniortaxi a podobně. Když je interval mezi spoji půl hodiny a více, tak už to není úplně městská.

Kolik by pak zůstalo páteřních linek?

Dovedu si představit, že bychom měli 15 až 20 páteřních linek. Uvidíme, co ukáže průzkum města. Na druhé straně úplně neuzrál čas, cestující MHD stále chtějí. A chtějí ji samozřejmě i okolní obce. I když na nás občas každý nadává, tak pořád je zde argument spolehlivosti a systém funguje jako celek. Zajímavým aspektem je třeba i fakt, že do míst, kam jezdí MHD, mají pozemky o dost vyšší cenu.

Takže do Litvínovic, na Dobrou Vodu a podobná místa budete jezdit dál, nebo ne?

Bude velký tlak na to, abychom obce dál obsluhovali. I když někde úplně nejsem přesvědčený, že bychom tam měli jezdit. Je třeba dát na váhu vynaložené prostředky. Musí to být ale koncepční řešení, nejde jen zrušit MHD a nenahradit ji, pak by to právě mohla řešit ta nová služba.

Můžete říct příklad?

Třeba Homole, o víkendu tam za jeden den jedou třeba jen čtyři lidé.

110 let MHD v Českých Budějovicích Dopravní podnik si letos připomíná 110. výročí založení hromadné dopravy ve městě. 15. června 1909 začala MHD jezdit po první trati, která začínala před tehdy novou výpravní budovou budějovického nádraží. Pouliční dráha byla jednokolejná a měla výhybny pro míjení protijedoucích vlaků. Za mostem přes Mlýnskou stoku trať procházela Pražským předměstím. Konečná stanice byla u dělostřeleckých kasáren u dnes už neexistující plzeňské zastávky. Celkem byla linka P dlouhá necelé tři kilometry. Letošní oslavy výročí vyvrcholí v polovině června, kdy bude nejen tradiční Den otevřených dveří, ale v areálu na Novohradské bude akce Punk In Depo, kde mají zahrát Visací zámek a Vypsaná fixa. Do konce roku chce dopravní podnik také vydat publikaci s pracovním názvem 110 odstínů červené, která bude mimo jiné vyprávět příběhy z města, které se dotýkají MHD. Do její tvorby se mají zapojit známí spisovatelé z regionu. Vzniknout by měl také klip.

Jak se projevilo jízdné, které je v podstatě zdarma pro školáky do 15 let a seniory nad 65 let?

Obrovsky. Máme 47 milionů přepravených cestujících za loňský rok, předtím jsme byli na 39 milionech. Už jsme proto také zaznamenali stížnosti na přeplněná vozidla. To budeme muset řešit. Plus sice je, že jsme cestující dostali do MHD, ale otázka je, jestli díky tomu někdo přestal jezdit autem po městě. Možná nějací jsou. Přece jen máme registrovaných 27 tisíc seniorů a osm tisíc dětí.

Projevil se nárůst cestujících v ekonomice podniku?

Tarify těchto skupin jsou tak zanedbatelné, že ne. Rádi vozíme děti a jejich prarodiče, ale z hlediska ekonomiky jsou pro nás v uvozovkách bezvýznamní. Potřebujeme, abychom neztráceli platící cestující.

Když je město ucpané, často se nedaří dodržet jízdní řády. Jsou ještě místa, kde mohou vzniknout vyhrazené bus pruhy, díky kterým jsou autobusy a trolejbusy rychlejší?

Plánované jsou na Pražské třídě. Mohl by být také na Husově třídě co nejdále od výstaviště směrem k sídlišti. Jinde je problém, že to kapacita silnice neumožňuje. Na Pražské by byl pruh vyhrazený i pro cyklisty a osobně jsem zastáncem, aby ho mohlo využívat i taxi. Tím, jak auta nyní ve velkém sjíždějí do Budějovic ulicí Generála Píky, tak je Pražská klidnější a úpravy jsou reálné. Dokument, cyklogenerel, uvažuje o zklidnění v celé délce z Nemanic až k centru.

Proč stále nejsou hotové zastávky MHD u Kauflandu?

Cestující je tam chtějí, chodí nám neustále dotazy. Je to investice města a nechápu, proč to nejde. Bylo tam hned několik problémů, nepodařilo se dohodnout na dopravních opatřeních v době stavby, pak zase nebyl projektant, který by to celé nakreslil. I tak si ale myslím, že už mohly být dávno hotové. Snad budou letos. Často je také v případech dopravních opatření problém, že policie dává zamítavá stanoviska. Myslím, že by do toho neměla samosprávě zasahovat.

Když jsme spolu před lety dělali rozhovor, chtěl jste, aby zastávky spravoval dopravní podnik, a zlepšil se tak jejich vzhled. Ale nic se od té doby nezměnilo. Kdy se tedy konečně něco stane?

Teď se zdá, že pod nás spadnou. Priorita současných správců je prodávat reklamu a mít zisk. My už máme nějaké návrhy upravené podoby zastávek. Bude záležet, jestli najdeme dostatek peněz na jejich proměnu. Jinak město naposledy smlouvu prodloužilo ještě o rok, ale letos by se mělo řešit co dál a mohly by být naše.

Ale reklamu byste tam prodávali dál? Také potřebujete vydělávat.

Ano, ale prvořadá by měla být její funkce, aby se tam mohl cestující schovat, aby byly čisté. Také bychom k nim mohli přidávat přístřešky pro kola a dát jinam odpadkové koše. Teď jsou pod zastávkovými označníky, což mě dráždí.

V nejnovějších vozidlech už je zařízení, které umožní platit jízdenku kartou. Kdy bude fungovat?

Jakmile se nám podaří vysoutěžit projekt, který to umožní plošně využívat. Soutěžit chceme ještě tento týden a bude to už třetí pokus.

Proč to předtím neklaplo?

Podnikatelská kultura je u nás taková, že se do soutěží hlásí i ti, kteří na ni nemají, a pak dělají problémy. Odvolávají se a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pak soutěž shodí. Firmy jsou schopné dávat nepravdivé reference. My si to ověřujeme, a pak se dozvíme, že to ta firma vůbec nedělala, nebo že tu jejich technologii vypnuli. Tentokrát do toho jdeme s tím, že bude hodně přísná smlouva.

Kolik budete letos kupovat nových vozidel?

Připravujeme nákup 10 velkých autobusů kloubových, nebo patnáctimetrových. Když soutěž do února vypíšeme, musíme počítat s tím, že dodávka bude asi až v příštím roce.